С декабря 2018 года в среднем стоимость топлива поднялась на 0,5%, свидетельствуют данные Росстата. При этом в разных регионах бензин дорожает не одинаковыми темпами. Например, в Москве в первую неделю января литр АИ-95 вырос в цене на 0,2%, а в Питере — на 0,7%. Наибольший рост цен на топливо зафиксирован в Нарьян-Маре: там литр АИ-95 подорожал на 2,1%. В некоторых регионах Росстат отмечал снижение цен на бензин. При этом в зависимости от АЗС цены могут сильно отличаться. Если взять Москву, то, по данным ресурса benzin-price.ru, на разных АЗС цены на литр АИ-95 отличаются более чем на 2 рубля.
С этого года правительство в 1,5 раза увеличило акцизный сбор. С 1 января сбор за тонну бензина вырос до 12,3 тыс. рублей, а за тонну дизтоплива — до 8,5 тыс. рублей. Доля налогов и сборов в цене топлива составляет около 60%. Это почти в три раза выше, чем в США. При этом на долю собственно акцизных сборов приходится порядка 30%, остальное — это НДПИ и НДС. По расчетам Российского топливного союза, рост акциза даст прибавку к стоимости горючего в размере до 4,4 рубля за литр (10%), в Аналитическом центре при правительстве РФ прогнозируют рост цен на 2,5—3 рубля.
В прошлом году Госдума приняла пакет законов о налоговом маневре в нефтяной отрасли. До 2024 года планируется постепенное снижение экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты с 30% до нуля. При этом постепенно будет расти налог на добычу полезных ископаемых. Таким образом, чиновники рассчитывают получить дополнительные доходы в бюджет. Вице-премьер Дмитрий Козак говорил, что налоговый маневр принесет бюджету дополнительно 1,3—1,6 трлн рублей. Чтобы не допустить резкого роста стоимости топлива, в правительстве ввели «обратный акциз», который должен компенсировать часть расходов нефтепереработчиков, поставляющих топливо на внутренний рынок. Государство оплатит до 50% выпадающих доходов от поставок на внутренний рынок. Нефтяники могут увеличивать цены на бензин и дизтопливо не более чем на уровень официальной инфляции. Соглашение действует до марта 2019 года.
Если налоги растут, экспорт становится намного интереснее. В случае повышения мировых цен на нефть это приведет к росту продаж за рубеж и повышению оптовых цен на бензин, считают в Независимом топливном союзе (НТС). А с учетом того, что правительство пристально следит за ценами в рознице, прибыли АЗС сокращаются. Этот ценовой диспаритет, считают эксперты, может привести к череде банкротств частных автозаправок и снижению предложения бензина и дизтоплива, а в перспективе — к монополизации рынка.
Цена топлива зависит от показателя «нетбэк» (netback) — индекса экспортной альтернативы. Его формируют поставщики топлива, и на основании этого индикатора компании принимают решение, поставлять нефтепродукты на внешний или же на внутренний рынок. На размер netback оказывают влияние налоги, а также курс рубля. Если курс нашей валюты снижается, то этот показатель растет. Например, в начале прошлого года баррель нефти стоил 3 862 рубля, а к октябрю цена выросла до 5 800 рублей. Это и привело к росту цен на бензин и дизтопливо.
Даже если рублевая цена на нефть упадет (из-за укрепления рубля или снижения стоимости Brent), налоговый маневр не позволит бензину и дизтопливу сильно подешеветь. По расчетам экспертов, снижение цены на нефть на 5 долларов приводит к изменению экспортного паритета в диапазоне 1—1,5 рубля за литр. Поэтому, даже если стоимость нефти упадет до 45 долларов, цена на бензин снизится незначительно. Кроме того, как указывает аналитик НТС Григорий Баженов, из-за сложившейся системы ценообразования на рынке регулярно возникают ценовые диспаритеты. Чтобы хеджировать риски, продавцы нефтепродуктов продолжат индексировать розничные цены на инфляцию. Резко снизить цены на заправках, вернув их на уровень 10-летней давности, можно, только если начать продавать бензин по пол-литра. Тогда на российских АЗС снова появятся ценники в 20 и 25 рублей.
Вероятность этого эксперты оценивают как низкую: государство может влиять на цены с помощью «обратного акциза», а в крайнем случае введет заградительные пошлины на экспорт нефти. В итоге поставщикам станет выгоднее продавать нефтепродукты на внутреннем рынке. Однако в случае стремительного роста нефтяных цен на мировом рынке оптовые цены (netback) также начнут расти, и это неминуемо скажется на розничных продажах. По оценкам НТС, при сохранении текущей модели ценообразования и постепенном росте цен на нефть средняя цена за литр АИ-92 к 2024 году может составить 60 рублей. Причем в случае дефицита топлива в отдельных регионах стоимость бензина может быть и выше. Например, в прошлом году из-за перебоев с поставками жители острова Кунашир (Курильские острова) покупали бензин по 100 рублей.
Россия входит в число стран с самым дешевым бензином. По данным портала globalpetrolprices.com, стоимость литра бензина у нас составляет 0,68 доллара, тогда как в среднем в мире — 1,09 доллара. Примерно столько же за литр горючего платят в США, в несколько раз больше — в Гонконге и Израиле. В 1,4—1,5 раза стоимость топлива больше в Китае. А вот заправиться в Саудовской Аравии или ОАЭ будет процентов на 20—25 дешевле. С другой стороны, по уровню доступности топлива (отношению его стоимости к доходам) Россия уступает и США, и даже Норвегии, где стоимости литра бензина в январе была 1,86 доллара.
Альберт Кошкаров, инвестиционный обозреватель Banki.ru. Благодарим за помощь в подготовке материала компанию «Регион», «Открытие Брокер», General Invest, Промсвязьбанк и Независмый топливный союз