Архив
Кризис-2019
- 13:15 Аналитики дали прогноз по доллару на конец года Banki.ru 1386 1
- 10:00 Бывшая и. о. предправления банка «Евростандарт» Дарья Гнездич заочно арестована Banki.ru 3233 3
- 21:39 Суд постановил взыскать 200 млн рублей с двух ответчиков по иску АСВ к экс-топам «Советского» на 5 млрд Banki.ru 2079
- 21:05 Суд по иску АСВ взыскал более 1 млрд рублей с экс-руководства Росавтобанка РАПСИ 1415 1
- 12:26 АСВ за октябрь выплатило кредиторам ликвидируемых банков 11,3 млрд рублей Banki.ru 817
- 20:58 АСВ выбрало банк для выплаты страховки вкладчикам Эксперт Банка Banki.ru 1997 4
- 18:04 АСВ начинает расчеты по Данске Банку, уточнило число вкладчиков и объем страховки Banki.ru 1271
- 08:58 АСВ начнет выплаты страховки вкладчикам Чувашкредитпромбанка до 21 ноября Banki.ru 1747
- 13:47 АСВ обновило структуру портала о торгах имуществом банков Banki.ru 1365
- 14:35 АСВ сообщило о решениях судов по его искам к экс-топам ЕвроситиБанка, 2Т Банка и еще ряда банков Banki.ru 1779
- 13:25 Суд отказал в аресте имущества экс-руководства Газстройбанка на 1,88 млрд рублей РАПСИ 919
- 09:09 Банк «Югра» подал иски к заемщикам еще на 50 млрд рублей Banki.ru 3109
- 15:05 АСВ само выплатит страховку четырем вкладчикам Данске Банка Banki.ru 3571 3
- 10:33 АСВ не позже 15 ноября начнет выплаты вкладчикам Эксперт Банка ориентировочно на 4,2 млрд рублей Banki.ru 1939
- 06:41 ЦБ отозвал лицензию у Эксперт Банка Banki.ru 11192 9
- 06:40 Мировые цены на нефть понизились по итогам торгов четверга Banki.ru 666
- 19:33 Экс-сотрудники банка в Москве пойдут под суд по обвинению в хищении 1 млрд рублей Banki.ru 2443 2
- 17:23 Суд принял решение о банкротстве банка «Прайм Финанс» Banki.ru 1824
- 16:55 Экономист назвал два сценария для России до 2024 года Forbes 2990 12
- 10:10 Имущество экс-совладельца Внешпромбанка Беджамова выставлено на торги за 103 млн рублей РАПСИ 1785 6
- 08:58 Экс-руководитель банка «Москва» вновь не смог оспорить приказ об отзыве лицензии РАПСИ 1246
- 08:48 Спурт Банк требует 3 млрд рублей с бывшего председателя правления Banki.ru 1196
- 17:44 ЦБ: неправомерные действия экс-руководства РАМ Банка причинили ущерб на 2,2 млрд рублей Banki.ru 3175
- 22:45 АСВ подало иски к бывшим топ-менеджерам Уралкапиталбанка и еще ряда банков Banki.ru 4693
- 15:40 Суд отклонил жалобу Микаила Шишханова по сделке Рост Банка на 50 млрд рублей РАПСИ 4043
- 11:44 Суд признал законным отказ в аресте имущества экс-руководства Метробанка на 23 млрд рублей РАПСИ 1949
- 11:22 АСВ просит суд арестовать имущество экс-руководства Газстройбанка на 1,88 млрд рублей РАПСИ 1274
- 12:56 Экс-совладелец «Пурпе» получил лишь часть запрошенной компенсации за уголовное преследование Banki.ru 1635
- 12:25 Арбитраж арестовал имущество экс-руководства Владпромбанка на 2,6 млрд рублей РАПСИ 1188
- 11:27 ВС РФ подтвердил законность решения о признании банка «Югра» банкротом РАПСИ 1824
- 11:58 АСВ: в США взысканы активы экс-главы Внешпромбанка Ларисы Маркус Banki.ru 16448 2
- 17:15 Глава ВТБ Костин заявил о наступлении санкционной паузы РИА Новости 2290
- 22:41 Суд вновь отказал экс-главе Татфондбанка в жалобе на действия управляющего имуществом РАПСИ 3424
- 15:26 Суд принял решение о принудительной ликвидации ГринКомБанка Banki.ru 1181
- 14:42 СМИ: эксперты ожидают ухода с рынка примерно 200 банков в ближайшие годы Banki.ru 17602 2
- 21:44 Кредиторы Промэнергобанка подали иск к экс-руководству на 1,7 млрд рублей РАПСИ 1207
- 18:46 ЦБ нашел признаки вывода активов из банка «Прайм Финанс» Banki.ru 1190
- 17:07 Экс-глава банка «Сенатор» Олег Рафанович экстрадирован в Россию из Словении Banki.ru 1140
- 16:03 АСВ выплатило вкладчикам по страховым случаям этого года 39,5 млрд рублей Banki.ru 1465 1
- 15:30 Глава кредитного отдела банка «Советский» получил условный срок за хищение 1,7 млрд рублей Прайм 2043 8
- 14:39 Экс-главу ОФК Банка Николая Гордеева обвинили в выводе 30 млрд рублей и срыве домашнего ареста РБК 1277
- 20:25 Саммит ЕС одобрил новое соглашение по Brexit ТАСС 1370 1
- 16:40 РАМ Банк признан банкротом Banki.ru 1931 1
- 10:20 Суд арестовал имущество экс-главы Промэнергобанка Постнова на 947 млн рублей РАПСИ 956
- 21:48 Суд арестовал имущество экс-руководства БайкалБанка на 6,4 млрд рублей РАПСИ 1463
- 12:58 Суд по заявлению АСВ арестовал имущество бывших менеджеров банка «Пушкино» Banki.ru 2355
- 11:11 Экс-предправления банка «Советский» Карпов обжаловал взыскание с него 157 млн рублей РАПСИ 1113
- 10:50 Суд отказал АСВ в аресте имущества экс-руководства АйМаниБанка на 17 млрд рублей РАПСИ 1532