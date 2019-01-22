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Правда ли, что в России бензин намного дешевле, чем в других странах?

Россия входит в число стран с самым дешевым бензином. По данным портала globalpetrolprices.com, стоимость литра бензина у нас составляет 0,68 доллара, тогда как в среднем в мире — 1,09 доллара. Примерно столько же за литр горючего платят в США, в несколько раз больше — в Гонконге и Израиле. В 1,4—1,5 раза стоимость топлива больше в Китае. А вот заправиться в Саудовской Аравии или ОАЭ будет процентов на 20—25 дешевле. С другой стороны, по уровню доступности топлива (отношению его стоимости к доходам) Россия уступает и США, и даже Норвегии, где стоимости литра бензина в январе была 1,86 доллара.