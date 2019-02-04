Пять главных мобильных приложений для инвестора

Мобильные приложения — верный помощник инвестора Фото: коллаж Banki.ru

Инвестору не обязательно читать громоздкие обзоры аналитиков и следить за котировками биржи в терминале. Достаточно смартфона и мобильных приложений. На какие из них стоит обратить внимание?

TradingView

Незаменимое приложение для любого, кто имеет отношение к инвестициям, трейдингу либо просто интересуется финансовыми рынками. Пользователям доступен просмотр котировок очень широкого списка активов: от криптовалют до акций и биржевых товаров. Отдельного внимания заслуживают возможности работы с графиками через приложение — для того, чтобы отслеживать движение актива и проводить технический анализ, не нужно даже проходить регистрацию или открывать брокерский счет.

В дополнение к этому есть раздел с торговыми идеями от других пользователей и аналог торгового чата с участниками. На одноименном сайте добавляются новостная лента, фундаментальная статистика по эмитентам, возможность тестирования торговых стратегий, скринер акций и многое другое. Сервис однозначно заслуживает высоких оценок, при этом аналогов ему нет.

Bloomberg

Информационная составляющая является важнейшей частью инвестиций. Поздняя реакция на изменения может дорого стоить инвестору, поэтому без новостного приложения в нашем рейтинге не обойтись. Терминал Bloomberg — незаменимый инструмент каждого профессионала в инвестиционной сфере, но стоит он немало. Визитной карточкой информационного агентства является качество контента.

Чтобы получить к нему доступ, достаточно бесплатного приложения на мобильном. Видеоматериалы, аналитика от самых влиятельных инвестиционных домов, а также новости эмитентов и котировки с возможностью добавления в watchlist. Единственный минус для российского пользователя — англоязычный контент. На русском языке есть достойная альтернатива от РБК.

Coinkeeper

Любые инвестиции начинаются с оптимизации личных расходов. Не секрет, что впечатляющих результатов можно добиться только при дисциплинированном подходе и регулярных отчислениях на приобретение ценных бумаг, так как при работе на долгосрочную перспективу средняя цена покупки имеет критически важное значение. Организовать расходы и выявить дополнительный капитал для инвестиций, урезав необязательные траты, поможет приложение для контроля личных финансов. Одним из наиболее удобных и востребованных является Coinkeeper.

Через несколько недель использования оказывается, что дополнительные средства для инвестиций найти вполне возможно. К тому же таким образом легко контролировать регулярные перечисления на брокерский счет. Альтернативой может служить и другое аналогичное приложение, которое нравится и подходит лично вам. Многие банки сейчас предлагают глубокую детализацию расходов и доходов в мобильном приложении, а некоторые консерваторы продолжают использовать для этих целей Excel. Но все же, на наш взгляд, не стоит медлить с переходом на более современный и удобный продукт.

Cbonds



Приложение будет полезно для инвесторов в облигации. Учитывая, что долговые бумаги составляют основу любого консервативного портфеля, рекомендуем его для широкого круга пользователей. Существует несколько форматов использования, включая платный доступ ко всей информации, но даже демонстрационный вариант, доступный без регистрации, имеет отличный функционал.

Прежде всего Cbonds позволяет осуществить поиск облигаций по заданным критериям, например по стране выпуска, доходности, сроку до погашения, дюрации, кредитному рейтингу надежности. Также можно получить всю необходимую информацию по каждому выпуску, мониторить интересующие бумаги через watchlist и смотреть новости долгового рынка.

Приложение для торговли от вашего брокера

Если брокерский счет уже давно открыт, на нем совершаются регулярные сделки или просто куплены ценные бумаги, а приложения брокера на мобильном все еще нет, это огромное упущение. Даже в случае пассивных инвестиций гораздо удобнее подавать поручения брокеру через смартфон. Чаще всего их функционал не ограничивается исключительно кнопками «купить/продать», а позволяет отслеживать состояние собственного инвестиционного портфеля, анализировать графики инструментов и оперативно связываться с технической поддержкой.

Система входа и авторизации также организована гораздо удобнее, так как нет необходимости думать о наличии и сохранности специальных ключей для авторизации в десктопной версии торговой платформы. Альтернативой подобному приложению может выступать специальный тариф «Персональный брокер». При таком варианте работы будет возможность подавать торговые поручения через Интернет, а также получать от специалиста компании информационную и аналитическую поддержку во время принятия инвестиционных решений.

Вадим КРАВЧУК, аналитик ИФК «Солид»