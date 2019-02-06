​Чистейшей прелести чистейший «Образец»

Рынок ОСАГО ожидает беспрецедентное судебное разбирательство Фото: BrianAJackson/Depositphotos.com

РСА обнаружил компанию, по его мнению, незаконно продавшую 2 тыс. полисов ОСАГО, и обратился в МВД. Но получил отказ в возбуждении дела и иск от самой компании, которая решила судиться и с лидерами рынка.



Страховщик, которого нет?

Российский союз автостраховщиков (РСА) направил директору департамента страхового рынка ЦБ Филиппу Габунии письмо (имеется в распоряжении редакции) с просьбой принять меры по «ограничению недобросовестных практик на рынке страховых услуг». Письмо касается АО «Образец», компании, действующей без лицензии (по состоянию на 25.01.2019 года его нет в Едином государственном реестре субъектов страхового дела ) и не являющейся членом саморегулируемой организации страховщиков . Членство в Российском союзе автостраховщиков является непременным условием осуществления деятельности по обязательному страхованию автогражданской ответственности согласно статье 21 закона об ОСАГО — ФЗ № 40.

Как сообщили в союзе, информацию о деятельности нелицензированного «страховщика ОСАГО» РСА получил 20 сентября 2018 года и практически сразу после выявления этого факта обратился в МВД Республики Дагестан с просьбой провести проверку в отношении АО «Образец». Соответствующее заявление было направлено на имя министра внутренних дел Республики Дагестан генерал-лейтенанта полиции Абдурашида Магомедова, сообщают в РСА. Также союз распространил в СМИ сообщение, в котором, в частности, говорится, что «по мнению РСА, АО «Образец» страховщиком ОСАГО с точки зрения страхового законодательства не является и, соответственно, не вправе осуществлять деятельность по ОСАГО».

СК «Образец» зарегистрирована в столице Дагестана Махачкале 8 декабря 2017 года, то есть ведет свою деятельность уже больше года. В ЕГРЮЛ в качестве основного вида деятельности компании указано страхование жизни, а в числе дополнительных (наряду с оптовой и розничной торговлей разными категориями товаров) значатся страхование имущества, гражданской ответственности, а также страхование от несчастных случаев и болезней.

Уставный капитал, согласно данным ЕГРЮЛ, составляет 45 млн рублей (для страховщиков ОСАГО обязательный минимум — 120 млн рублей).

РСА выявил мошеннический сайт по продаже поддельных полисов ОСАГО Российский союз автостраховщиков обнаружил мошеннический сайт, на котором осуществляется продажа поддельных полисов ОСАГО от имени страховой компании «Образец». Об этом сообщается в пресс-релизе союза.

Как сообщил Агентству страховых новостей (АСН) в статье от 28 января 2019 года генеральный директор компании Вахахажи Алабаев, на конец января компанией было оформлено более 2 тыс. полисов.

РСА в распространенном осенью релизе сообщил, что все проданные компанией полисы имеют несуществующие серии «АВА» и «МММ». «При проверке по АИС ОСАГО бланки полисов с указанными номерами типографией «Гознак» не выдавались», — отмечается в письме президента союза Игоря Юргенса директору департамента страхового рынка ЦБ Филиппу Габунии.

Как следует из январского письма РСА в Банк России, еще 15 октября 2018 года Российский союз автостраховщиков направил в адрес зампреда ЦБ Владимира Чистюхина письмо с изложением всех фактов, а 7 ноября получил ответ от Роскомнадзора, который по поручению регулятора заблокировал сайт АО «Образец» по адресу www://globaltorgao.ru.

Сайт очень быстро вновь открылся по схожему адресу http://globaltorgao.ru , переехал в «головной офис» — из Махачкалы в Санкт-Петербург, и не куда-нибудь, а прямо на Невский проспект. Впрочем, по данным РСА, отделения в Дагестане остались.

На момент написания этого текста сайты функционировали по обоим адресам, но раздел «Автострахование» сайта был заблокирован Роскомнадзором «из-за нарушений правил хостинга». Интересно, что на сайте есть сервис проверки полиса, в котором в качестве шаблона вбит номер серии «МММ». Сервис, увы, не работает, Банки.ру убедился в этом на собственном опыте, попытавшись ввести номер реально существующего полиса. Вероятно, эта услуга не предоставляется, так как компания без лицензии не может получить доступ к АИС ОСАГО для проверки номера полиса.





