Архив
Кризис-2019
- 21:39 Суд постановил взыскать 200 млн рублей с двух ответчиков по иску АСВ к экс-топам «Советского» на 5 млрд Banki.ru 1836
- 21:05 Суд по иску АСВ взыскал более 1 млрд рублей с экс-руководства Росавтобанка РАПСИ 1238 1
- 12:26 АСВ за октябрь выплатило кредиторам ликвидируемых банков 11,3 млрд рублей Banki.ru 750
- 20:58 АСВ выбрало банк для выплаты страховки вкладчикам Эксперт Банка Banki.ru 1829 4
- 18:04 АСВ начинает расчеты по Данске Банку, уточнило число вкладчиков и объем страховки Banki.ru 1243
- 08:58 АСВ начнет выплаты страховки вкладчикам Чувашкредитпромбанка до 21 ноября Banki.ru 1610
- 13:47 АСВ обновило структуру портала о торгах имуществом банков Banki.ru 1324
- 14:35 АСВ сообщило о решениях судов по его искам к экс-топам ЕвроситиБанка, 2Т Банка и еще ряда банков Banki.ru 1688
- 13:25 Суд отказал в аресте имущества экс-руководства Газстройбанка на 1,88 млрд рублей РАПСИ 911
- 09:09 Банк «Югра» подал иски к заемщикам еще на 50 млрд рублей Banki.ru 2958
- 15:05 АСВ само выплатит страховку четырем вкладчикам Данске Банка Banki.ru 3494 3
- 10:33 АСВ не позже 15 ноября начнет выплаты вкладчикам Эксперт Банка ориентировочно на 4,2 млрд рублей Banki.ru 1806
- 06:41 ЦБ отозвал лицензию у Эксперт Банка Banki.ru 10798 9
- 06:40 Мировые цены на нефть понизились по итогам торгов четверга Banki.ru 645
- 19:33 Экс-сотрудники банка в Москве пойдут под суд по обвинению в хищении 1 млрд рублей Banki.ru 2414 2
- 17:23 Суд принял решение о банкротстве банка «Прайм Финанс» Banki.ru 1807
- 16:55 Экономист назвал два сценария для России до 2024 года Forbes 2940 12
- 10:10 Имущество экс-совладельца Внешпромбанка Беджамова выставлено на торги за 103 млн рублей РАПСИ 1768 6
- 08:58 Экс-руководитель банка «Москва» вновь не смог оспорить приказ об отзыве лицензии РАПСИ 1234
- 08:48 Спурт Банк требует 3 млрд рублей с бывшего председателя правления Banki.ru 1178
- 17:44 ЦБ: неправомерные действия экс-руководства РАМ Банка причинили ущерб на 2,2 млрд рублей Banki.ru 3137
- 22:45 АСВ подало иски к бывшим топ-менеджерам Уралкапиталбанка и еще ряда банков Banki.ru 4660
- 15:40 Суд отклонил жалобу Микаила Шишханова по сделке Рост Банка на 50 млрд рублей РАПСИ 4033
- 11:44 Суд признал законным отказ в аресте имущества экс-руководства Метробанка на 23 млрд рублей РАПСИ 1943
- 11:22 АСВ просит суд арестовать имущество экс-руководства Газстройбанка на 1,88 млрд рублей РАПСИ 1263
- 12:56 Экс-совладелец «Пурпе» получил лишь часть запрошенной компенсации за уголовное преследование Banki.ru 1618
- 12:25 Арбитраж арестовал имущество экс-руководства Владпромбанка на 2,6 млрд рублей РАПСИ 1182
- 11:27 ВС РФ подтвердил законность решения о признании банка «Югра» банкротом РАПСИ 1811
- 11:58 АСВ: в США взысканы активы экс-главы Внешпромбанка Ларисы Маркус Banki.ru 16178 2
- 17:15 Глава ВТБ Костин заявил о наступлении санкционной паузы РИА Новости 2254
- 22:41 Суд вновь отказал экс-главе Татфондбанка в жалобе на действия управляющего имуществом РАПСИ 3410
- 15:26 Суд принял решение о принудительной ликвидации ГринКомБанка Banki.ru 1172
- 14:42 СМИ: эксперты ожидают ухода с рынка примерно 200 банков в ближайшие годы Banki.ru 17574 2
- 21:44 Кредиторы Промэнергобанка подали иск к экс-руководству на 1,7 млрд рублей РАПСИ 1202
- 18:46 ЦБ нашел признаки вывода активов из банка «Прайм Финанс» Banki.ru 1172
- 17:07 Экс-глава банка «Сенатор» Олег Рафанович экстрадирован в Россию из Словении Banki.ru 1128
- 16:03 АСВ выплатило вкладчикам по страховым случаям этого года 39,5 млрд рублей Banki.ru 1455 1
- 15:30 Глава кредитного отдела банка «Советский» получил условный срок за хищение 1,7 млрд рублей Прайм 2028 8
- 14:39 Экс-главу ОФК Банка Николая Гордеева обвинили в выводе 30 млрд рублей и срыве домашнего ареста РБК 1265
- 20:25 Саммит ЕС одобрил новое соглашение по Brexit ТАСС 1365 1
- 16:40 РАМ Банк признан банкротом Banki.ru 1924 1
- 10:20 Суд арестовал имущество экс-главы Промэнергобанка Постнова на 947 млн рублей РАПСИ 953
- 21:48 Суд арестовал имущество экс-руководства БайкалБанка на 6,4 млрд рублей РАПСИ 1458
- 12:58 Суд по заявлению АСВ арестовал имущество бывших менеджеров банка «Пушкино» Banki.ru 2335
- 11:11 Экс-предправления банка «Советский» Карпов обжаловал взыскание с него 157 млн рублей РАПСИ 1110
- 10:50 Суд отказал АСВ в аресте имущества экс-руководства АйМаниБанка на 17 млрд рублей РАПСИ 1508
- 21:13 Апелляция отклонила жалобу акционеров Кемсоцинбанка на решение о его банкротстве Banki.ru 1320
- 12:40 Дело о хищении 1,7 млрд рублей у банка «Советский» передано в суд Banki.ru 1410 1
- 08:58 Выявлен новый эпизод в деле СБ Банка с ущербом на 6 млрд рублей Banki.ru 4326 3