Архив
Кризис-2019
- 19:54 АСВ: расчеты с вкладчиками Осколбанка будут производиться с 9 декабря через Сбербанк Banki.ru 1778
- 19:49 Минфин США ввел санкции против семи российских компаний РИА Новости 1947 1
- 13:16 Суд при пересмотре дела вновь отказал в удовлетворении требований АСВ к трем экс-топам ВЛБанка Banki.ru 2215
- 15:49 АСВ запустило портал кредиторов Banki.ru 2064
- 14:16 Суд согласился привлечь к субсидиарной ответственности экс-топов банка «Пушкино» по иску АСВ Banki.ru 2094
- 10:40 Экс-глава Констанс-Банка обжаловал взыскание 2,9 млрд рублей убытков РАПСИ 1225
- 08:58 Знакомая экс-полковника Захарченко стала фигурантом дела о незаконной банковской деятельности Banki.ru 4625 2
- 09:02 АСВ: выплаты вкладчикам Старооскольского Агропромбанка предварительно оцениваются в 327 млн рублей Banki.ru 2700
- 08:40 Отозвана лицензия у Старооскольского Агропромбанка Banki.ru 5552 1
- 15:48 АСВ будет выплачивать страховку вкладчикам Кредпромбанка со 2 декабря через Почта Банк Banki.ru 2297
- 13:20 Суд продлил на полгода срок реализации имущества экс-главы Татфондбанка Мусина РАПСИ 921
- 10:20 Кассация подтвердила взыскание 1,4 млрд рублей с Мотылева и менеджеров банка «КРК» РАПСИ 1191
- 09:45 Экс-главу банка «Советский» приговорили к трем годам колонии RNS 1897 5
- 22:59 Суд подтвердил отказ в признании 6,26 млрд рублей долга экс-главы Балтийского Банка Прайм 3317
- 11:30 Суд подтвердил законность взыскания с экс-предправления банка «Евромет» 5,2 млрд рублей РАПСИ 1199
- 21:55 Суды подтвердили ответственность лидеров теневой банковской группы по обязательствам КБ «Максимум» Banki.ru 2405
- 14:27 Банк «Санкт-Петербург»: к концу года курс доллара может подняться до 65 рублей Banki.ru 2083
- 17:45 Медведев: Россия первой не будет отменять контрсанкции ТАСС 2088
- 09:59 Костин не ожидает новых антироссийских санкций США РИА Новости 1217
- 22:58 АСВ добивается в США признания незаконными операций с активами Ларисы Маркус РАПСИ 4355
- 11:43 АСВ направит на расчеты с кредиторами Татфондбанка дополнительно свыше 1,6 млрд рублей Banki.ru 3268 2
- 09:20 АСВ начнет выплаты страховки вкладчикам Кредпромбанка до 6 декабря Banki.ru 2744
- 08:59 РНКО «Вест» лишилась лицензии Банка России Banki.ru 4599
- 08:40 ЦБ отозвал лицензию у Кредпромбанка Banki.ru 7353
- 08:28 Власти запланировали поднять долю рубля во внешней торговле до 30% Banki.ru 2180
- 22:25 АСВ требует с 12 бывших топ-менеджеров и собственников банка «Экспресс-Кредит» 2,8 млрд рублей Banki.ru 3102
- 18:06 Страховку вкладчикам «Кредитинвеста» на 271 млн рублей будет с 25 ноября выплачивать Россельхозбанк Banki.ru 3440
- 22:59 Суд частично удовлетворил иск АСВ к бывшим контролирующим лицам банка «Гагаринский» Banki.ru 3847
- 21:58 Суд удовлетворил еще ряд требований АСВ к экс-топам «Советского» в рамках иска на 5 млрд рублей Banki.ru 2331
- 18:40 АСВ подало иск к бывшим собственникам и руководителям КБ «Метрополь» на 984 млн рублей Banki.ru 2176
- 09:05 АСВ начнет выплаты страховки вкладчикам банка «Кредитинвест» не позднее 29 ноября Banki.ru 2590
- 08:37 ЦБ лишил лицензии банк «Кредитинвест» Banki.ru 5341
- 22:43 Фирма-банкрот заявила требование к экс-банкиру Мотылеву на 38,5 млрд рублей РАПСИ 2777
- 16:43 Арестованы два фигуранта дела о хищении средств Русстройбанка Banki.ru 2834
- 14:37 Вкладчики Чувашкредитпромбанка получат 2,73 млрд рублей страховки через Россельхозбанк Banki.ru 3282
- 20:19 Полиция задержала топ-менеджеров банка по подозрению в хищении 1 млрд рублей Banki.ru 3508 2
- 17:33 АСВ в октябре выплатило вкладчикам рухнувших банков полмиллиарда рублей Banki.ru 2677
- 13:15 Аналитики дали прогноз по доллару на конец года Banki.ru 62611 3
- 10:00 Бывшая и. о. предправления банка «Евростандарт» Дарья Гнездич заочно арестована Banki.ru 4784 3
- 21:39 Суд постановил взыскать 200 млн рублей с двух ответчиков по иску АСВ к экс-топам «Советского» на 5 млрд Banki.ru 2342
- 21:05 Суд по иску АСВ взыскал более 1 млрд рублей с экс-руководства Росавтобанка РАПСИ 1559 1
- 12:26 АСВ за октябрь выплатило кредиторам ликвидируемых банков 11,3 млрд рублей Banki.ru 999
- 20:58 АСВ выбрало банк для выплаты страховки вкладчикам Эксперт Банка Banki.ru 2745 4
- 18:04 АСВ начинает расчеты по Данске Банку, уточнило число вкладчиков и объем страховки Banki.ru 1481
- 08:58 АСВ начнет выплаты страховки вкладчикам Чувашкредитпромбанка до 21 ноября Banki.ru 2506
- 13:47 АСВ обновило структуру портала о торгах имуществом банков Banki.ru 1513