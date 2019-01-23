Представители малого и среднего бизнеса в регионах столкнулись с подозрительными звонками якобы от Федеральной налоговой службы. Оператор уточняет Ф. И. О. и спрашивает, установил ли предприниматель контрольно-кассовую технику, если нет — то почему, знает ли о штрафных санкциях для тех, кто проигнорировал закон о применении ККТ (54-ФЗ), и когда собирается установить. Малый и средний бизнес забеспокоился, испугавшись проверок от налоговой в случае отказа устанавливать ККТ.
В каждом регионе работают компании и предприниматели, обслуживающие кассовую технику и предлагающие различные сопутствующие сервисы. В преддверии третьего этапа кассовой реформы они обзванивают клиентскую базу и предлагают свои услуги, чтобы избежать летнего ажиотажа. По словам источника, близкого к ФНС, у налоговой службы нет средств для организации кол-центров в регионах и найма большого количества операторов.
После двух крупных этапов реформы свыше 800 тыс. организаций по всей России используют более 2,3 млн онлайн-касс. Контрольно-кассовую технику обязаны применять индивидуальные предприниматели и организации в сфере торговли и общепита с наемными сотрудниками вне зависимости от системы налогообложения, в том числе бизнесмены сегментов ЕНВД (уплачивающие единый налог на вмененный доход) и ПСН (работающие по патентной системе налогообложения). Типичные примеры — магазинчики «у дома», небольшие кофейни, закусочные, столовые и палатки на рынках, пробивающие до 100 чеков в день. Кроме того, действие закона распространилось на те предприятия, которые принимают через Интернет оплату услуг или товаров, проведенную по банковской карте. Это онлайн-магазины, операторы сотовой связи, онлайн-кинотеатры, рестораны, платформы типа Delivery Club (сервис доставки еды) и т. д.
С 1 июля 2019 года к использованию новых касс обязаны приступить индивидуальные предприниматели, которые платят ЕНВД, или те, кто работает на патентной системе налогообложения без наемных работников, занимается торговлей (в том числе через вендинговые аппараты) или оказывает услуги общепита. Также действие 54-ФЗ распространится на кондукторов и водителей, продающих билеты в салоне транспорта; на организации и ИП в отдаленных или труднодоступных местностях, если населенный пункт, в котором они ведут свою деятельность, единственный в муниципальном районе. Что касается интернет-предпринимателей, то вести кассовые расчеты должны будут даже те, кто не имеет наемных сотрудников и продает товары или услуги через Instagram, — те самые фотографы, стилисты, парикмахеры, ювелиры, частные кондитеры и многие другие. Если, конечно, они не перейдут на специальный налоговый режим для самозанятых (налог на профессиональный доход).
Да, есть. От установки онлайн-кассы освобождены: киоски по продаже газет и журналов на бумажном носителе (доля изданий должна составлять минимум 50% товарооборота), киоски по продаже мороженого, безалкогольных напитков, молока и воды в розлив, приемщики стеклопосуды и утильсырья от населения, а также мастерские по ремонту обуви.
Штраф за неприменение ККТ для юридических лиц — не менее 30 тыс. рублей, для ИП — не менее 10 тыс. рублей за каждый случай нарушения. Это минимальный размер штрафа, ведь он привязан к сумме расчетов без применения кассы. При повторном нарушении размер штрафа значительно повысится, нарушителю также может грозить приостановка деятельности.
В 2019 году на налоговый вычет за покупку онлайн-кассы могут рассчитывать только индивидуальные предприниматели, применяющие ЕНВД и ПСН. Для юридических лиц такая возможность не предусмотрена. Максимальный размер налогового вычета — 18 тыс. рублей на каждый аппарат. Под вычет подпадают: сама касса, фискальный накопитель, услуги оператора фискальных данных, необходимое ПО, выполняемые работы или получаемые услуги по настройке, регистрации кассы. Главное условие получения вычета — необходимо зарегистрировать ККТ в налоговой до 1 июля 2019 года.