Не опытный «Образец»

3 декабря 2018 года в РСА поступило уведомление от УУР МВД Республики Дагестан о передаче материалов проверки в МВД Чеченской Республики. 26 декабря УУП ОП-1 (по Ленинскому району) Управления МВД России по г. Грозному постановило отказать в возбуждении уголовного дела по обращению РСА в отношении Алабаева В. А. — «в связи с отсутствием в его действиях состава преступления».

В постановлении № 4231/1233 (имеется в распоряжении редакции, также размещено на сайте АСН , куда его передал Алабаев) говорится: «В ходе проверки установлено, что АО «Образец» <…> зарегистрирована гр. Алабаевым Вахахажи Азиевичем. Фирма в г. Махачкале расположена по адресам <…>. В случаях ДТП компания возмещает ущерб. Такие случаи есть. Почему в предъявленном обращении РСА указано, что по указанным адресам отсутствуют офисы ему [вероятно, господину Алабаеву. — Прим. Банки.ру] не понятно и это не соответствует действительности» (исходная орфография и пунктуация документа здесь и далее сохранена. — Прим. Банки.ру).

Далее в постановлении говорится, что по факту отсутствия обязательного для осуществления страхования ОСАГО членства в РСА Алабаев пояснил, что «АО «Образец» сегодня осуществляет свою деятельность согласно ФЗ № 99 от 04.05.2011г. и ФЗ №40 в новой редакции от 29.12.2017 г.».

ФЗ № 99 от 04.05.2011 «О лицензировании отдельных видов деятельности» содержит 12-ю статью с перечнем видов деятельности, подлежащей лицензированию. Страхования в этой статье, на которую ссылается Вахахажи Алабаев (согласно постановлению УУП ОП-1 (по Ленинскому району) Управления МВД России по г. Грозному), действительно нет. Однако пункт 2 статьи 1 этого закона оговаривает, что он не распространяется на кредитные организации, депозитарии, негосударственные пенсионные фонды, страховые организации. Но про эту статью закона генеральный директор АО «Образец» не упомянул.

Точно так же в постановлении об отказе в возбуждении дела цитируется только одна статья ФЗ № 40 от 25 апреля 2002 года «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», в которой говорится о необходимости для страховщика автогражданской ответственности иметь соответствующее помещение и доступ к АИС ОСАГО (которого, кстати, нет и не может быть из-за отсутствия лицензии!).

При этом сотрудники МВД оставили без внимания факт, что в соответствии со статьей 1 того же федерального закона «страховая организация вправе осуществлять деятельность по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств при наличии лицензии на осуществление данного вида страхования, выданной Банком России».

Не менее интересна информация о членстве в союзе автостраховщиков, которое по закону является обязательным для компании, продающей ОСАГО. «Также для того, чтобы стать членом РСА, необходимо иметь 2 года практики осуществления страховой деятельности, а его фирма функционирует только с ноября 2017 года», — подчеркивается в документе МВД. Невозможностью вступить в РСА (и, как следствие, получить лицензию) без соответствующего опыта Алабаев и объяснил в комментарии АСН и в пояснении представителям правоохранительных органов то, что пока продает полисы обязательной «автогражданки» просто так.

РСА просит правоохранителей проверить дагестанскую компанию без лицензии на ОСАГО Российский союз автостраховщиков попросил МВД по Дагестану провести проверку в отношении АО «Образец». Соответствующее заявление направлено на имя министра внутренних дел по Республике Дагестан генерал-лейтенанта полиции Абдурашида Магомедова, сообщают в РСА.

Предложения, от которых трудно отказаться

Обычно обнаруженные регулятором или страховым союзом незаконные сайты закрываются, их владельцы тихо исчезают и вскоре появляются на других ресурсах. Никому до сих пор не приходило в голову отстаивать в суде свою деловую репутацию. Вахахажи Алабаев тем не менее в октябре 2018 года (вскоре после направления заявления в МВД и письма в Банк России) выдвинул соответствующий иск к РСА. Заседание назначено на 11 марта 2019 года. Страховое сообщество ждет его с нетерпением, ибо ничего подобного в России еще не случалось.

