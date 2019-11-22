Архив
Кризис-2019
- 22:58 АСВ добивается в США признания незаконными операций с активами Ларисы Маркус РАПСИ 3904
- 11:43 АСВ направит на расчеты с кредиторами Татфондбанка дополнительно свыше 1,6 млрд рублей Banki.ru 2086 2
- 09:20 АСВ начнет выплаты страховки вкладчикам Кредпромбанка до 6 декабря Banki.ru 1765
- 08:59 РНКО «Вест» лишилась лицензии Банка России Banki.ru 3243
- 08:40 ЦБ отозвал лицензию у Кредпромбанка Banki.ru 5573
- 08:28 Власти запланировали поднять долю рубля во внешней торговле до 30% Banki.ru 1309
- 22:25 АСВ требует с 12 бывших топ-менеджеров и собственников банка «Экспресс-Кредит» 2,8 млрд рублей Banki.ru 2248
- 18:06 Страховку вкладчикам «Кредитинвеста» на 271 млн рублей будет с 25 ноября выплачивать Россельхозбанк Banki.ru 2815
- 22:59 Суд частично удовлетворил иск АСВ к бывшим контролирующим лицам банка «Гагаринский» Banki.ru 3617
- 21:58 Суд удовлетворил еще ряд требований АСВ к экс-топам «Советского» в рамках иска на 5 млрд рублей Banki.ru 2018
- 18:40 АСВ подало иск к бывшим собственникам и руководителям КБ «Метрополь» на 984 млн рублей Banki.ru 1833
- 09:05 АСВ начнет выплаты страховки вкладчикам банка «Кредитинвест» не позднее 29 ноября Banki.ru 2284
- 08:37 ЦБ лишил лицензии банк «Кредитинвест» Banki.ru 4922
- 22:43 Фирма-банкрот заявила требование к экс-банкиру Мотылеву на 38,5 млрд рублей РАПСИ 2696
- 16:43 Арестованы два фигуранта дела о хищении средств Русстройбанка Banki.ru 2537
- 14:37 Вкладчики Чувашкредитпромбанка получат 2,73 млрд рублей страховки через Россельхозбанк Banki.ru 2954
- 20:19 Полиция задержала топ-менеджеров банка по подозрению в хищении 1 млрд рублей Banki.ru 3303 2
- 17:33 АСВ в октябре выплатило вкладчикам рухнувших банков полмиллиарда рублей Banki.ru 2416
- 13:15 Аналитики дали прогноз по доллару на конец года Banki.ru 59026 3
- 10:00 Бывшая и. о. предправления банка «Евростандарт» Дарья Гнездич заочно арестована Banki.ru 4167 3
- 21:39 Суд постановил взыскать 200 млн рублей с двух ответчиков по иску АСВ к экс-топам «Советского» на 5 млрд Banki.ru 2239
- 21:05 Суд по иску АСВ взыскал более 1 млрд рублей с экс-руководства Росавтобанка РАПСИ 1517 1
- 12:26 АСВ за октябрь выплатило кредиторам ликвидируемых банков 11,3 млрд рублей Banki.ru 934
- 20:58 АСВ выбрало банк для выплаты страховки вкладчикам Эксперт Банка Banki.ru 2393 4
- 18:04 АСВ начинает расчеты по Данске Банку, уточнило число вкладчиков и объем страховки Banki.ru 1402
- 08:58 АСВ начнет выплаты страховки вкладчикам Чувашкредитпромбанка до 21 ноября Banki.ru 2226
- 13:47 АСВ обновило структуру портала о торгах имуществом банков Banki.ru 1448
- 14:35 АСВ сообщило о решениях судов по его искам к экс-топам ЕвроситиБанка, 2Т Банка и еще ряда банков Banki.ru 1910
- 13:25 Суд отказал в аресте имущества экс-руководства Газстройбанка на 1,88 млрд рублей РАПСИ 965
- 09:09 Банк «Югра» подал иски к заемщикам еще на 50 млрд рублей Banki.ru 3334
- 15:05 АСВ само выплатит страховку четырем вкладчикам Данске Банка Banki.ru 3813 3
- 10:33 АСВ не позже 15 ноября начнет выплаты вкладчикам Эксперт Банка ориентировочно на 4,2 млрд рублей Banki.ru 2221
- 06:41 ЦБ отозвал лицензию у Эксперт Банка Banki.ru 12115 9
- 06:40 Мировые цены на нефть понизились по итогам торгов четверга Banki.ru 711
- 19:33 Экс-сотрудники банка в Москве пойдут под суд по обвинению в хищении 1 млрд рублей Banki.ru 2528 2
- 17:23 Суд принял решение о банкротстве банка «Прайм Финанс» Banki.ru 1863
- 16:55 Экономист назвал два сценария для России до 2024 года Forbes 3148 12
- 10:10 Имущество экс-совладельца Внешпромбанка Беджамова выставлено на торги за 103 млн рублей РАПСИ 1832 6
- 08:58 Экс-руководитель банка «Москва» вновь не смог оспорить приказ об отзыве лицензии РАПСИ 1274
- 08:48 Спурт Банк требует 3 млрд рублей с бывшего председателя правления Banki.ru 1290
- 17:44 ЦБ: неправомерные действия экс-руководства РАМ Банка причинили ущерб на 2,2 млрд рублей Banki.ru 3307
- 22:45 АСВ подало иски к бывшим топ-менеджерам Уралкапиталбанка и еще ряда банков Banki.ru 4822
- 15:40 Суд отклонил жалобу Микаила Шишханова по сделке Рост Банка на 50 млрд рублей РАПСИ 4084
- 11:44 Суд признал законным отказ в аресте имущества экс-руководства Метробанка на 23 млрд рублей РАПСИ 1979
- 11:22 АСВ просит суд арестовать имущество экс-руководства Газстройбанка на 1,88 млрд рублей РАПСИ 1308
- 12:56 Экс-совладелец «Пурпе» получил лишь часть запрошенной компенсации за уголовное преследование Banki.ru 1684
- 12:25 Арбитраж арестовал имущество экс-руководства Владпромбанка на 2,6 млрд рублей РАПСИ 1215
- 11:27 ВС РФ подтвердил законность решения о признании банка «Югра» банкротом РАПСИ 1876
- 11:58 АСВ: в США взысканы активы экс-главы Внешпромбанка Ларисы Маркус Banki.ru 17062 2