Архив
Кризис-2019
- 10:20 Кассация подтвердила взыскание 1,4 млрд рублей с Мотылева и менеджеров банка «КРК» РАПСИ 842
- 09:45 Экс-главу банка «Советский» приговорили к трем годам колонии RNS 1048 3
- 22:59 Суд подтвердил отказ в признании 6,26 млрд рублей долга экс-главы Балтийского Банка Прайм 3072
- 11:30 Суд подтвердил законность взыскания с экс-предправления банка «Евромет» 5,2 млрд рублей РАПСИ 1112
- 21:55 Суды подтвердили ответственность лидеров теневой банковской группы по обязательствам КБ «Максимум» Banki.ru 2239
- 14:27 Банк «Санкт-Петербург»: к концу года курс доллара может подняться до 65 рублей Banki.ru 1825
- 17:45 Медведев: Россия первой не будет отменять контрсанкции ТАСС 1967
- 09:59 Костин не ожидает новых антироссийских санкций США РИА Новости 1107
- 22:58 АСВ добивается в США признания незаконными операций с активами Ларисы Маркус РАПСИ 4259
- 11:43 АСВ направит на расчеты с кредиторами Татфондбанка дополнительно свыше 1,6 млрд рублей Banki.ru 2935 2
- 09:20 АСВ начнет выплаты страховки вкладчикам Кредпромбанка до 6 декабря Banki.ru 2442
- 08:59 РНКО «Вест» лишилась лицензии Банка России Banki.ru 4230
- 08:40 ЦБ отозвал лицензию у Кредпромбанка Banki.ru 6792
- 08:28 Власти запланировали поднять долю рубля во внешней торговле до 30% Banki.ru 1919
- 22:25 АСВ требует с 12 бывших топ-менеджеров и собственников банка «Экспресс-Кредит» 2,8 млрд рублей Banki.ru 2794
- 18:06 Страховку вкладчикам «Кредитинвеста» на 271 млн рублей будет с 25 ноября выплачивать Россельхозбанк Banki.ru 3228
- 22:59 Суд частично удовлетворил иск АСВ к бывшим контролирующим лицам банка «Гагаринский» Banki.ru 3734
- 21:58 Суд удовлетворил еще ряд требований АСВ к экс-топам «Советского» в рамках иска на 5 млрд рублей Banki.ru 2148
- 18:40 АСВ подало иск к бывшим собственникам и руководителям КБ «Метрополь» на 984 млн рублей Banki.ru 2002
- 09:05 АСВ начнет выплаты страховки вкладчикам банка «Кредитинвест» не позднее 29 ноября Banki.ru 2419
- 08:37 ЦБ лишил лицензии банк «Кредитинвест» Banki.ru 5120
- 22:43 Фирма-банкрот заявила требование к экс-банкиру Мотылеву на 38,5 млрд рублей РАПСИ 2741
- 16:43 Арестованы два фигуранта дела о хищении средств Русстройбанка Banki.ru 2685
- 14:37 Вкладчики Чувашкредитпромбанка получат 2,73 млрд рублей страховки через Россельхозбанк Banki.ru 3088
- 20:19 Полиция задержала топ-менеджеров банка по подозрению в хищении 1 млрд рублей Banki.ru 3385 2
- 17:33 АСВ в октябре выплатило вкладчикам рухнувших банков полмиллиарда рублей Banki.ru 2522
- 13:15 Аналитики дали прогноз по доллару на конец года Banki.ru 60734 3
- 10:00 Бывшая и. о. предправления банка «Евростандарт» Дарья Гнездич заочно арестована Banki.ru 4412 3
- 21:39 Суд постановил взыскать 200 млн рублей с двух ответчиков по иску АСВ к экс-топам «Советского» на 5 млрд Banki.ru 2282
- 21:05 Суд по иску АСВ взыскал более 1 млрд рублей с экс-руководства Росавтобанка РАПСИ 1529 1
- 12:26 АСВ за октябрь выплатило кредиторам ликвидируемых банков 11,3 млрд рублей Banki.ru 963
- 20:58 АСВ выбрало банк для выплаты страховки вкладчикам Эксперт Банка Banki.ru 2531 4
- 18:04 АСВ начинает расчеты по Данске Банку, уточнило число вкладчиков и объем страховки Banki.ru 1436
- 08:58 АСВ начнет выплаты страховки вкладчикам Чувашкредитпромбанка до 21 ноября Banki.ru 2366
- 13:47 АСВ обновило структуру портала о торгах имуществом банков Banki.ru 1481
- 14:35 АСВ сообщило о решениях судов по его искам к экс-топам ЕвроситиБанка, 2Т Банка и еще ряда банков Banki.ru 1958
- 13:25 Суд отказал в аресте имущества экс-руководства Газстройбанка на 1,88 млрд рублей РАПСИ 983
- 09:09 Банк «Югра» подал иски к заемщикам еще на 50 млрд рублей Banki.ru 3446
- 15:05 АСВ само выплатит страховку четырем вкладчикам Данске Банка Banki.ru 3880 3
- 10:33 АСВ не позже 15 ноября начнет выплаты вкладчикам Эксперт Банка ориентировочно на 4,2 млрд рублей Banki.ru 2304
- 06:41 ЦБ отозвал лицензию у Эксперт Банка Banki.ru 12515 9
- 06:40 Мировые цены на нефть понизились по итогам торгов четверга Banki.ru 732
- 19:33 Экс-сотрудники банка в Москве пойдут под суд по обвинению в хищении 1 млрд рублей Banki.ru 2559 2
- 17:23 Суд принял решение о банкротстве банка «Прайм Финанс» Banki.ru 1893
- 16:55 Экономист назвал два сценария для России до 2024 года Forbes 3211 12
- 10:10 Имущество экс-совладельца Внешпромбанка Беджамова выставлено на торги за 103 млн рублей РАПСИ 1852 6
- 08:58 Экс-руководитель банка «Москва» вновь не смог оспорить приказ об отзыве лицензии РАПСИ 1284
- 08:48 Спурт Банк требует 3 млрд рублей с бывшего председателя правления Banki.ru 1329