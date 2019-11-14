Архив
Кризис-2019
- 22:43 Фирма-банкрот заявила требование к экс-банкиру Мотылеву на 38,5 млрд рублей РАПСИ 330
- 16:43 Арестованы два фигуранта дела о хищении средств Русстройбанка Banki.ru 1224
- 14:37 Вкладчики Чувашкредитпромбанка получат 2,73 млрд рублей страховки через Россельхозбанк Banki.ru 1551
- 20:19 Полиция задержала топ-менеджеров банка по подозрению в хищении 1 млрд рублей Banki.ru 2762 2
- 17:33 АСВ в октябре выплатило вкладчикам рухнувших банков полмиллиарда рублей Banki.ru 1980
- 13:15 Аналитики дали прогноз по доллару на конец года Banki.ru 42801 2
- 10:00 Бывшая и. о. предправления банка «Евростандарт» Дарья Гнездич заочно арестована Banki.ru 3598 3
- 21:39 Суд постановил взыскать 200 млн рублей с двух ответчиков по иску АСВ к экс-топам «Советского» на 5 млрд Banki.ru 2110
- 21:05 Суд по иску АСВ взыскал более 1 млрд рублей с экс-руководства Росавтобанка РАПСИ 1441 1
- 12:26 АСВ за октябрь выплатило кредиторам ликвидируемых банков 11,3 млрд рублей Banki.ru 857
- 20:58 АСВ выбрало банк для выплаты страховки вкладчикам Эксперт Банка Banki.ru 2064 4
- 18:04 АСВ начинает расчеты по Данске Банку, уточнило число вкладчиков и объем страховки Banki.ru 1304
- 08:58 АСВ начнет выплаты страховки вкладчикам Чувашкредитпромбанка до 21 ноября Banki.ru 1867
- 13:47 АСВ обновило структуру портала о торгах имуществом банков Banki.ru 1385
- 14:35 АСВ сообщило о решениях судов по его искам к экс-топам ЕвроситиБанка, 2Т Банка и еще ряда банков Banki.ru 1799
- 13:25 Суд отказал в аресте имущества экс-руководства Газстройбанка на 1,88 млрд рублей РАПСИ 935
- 09:09 Банк «Югра» подал иски к заемщикам еще на 50 млрд рублей Banki.ru 3160
- 15:05 АСВ само выплатит страховку четырем вкладчикам Данске Банка Banki.ru 3637 3
- 10:33 АСВ не позже 15 ноября начнет выплаты вкладчикам Эксперт Банка ориентировочно на 4,2 млрд рублей Banki.ru 1976
- 06:41 ЦБ отозвал лицензию у Эксперт Банка Banki.ru 11354 9
- 06:40 Мировые цены на нефть понизились по итогам торгов четверга Banki.ru 670
- 19:33 Экс-сотрудники банка в Москве пойдут под суд по обвинению в хищении 1 млрд рублей Banki.ru 2453 2
- 17:23 Суд принял решение о банкротстве банка «Прайм Финанс» Banki.ru 1827
- 16:55 Экономист назвал два сценария для России до 2024 года Forbes 3009 12
- 10:10 Имущество экс-совладельца Внешпромбанка Беджамова выставлено на торги за 103 млн рублей РАПСИ 1787 6
- 08:58 Экс-руководитель банка «Москва» вновь не смог оспорить приказ об отзыве лицензии РАПСИ 1251
- 08:48 Спурт Банк требует 3 млрд рублей с бывшего председателя правления Banki.ru 1201
- 17:44 ЦБ: неправомерные действия экс-руководства РАМ Банка причинили ущерб на 2,2 млрд рублей Banki.ru 3189
- 22:45 АСВ подало иски к бывшим топ-менеджерам Уралкапиталбанка и еще ряда банков Banki.ru 4713
- 15:40 Суд отклонил жалобу Микаила Шишханова по сделке Рост Банка на 50 млрд рублей РАПСИ 4052
- 11:44 Суд признал законным отказ в аресте имущества экс-руководства Метробанка на 23 млрд рублей РАПСИ 1950
- 11:22 АСВ просит суд арестовать имущество экс-руководства Газстройбанка на 1,88 млрд рублей РАПСИ 1276
- 12:56 Экс-совладелец «Пурпе» получил лишь часть запрошенной компенсации за уголовное преследование Banki.ru 1646
- 12:25 Арбитраж арестовал имущество экс-руководства Владпромбанка на 2,6 млрд рублей РАПСИ 1191
- 11:27 ВС РФ подтвердил законность решения о признании банка «Югра» банкротом РАПСИ 1832
- 11:58 АСВ: в США взысканы активы экс-главы Внешпромбанка Ларисы Маркус Banki.ru 16552 2
- 17:15 Глава ВТБ Костин заявил о наступлении санкционной паузы РИА Новости 2308
- 22:41 Суд вновь отказал экс-главе Татфондбанка в жалобе на действия управляющего имуществом РАПСИ 3431
- 15:26 Суд принял решение о принудительной ликвидации ГринКомБанка Banki.ru 1189
- 14:42 СМИ: эксперты ожидают ухода с рынка примерно 200 банков в ближайшие годы Banki.ru 17613 2
- 21:44 Кредиторы Промэнергобанка подали иск к экс-руководству на 1,7 млрд рублей РАПСИ 1210
- 18:46 ЦБ нашел признаки вывода активов из банка «Прайм Финанс» Banki.ru 1197
- 17:07 Экс-глава банка «Сенатор» Олег Рафанович экстрадирован в Россию из Словении Banki.ru 1181
- 16:03 АСВ выплатило вкладчикам по страховым случаям этого года 39,5 млрд рублей Banki.ru 1475 1
- 15:30 Глава кредитного отдела банка «Советский» получил условный срок за хищение 1,7 млрд рублей Прайм 2047 8
- 14:39 Экс-главу ОФК Банка Николая Гордеева обвинили в выводе 30 млрд рублей и срыве домашнего ареста РБК 1284
- 20:25 Саммит ЕС одобрил новое соглашение по Brexit ТАСС 1372 1
- 16:40 РАМ Банк признан банкротом Banki.ru 1938 1