оденьгахпросто: 6 особенностей использования банковской ячейки

Ячейку могут вскрыть без вашего ведома по постановлению суда Фото: iLexx/Depositphotos.com

В период зимних праздников или летних отпусков найти свободный сейф в банке практически нереально. Разберем, насколько безопасны банковские ячейки и какие риски подстерегают клиентов.

Банковские ячейки клиенты используют не только чтобы хранить свои сбережения и драгоценности, но и для расчета по договору, например, при покупке квартиры. Фактически банковская ячейка — это личный сейф в банке. Хранить в нем можно что угодно, кроме запрещенных предметов вроде оружия, наркотиков, взрывчатки, токсичных или радиоактивных веществ. Продукты или другие скоропортящиеся вещи в ячейке тоже хранить нельзя.

Услуга аренды банковского сейфа имеет ряд важных особенностей:

1. Ваш сейф могут вскрыть, а содержимое переместить в единое закрытое хранилище банка, если вы повредите ячейку, потеряете ключ или не вернете его в срок. Когда вы решите забрать свои вещи, у вас могут потребовать компенсацию — штраф и плату за хранение по более высокому тарифу.

2. Банк может принудительно вскрыть ячейку при пожаре в хранилище, угрозе его затопления или прочих опасностях для имущества клиентов. Также ячейку могут вскрыть при обнаружении каких-либо подозрительных запахов. Вскрытие без присутствия арендатора производится комиссией с обязательным составлением описи содержимого.

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ C БОЛЬШИМ КРЕДИТНЫМ ЛИМИТОМ Выбор пользователей Банки.ру

3. Банкротство банка или отзыв у него лицензии не могут привести к принудительному вскрытию ячейки без ведома и согласия ее арендатора. Ограничение в 1,4 млн рублей на то, что хранится в сейфах, не распространяется. И ваши ценности в банковской ячейке не учитываются при расчете компенсации от АСВ, если у вас был счет в этом же банке. То есть содержимое сейфа не попадает на баланс банка, оставаясь собственностью клиента. В случае банкротства банка арендаторы ячеек получат к ним доступ в течение нескольких дней.

4. Арендованная ячейка может быть принудительно вскрыта правоохранительными органами без ведома владельца по постановлению суда. Кроме того, на содержимое сейфа может быть наложен арест, если оно является предметом спора.

5. При аренде банковского сейфа кредитная организация не несет ответственности за содержимое ячейки, так как не знает, что находится в ней. Банк обязуется следить только за тем, чтобы ячейкой не могли воспользоваться посторонние лица. Если требуется, чтобы кредитная организация полностью отвечала за сохранность имущества клиента, то с ней нужно заключить договор ответственного хранения. В этом случае ценности принимают и выдают по описи. Если вы кладете в ячейку деньги, банк пересчитает их и проверит подлинность. Если собираетесь хранить другое имущество, финучреждение привлечет оценщика, чтобы вписать в договор справедливую стоимость. За это придется заплатить отдельно. Зато, если из ячейки что-то пропадет, банк должен полностью компенсировать ущерб. Но такую услугу предоставляют не все кредитные организации.

6. Клиенты стараются арендовать ячейку на длительный срок, поскольку чем больше срок, тем дешевле аренда. Например, 54% клиентов Райффайзенбанка предпочитают арендовать ячейки на год, 24% выбирают более короткие сроки аренды сейфовой ячейки: от одного до трех месяцев. В банке «Восточный» клиенты также охотнее арендуют ячейки на длительный срок. По словам директора департамента специализированного бизнеса «Восточного» Дмитрия Бенийчука, чаще всего в ячейках хранят документы, ценности, а также используют их при сделках с недвижимостью. При этом в Сбербанке отмечают, что в последнее время наличные расчеты через сейфы становятся менее популярны, так как все больше клиентов используют для сделок с недвижимостью безналичные формы расчетов в банке.