Кроме того, 9 и 10 января иски получили и несколько крупных компаний («РЕСО-Гарантия», «СОГАЗ», «Ингосстрах»), работающих на рынке ОСАГО.

Иски содержат требование выплатить возмещение по системе прямого возмещения убытков (ПВУ), которая распространяется только на членов Российского союза автостраховщиков (как мы помним, «Образец» не может туда вступить, так как стажем не вышел). По соглашению о ПВУ пострадавший в ДТП страхователь получает выплату от своего страховщика, выдавшего полис «автогражданки». Тот, в свою очередь, обращается к страховщику виновника аварии за возмещением. Именно это и сделало АО «Образец».

В частности, в Арбитражный суд г. Москвы поступило заявление от АО «СК «Образец» к СПАО «Ингосстрах» «о взыскании денежных средств в размере 81 491,00 рублей», подтвердили Банки.ру в пресс-службе «Ингосстраха», уточнив, что готовят возражения с требованием отказать в удовлетворении исковых требований в полном объеме. АО «Образец» не обладает правом на осуществление деятельности по заключению договоров ОСАГО и не имело в своем распоряжении бланков строгой отчетности (полисов) для их продажи, подчеркивают в компании.

«В настоящее время судебная практика по такой категории дел не сформирована, в связи с чем нельзя дать однозначный прогноз о результатах судебного разбирательства, — пояснили в компании. — Однако мы рассчитываем, что суд примет нашу позицию: лицо, у которого отсутствуют предусмотренные законодательством основания для осуществления деятельности, не может быть признано надлежащим истцом по делу о взыскании убытков, вытекающих из такой деятельности».

Такой же позиции придерживается и другой ответчик — «РЕСО-Гарантия», которая получила от АО «Образец» пять «предложений о возмещении ущерба». «На все эти предложения мы ответили отказом, поскольку гражданская ответственность указанного лица не была застрахована в соответствии с законом об ОСАГО, СПАО «РЕСО-Гарантия» не может признать случай страховым и произвести выплату страхового возмещения», — говорит заместитель генерального директора компании Игорь Иванов.

По одному из этих отказов АО «Образец» подало иск в Арбитражный суд, однако иск не был принят к рассмотрению. Еще один иск указанного юрлица к СПАО «РЕСО-Гарантия» оставлен в Арбитражном суде без движения, сообщил Иванов.

«Наша позиция основана на том, что эта компания не может осуществлять страхование ОСАГО, у нее не может быть бумажных бланков полисов и права выдавать электронные бланки. Соответственно, компания не входит в соглашение о прямом возмещении убытков (ПВУ), — отметил Игорь Иванов. — Все бланки полисов, которые они предъявляют, могут быть либо украдены, либо числиться как испорченные и также быть украдены или утрачены».

Суммы исков невелики, но, как заявил Вахахажи Алабаев Агентству страховых новостей, на очереди еще несколько десятков исков к страховым с требованиями по ПВУ.

На момент публикации данной статьи получить комментарии от АО «Образец» не удалось, равно как и выяснить официальную позицию Банка России, — запросы портала Банки.ру остались без ответа.

Ранее на запрос газеты «Коммерсантъ» представители Банка России ответили следующее: «Безусловно, мы следим за всеми прецедентными случаями, которые возникают на страховом и иных поднадзорных Банку России рынках вне зависимости от их масштаба, в целях реагирования и противодействия недобросовестным практикам. Банк России в рамках противодействия нелегальной деятельности выявляет мошеннические сайты, предлагающие якобы страховые продукты, в том числе поддельные полисы ОСАГО. Информацию по выявленным случаям ЦБ направляет в правоохранительные органы. С 1 января 2018 года по 1 сентября 2018 года прекращена работа 40 сайтов лжестраховщиков».

В настоящее время в Госдуме находится проект закона, который позволит Банку России самостоятельно принимать решения о блокировке мошеннических сайтов.

Ольга КУЧЕРОВА, Banki.ru