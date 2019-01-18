Случайные миллионеры

Один из относительно простых способов разбогатеть — выиграть в лотерею. Парадокс в том, что многие выигравшие не торопятся обналичивать свое неожиданно нажитое состояние.



Амнезия ценой в 2 млрд долларов

Из двоих россиян, выигравших накануне Нового года по 500 млн рублей, один до сих пор не заявил о своем выигрыше. Эта новость после затяжных каникул вызывает усмешку: конечно, скорее всего, еще не проверял билеты в праздничной суете, уехал отдыхать, или же, возможно, он узнал о выигрыше, праздничное отмечание усугубилось и все никак не закончится. Будем надеяться, что он все же получит свои деньги и не пополнит армию людей, к которым фортуна повернулась лицом, а они к ней — нет. Ведь ежегодно сумма невостребованных выигрышей в лотерею составляет в разных странах миллионы и миллиарды долларов и евро.

Есть бородатый анекдот про старого еврея, который упрекает Бога, что тот ни разу за всю его, старика, долгую благочестивую жизнь не дал ему выиграть в лотерею. Впечатленный этими стенаниями, ангел спрашивает Бога, неужели Ему и в самом деле жалко дать старику выиграть. «Да не жалко мне, — говорит Господь. — Но пусть он хотя бы разок лотерейный билет купит». Сегодня впору сочинять продолжение про то, что хорошо бы не только молиться об удаче, но и проверять купленные билеты.

На днях итальянские СМИ опубликовали шокирующую статистику национальной лотереи: с 2002 года по конец 2017-го остались невостребованными выигрыши на общую сумму свыше 28 млн евро. В странах побольше и растяп побольше. Рекорд, конечно, у США, где каждый год победители лотерей забывают забрать призов на 2 млрд долларов.

Основную «кассу» делают мелкие выигрыши, но забывают и джекпоты. В США самый вопиющий случай произошел в 2002 году, когда в Нью-Йорке был куплен билет, который впоследствии выиграл 63 млн долларов, но обладатель билета так и не объявился. Интересный пример есть и у Camelot, оператора национальной лотереи в Великобритании: в розыгрыше 10 октября 2015 года сразу три билета выиграли по 1 млн фунтов стерлингов. Никто за этими призами так и не пришел.

Как правило, организаторы лотереи знают, где именно был продан счастливый билет, но, естественно, не знают самого покупателя. Организаторы национальной лотереи Италии лишь перечисляют места, куда зашли несчастливые счастливчики.

Рекорд принадлежит Риму, где в 2009 году был продан билет, выигравший оказавшиеся никому не нужными 5 млн евро. Билет, проданный в 2016 году на заправке на автомагистрали в 30 км от Неаполя, выиграл 2 млн евро. Пять лет назад в городе Аквила был куплен билет, выигравший 1 млн евро. И это не говоря о тысячах билетов, выигравших от нескольких сот до нескольких тысяч евро, которые так и не предъявляются к оплате из года в год.

Рекорд принадлежит Риму, где в 2009 году был продан билет, выигравший оказавшиеся никому не нужными 5 млн евро

Есть время все осознать

У россиянина, которому судьба подарила 500 млн рублей, есть впереди три с половиной года, чтобы забрать свой выигрыш. Будем надеяться, что этого времени ему хватит. Другие страны куда более строги к своим гражданам. В большинстве стран, например в тех же США и Италии, у обладателя счастливого билета есть только 180 дней, чтобы предъявить билет организаторам. Если человек пропустил этот срок, то право на деньги он теряет и они возвращаются в «общую кассу». В Канаде срок ожидания счастливчиков — один год.

Почему люди не приходят за выигрышами? С бумажными билетами (а все забытые выигрыши были сделаны по бумажным билетам) случаются, как правило, две вещи: они теряются или же о них просто забывают. Иногда, когда люди все же предъявляют организаторам лотереи счастливый билет, остается только поразиться, насколько близко они были к тому, чтобы не ответить улыбнувшейся им удаче.

Бомжи остались без подарка

В марте прошлого года 54-летняя медсестра Дебби Куиява купила на автозаправке в городишке Розо (штат Миннесота, США) пачку лотерейных билетов за 7 долларов. Она положила их в карман куртки и моментально про них забыла. Карман не закрывался, Дебби держала там и ключи от машины, и мелочь, постоянно что-то клала в карман или вынимала из него — в общем, «могло случиться что угодно», скажет она позже на пресс-конференции. Когда она проверила билеты, оказалось, что она сорвала джекпот — чуть больше 2 млн долларов. Однако чуть позже племянница перепроверила результат и обнаружила, что тетушка ошиблась: выигрыш составил 22,8 млн долларов. В ее случае вероятность выигрыша была 1 к 26 миллионам, и эта вероятность могла выпасть из кармана в любой момент.

Следующие два примера — о том, как полезно наводить дома порядок. Желательно не реже срока действия лотерейных билетов.

В минувшем ноябре, готовясь к приезду родственников на День благодарения (в 2018 году он отмечался 22 ноября), американка Тина Эренберг из Луизианы нашла в тумбочке в спальне лотерейные билеты. Тина с мужем открыли сайт лотереи и обнаружили, что взяли джекпот в 1,8 млн долларов. Им действительно есть за что благодарить небеса: до истечения 180-дневного срока подачи заявки о выигрыше оставалось меньше двух недель.

Месяцем раньше, в октябре 2018 года, житель Монреаля (Канада) и старый холостяк Грегорио де Сантис сдался требованиям сестры навести порядок в собственном платяном шкафу и отнести уже наконец ненужные вещи в ночлежку для бездомных. Разбирая завалы, он нащупал что-то странное в подкладке одной из курток. Оказалось, это билет лотереи провинции Квебек, провалившиеся туда через дырку в кармане. Дата розыгрыша билета — 6 декабря 2017 года, то есть до конца «срока годности», который в Канаде составляет один год, оставалось еще пару месяцев. Де Сантис проверил билет и увидел, что выиграл 1 750 канадских долларов. Он позвал сестру похвастаться удачей, но при втором взгляде на экран осознал, что выигрыш составил 1,75 млн канадских долларов (1,35 млн долларов США). «Я бы никогда не стал разбирать этот шкаф, если бы не сестра», — сказал победитель.

Так что чистота — залог не только здоровья, но и безбедной жизни.

Здесь и сейчас

Ну и напоследок минутка грусти. Знаете, на что потратили свой выигрыш эти люди? Каждый, конечно, пообещал что-то отдать на благотворительность, но основную сумму победители из США и Канады решили вложить в свою пенсионную программу. Вы можете представить такое в России?

Интересно, что о своих планах расскажут победители предновогодней лотереи. Вот, например, в ноябре 2017 года пенсионерка из поселка Панино Воронежской области выиграла 506 млн рублей. Список первоначальных трат она составила моментально: отремонтировать свой деревенский дом, помочь дочерям с жильем, купить мужу «хорошую машину, чтобы на рыбалку в любую погоду мог ездить» и даже — гулять так гулять — впервые в жизни съездить за границу.

Милена БАХВАЛОВА, Banki.ru