Архив
Кризис-2019
- 09:20 АСВ начнет выплаты страховки вкладчикам Кредпромбанка до 6 декабря Banki.ru 799
- 08:59 РНКО «Вест» лишилась лицензии Банка России Banki.ru 1408
- 08:40 ЦБ отозвал лицензию у Кредпромбанка Banki.ru 2477
- 08:28 Власти запланировали поднять долю рубля во внешней торговле до 30% Banki.ru 591
- 22:25 АСВ требует с 12 бывших топ-менеджеров и собственников банка «Экспресс-Кредит» 2,8 млрд рублей Banki.ru 1697
- 18:06 Страховку вкладчикам «Кредитинвеста» на 271 млн рублей будет с 25 ноября выплачивать Россельхозбанк Banki.ru 2305
- 22:59 Суд частично удовлетворил иск АСВ к бывшим контролирующим лицам банка «Гагаринский» Banki.ru 3533
- 21:58 Суд удовлетворил еще ряд требований АСВ к экс-топам «Советского» в рамках иска на 5 млрд рублей Banki.ru 1962
- 18:40 АСВ подало иск к бывшим собственникам и руководителям КБ «Метрополь» на 984 млн рублей Banki.ru 1792
- 09:05 АСВ начнет выплаты страховки вкладчикам банка «Кредитинвест» не позднее 29 ноября Banki.ru 2237
- 08:37 ЦБ лишил лицензии банк «Кредитинвест» Banki.ru 4855
- 22:43 Фирма-банкрот заявила требование к экс-банкиру Мотылеву на 38,5 млрд рублей РАПСИ 2683
- 16:43 Арестованы два фигуранта дела о хищении средств Русстройбанка Banki.ru 2512
- 14:37 Вкладчики Чувашкредитпромбанка получат 2,73 млрд рублей страховки через Россельхозбанк Banki.ru 2925
- 20:19 Полиция задержала топ-менеджеров банка по подозрению в хищении 1 млрд рублей Banki.ru 3284 2
- 17:33 АСВ в октябре выплатило вкладчикам рухнувших банков полмиллиарда рублей Banki.ru 2373
- 13:15 Аналитики дали прогноз по доллару на конец года Banki.ru 58286 3
- 10:00 Бывшая и. о. предправления банка «Евростандарт» Дарья Гнездич заочно арестована Banki.ru 4095 3
- 21:39 Суд постановил взыскать 200 млн рублей с двух ответчиков по иску АСВ к экс-топам «Советского» на 5 млрд Banki.ru 2225
- 21:05 Суд по иску АСВ взыскал более 1 млрд рублей с экс-руководства Росавтобанка РАПСИ 1511 1
- 12:26 АСВ за октябрь выплатило кредиторам ликвидируемых банков 11,3 млрд рублей Banki.ru 925
- 20:58 АСВ выбрало банк для выплаты страховки вкладчикам Эксперт Банка Banki.ru 2331 4
- 18:04 АСВ начинает расчеты по Данске Банку, уточнило число вкладчиков и объем страховки Banki.ru 1391
- 08:58 АСВ начнет выплаты страховки вкладчикам Чувашкредитпромбанка до 21 ноября Banki.ru 2195
- 13:47 АСВ обновило структуру портала о торгах имуществом банков Banki.ru 1438
- 14:35 АСВ сообщило о решениях судов по его искам к экс-топам ЕвроситиБанка, 2Т Банка и еще ряда банков Banki.ru 1895
- 13:25 Суд отказал в аресте имущества экс-руководства Газстройбанка на 1,88 млрд рублей РАПСИ 961
- 09:09 Банк «Югра» подал иски к заемщикам еще на 50 млрд рублей Banki.ru 3312
- 15:05 АСВ само выплатит страховку четырем вкладчикам Данске Банка Banki.ru 3790 3
- 10:33 АСВ не позже 15 ноября начнет выплаты вкладчикам Эксперт Банка ориентировочно на 4,2 млрд рублей Banki.ru 2195
- 06:41 ЦБ отозвал лицензию у Эксперт Банка Banki.ru 11994 9
- 06:40 Мировые цены на нефть понизились по итогам торгов четверга Banki.ru 705
- 19:33 Экс-сотрудники банка в Москве пойдут под суд по обвинению в хищении 1 млрд рублей Banki.ru 2518 2
- 17:23 Суд принял решение о банкротстве банка «Прайм Финанс» Banki.ru 1855
- 16:55 Экономист назвал два сценария для России до 2024 года Forbes 3130 12
- 10:10 Имущество экс-совладельца Внешпромбанка Беджамова выставлено на торги за 103 млн рублей РАПСИ 1825 6
- 08:58 Экс-руководитель банка «Москва» вновь не смог оспорить приказ об отзыве лицензии РАПСИ 1273
- 08:48 Спурт Банк требует 3 млрд рублей с бывшего председателя правления Banki.ru 1266
- 17:44 ЦБ: неправомерные действия экс-руководства РАМ Банка причинили ущерб на 2,2 млрд рублей Banki.ru 3273
- 22:45 АСВ подало иски к бывшим топ-менеджерам Уралкапиталбанка и еще ряда банков Banki.ru 4803
- 15:40 Суд отклонил жалобу Микаила Шишханова по сделке Рост Банка на 50 млрд рублей РАПСИ 4082
- 11:44 Суд признал законным отказ в аресте имущества экс-руководства Метробанка на 23 млрд рублей РАПСИ 1976
- 11:22 АСВ просит суд арестовать имущество экс-руководства Газстройбанка на 1,88 млрд рублей РАПСИ 1304
- 12:56 Экс-совладелец «Пурпе» получил лишь часть запрошенной компенсации за уголовное преследование Banki.ru 1679
- 12:25 Арбитраж арестовал имущество экс-руководства Владпромбанка на 2,6 млрд рублей РАПСИ 1212
- 11:27 ВС РФ подтвердил законность решения о признании банка «Югра» банкротом РАПСИ 1870
- 11:58 АСВ: в США взысканы активы экс-главы Внешпромбанка Ларисы Маркус Banki.ru 16914 2
- 17:15 Глава ВТБ Костин заявил о наступлении санкционной паузы РИА Новости 2398