Архив
Кризис-2019
- 09:05 АСВ начнет выплаты страховки вкладчикам банка «Кредитинвест» не позднее 29 ноября Banki.ru 1230
- 08:37 ЦБ лишил лицензии банк «Кредитинвест» Banki.ru 3474
- 22:43 Фирма-банкрот заявила требование к экс-банкиру Мотылеву на 38,5 млрд рублей РАПСИ 2536
- 16:43 Арестованы два фигуранта дела о хищении средств Русстройбанка Banki.ru 1693
- 14:37 Вкладчики Чувашкредитпромбанка получат 2,73 млрд рублей страховки через Россельхозбанк Banki.ru 2086
- 20:19 Полиция задержала топ-менеджеров банка по подозрению в хищении 1 млрд рублей Banki.ru 3076 2
- 17:33 АСВ в октябре выплатило вкладчикам рухнувших банков полмиллиарда рублей Banki.ru 2196
- 13:15 Аналитики дали прогноз по доллару на конец года Banki.ru 48240 2
- 10:00 Бывшая и. о. предправления банка «Евростандарт» Дарья Гнездич заочно арестована Banki.ru 3692 3
- 21:39 Суд постановил взыскать 200 млн рублей с двух ответчиков по иску АСВ к экс-топам «Советского» на 5 млрд Banki.ru 2135
- 21:05 Суд по иску АСВ взыскал более 1 млрд рублей с экс-руководства Росавтобанка РАПСИ 1464 1
- 12:26 АСВ за октябрь выплатило кредиторам ликвидируемых банков 11,3 млрд рублей Banki.ru 874
- 20:58 АСВ выбрало банк для выплаты страховки вкладчикам Эксперт Банка Banki.ru 2121 4
- 18:04 АСВ начинает расчеты по Данске Банку, уточнило число вкладчиков и объем страховки Banki.ru 1316
- 08:58 АСВ начнет выплаты страховки вкладчикам Чувашкредитпромбанка до 21 ноября Banki.ru 1933
- 13:47 АСВ обновило структуру портала о торгах имуществом банков Banki.ru 1394
- 14:35 АСВ сообщило о решениях судов по его искам к экс-топам ЕвроситиБанка, 2Т Банка и еще ряда банков Banki.ru 1823
- 13:25 Суд отказал в аресте имущества экс-руководства Газстройбанка на 1,88 млрд рублей РАПСИ 943
- 09:09 Банк «Югра» подал иски к заемщикам еще на 50 млрд рублей Banki.ru 3193
- 15:05 АСВ само выплатит страховку четырем вкладчикам Данске Банка Banki.ru 3665 3
- 10:33 АСВ не позже 15 ноября начнет выплаты вкладчикам Эксперт Банка ориентировочно на 4,2 млрд рублей Banki.ru 2022
- 06:41 ЦБ отозвал лицензию у Эксперт Банка Banki.ru 11474 9
- 06:40 Мировые цены на нефть понизились по итогам торгов четверга Banki.ru 678
- 19:33 Экс-сотрудники банка в Москве пойдут под суд по обвинению в хищении 1 млрд рублей Banki.ru 2464 2
- 17:23 Суд принял решение о банкротстве банка «Прайм Финанс» Banki.ru 1836
- 16:55 Экономист назвал два сценария для России до 2024 года Forbes 3025 12
- 10:10 Имущество экс-совладельца Внешпромбанка Беджамова выставлено на торги за 103 млн рублей РАПСИ 1791 6
- 08:58 Экс-руководитель банка «Москва» вновь не смог оспорить приказ об отзыве лицензии РАПСИ 1255
- 08:48 Спурт Банк требует 3 млрд рублей с бывшего председателя правления Banki.ru 1207
- 17:44 ЦБ: неправомерные действия экс-руководства РАМ Банка причинили ущерб на 2,2 млрд рублей Banki.ru 3207
- 22:45 АСВ подало иски к бывшим топ-менеджерам Уралкапиталбанка и еще ряда банков Banki.ru 4729
- 15:40 Суд отклонил жалобу Микаила Шишханова по сделке Рост Банка на 50 млрд рублей РАПСИ 4057
- 11:44 Суд признал законным отказ в аресте имущества экс-руководства Метробанка на 23 млрд рублей РАПСИ 1954
- 11:22 АСВ просит суд арестовать имущество экс-руководства Газстройбанка на 1,88 млрд рублей РАПСИ 1283
- 12:56 Экс-совладелец «Пурпе» получил лишь часть запрошенной компенсации за уголовное преследование Banki.ru 1652
- 12:25 Арбитраж арестовал имущество экс-руководства Владпромбанка на 2,6 млрд рублей РАПСИ 1195
- 11:27 ВС РФ подтвердил законность решения о признании банка «Югра» банкротом РАПСИ 1836
- 11:58 АСВ: в США взысканы активы экс-главы Внешпромбанка Ларисы Маркус Banki.ru 16599 2
- 17:15 Глава ВТБ Костин заявил о наступлении санкционной паузы РИА Новости 2323
- 22:41 Суд вновь отказал экс-главе Татфондбанка в жалобе на действия управляющего имуществом РАПСИ 3432
- 15:26 Суд принял решение о принудительной ликвидации ГринКомБанка Banki.ru 1197
- 14:42 СМИ: эксперты ожидают ухода с рынка примерно 200 банков в ближайшие годы Banki.ru 17627 2
- 21:44 Кредиторы Промэнергобанка подали иск к экс-руководству на 1,7 млрд рублей РАПСИ 1213
- 18:46 ЦБ нашел признаки вывода активов из банка «Прайм Финанс» Banki.ru 1205
- 17:07 Экс-глава банка «Сенатор» Олег Рафанович экстрадирован в Россию из Словении Banki.ru 1186
- 16:03 АСВ выплатило вкладчикам по страховым случаям этого года 39,5 млрд рублей Banki.ru 1480 1
- 15:30 Глава кредитного отдела банка «Советский» получил условный срок за хищение 1,7 млрд рублей Прайм 2053 8
- 14:39 Экс-главу ОФК Банка Николая Гордеева обвинили в выводе 30 млрд рублей и срыве домашнего ареста РБК 1286