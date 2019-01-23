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Кто должен перейти на онлайн-кассы с 1 июля?

С 1 июля 2019 года к использованию новых касс обязаны приступить индивидуальные предприниматели, которые платят ЕНВД, или те, кто работает на патентной системе налогообложения без наемных работников, занимается торговлей (в том числе через вендинговые аппараты) или оказывает услуги общепита. Также действие 54-ФЗ распространится на кондукторов и водителей, продающих билеты в салоне транспорта; на организации и ИП в отдаленных или труднодоступных местностях, если населенный пункт, в котором они ведут свою деятельность, единственный в муниципальном районе. Что касается интернет-предпринимателей, то вести кассовые расчеты должны будут даже те, кто не имеет наемных сотрудников и продает товары или услуги через Instagram, — те самые фотографы, стилисты, парикмахеры, ювелиры, частные кондитеры и многие другие. Если, конечно, они не перейдут на специальный налоговый режим для самозанятых (налог на профессиональный доход).