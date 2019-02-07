​Почему Италия снижает пенсионный возраст

Итальянцы активно добивались снижения пенсионного возраста Фото: ZUMA/TASS

В Италии понизят возраст выхода на пенсию для некоторых категорий граждан. Что это — популистское решение или же разворот в пенсионной политике? И почему так не может сделать Россия?

100 лет? Теперь можно и на пенсию

Президент Италии Серджо Маттарелла подписал декрет, который позволяет итальянцам при некоторых условиях выходить на пенсию на несколько лет раньше. Теперь этот декрет должен получить одобрение парламента, что почти гарантировано, после чего вступит в силу. В чем его суть?

Этот указ смягчает пенсионную реформу, которую в 2011 году провела министр труда Эльза Форнеро, резко подняв возраст выхода на пенсию до нынешних 67 лет при минимальном стаже в 20 лет. Теперь же новое правительство предлагает несколько схем, как можно выйти на пенсию раньше.

Например, «Квота100» — возможность уйти на заслуженный отдых начиная с 62 лет, если число лет стажа в сумме с возрастом составит 100 и больше (то есть при возрасте 62 года надо иметь стаж в 38 лет). Для женщин появилась возможность выйти на пенсию в 58 или 59 лет (в зависимости от того, работают они в государственной компании или в частной) при наличии стажа в 35 лет. Чуть позже должна вступить в силу «Квота41» — возможность выйти на пенсию, отработав 41 год и 10 месяцев для женщин или на один год больше — для мужчин.

В первый же день, как только стало известно о подписании декрета, 2 тыс. итальянцев подали запрос о выходе на пенсию по новым схемам.

Пока эти меры будут действовать три года и должны коснуться примерно миллиона человек. Для экономики это обойдется в дополнительные 20 млрд евро в 2019—2021 годы, что не так уж мало для страны, пенсионная нагрузка которой является одной из самых высоких в мире и составляет 16% ВВП. Впрочем, и цель благая: освободить на рынке труда место для молодых. Уровень молодежной безработицы в Италии достигает 30%, поэтому ускоренный выход на пенсию миллиона человек должен смягчить эту проблему.

Популизм или благо для народа?

Грядущие изменения в пенсионной системе были крайне положительно встречены как среди населения старшего возраста, так и среди молодежи. При этом итальянское правительство тут же получило обвинение в популизме. Надо учесть, что в мае 2019 года пройдут выборы в Европарламент, так что самое время начать готовить электорат к правильным решениям.

Уровень молодежной безработицы в Италии достигает 30%, поэтому ускоренный выход на пенсию миллиона человек должен смягчить эту проблему.

«Ликвидировать эту гадость, закон Форнеро, — это было прекрасно», — заявил министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини, общаясь с жителями городка Васто в регионе Абруццо. На что Эльза Форнеро ответила, что у декрета о пенсиях есть маленький недостаток: «Он рассчитан исключительно на сегодняшний день и на выборы в Европарламент в мае. Я в 2011 году думала и о детях Сальвини, он же думает только о текущем моменте».

Экономисты и политики, в отличие от населения, к новому декрету отнеслись с большим скепсисом. Главное опасение: насколько выдержит и без того дефицитный бюджет Италии дополнительную нагрузку. Не слишком ли высока цена за политические игры?

Пенсионеры как разменная монета

Сам по себе пенсионный возраст — любимый козырь в политических играх во всем мире. Показателен пример Франции, где его с легкостью двигает каждый президент. Например, Франсуа Миттеран понизил пенсионный возраст с 65 лет до 60 для тех, кто проработал более 40 лет. Потом Николя Саркози, найдя нужные слова, повысил его, но, правда, лишь до 62 лет. Пришедший после Саркози Франсуа Олланд в 2012 году вернул возраст раннего выхода на пенсию к 60 годам. Причем в тот момент во Франции был рекордный уровень безработицы. Сегодня пенсионный возраст снова повышен до 62 лет.

Помимо не определившейся Франции, в мире есть еще одна страна, которая пошла против общемирового тренда на повышение пенсионного возраста. Это Польша. В 2012 году в Польше приняли закон о плавном повышении пенсионного возраста до 67 лет для обоих полов: для мужчин он вводился с 2020 года, для женщин — с 2040-го. В 2015 году в стране проходили парламентские выборы, в которых победила партия «Право и справедливость», сделавшая одним из своих лозунгов понижение пенсионного возраста. Новое правительство сдержало свое слово: ровно через два года после выборов вступил в силу новый закон, по которому женщины получили право выходить на пенсию в 60 лет, а мужчины — в 65. Решение вызвало в тот момент много скепсиса, поскольку в Польше безработица упала до минимальных значений со времен развала соцлагеря, но в польском правительстве заверили, что деньги в Фонде социального страхования на выплату пенсии есть. И что заслуга тут как раз низкой безработицы и растущих на этом фоне зарплат.

Игра на повышение

«Последние 30 лет в мире была четко выраженная тенденция к увеличению пенсионного возраста, — говорит директор департамента риск-менеджмента компании «Ай Кью Джи Управление активами» Александр Баранов. — Многие страны закладывали в свои планы плавное повышение пенсионного возраста вплоть до 2050 года. Но сейчас наметился тренд на остановку этого роста. То есть я бы не сказал, что мы видим тренд в сторону снижения пенсионного возраста. Это, скорее, тренд в сторону ограничения его дальнейшего роста. Такой тренд связан с общемировыми опасениями, связанными с ростом негативных настроений в той или иной стране».

Причем, рассуждая о времени выхода на пенсию, нельзя сводить всю дискуссию к нагрузке на бюджет, добавляет Баранов. Играют роль и другие составляющие. «То, что развитые страны собираются останавливать рост пенсионного возраста, связано с неким макроэкономическим интересом, — полагает эксперт. — Они от этой остановки выиграют».

Например, известно, что риск безработицы выше у молодого поколения. Достаточно посмотреть статистику практически любой страны, чтобы увидеть, что уровень молодежной безработицы примерно вдвое выше среднего по стране. Стратегически государству выгоднее привлекать на рынок труда молодых, у них ниже заработные платы в текущем моменте. Однако одновременно государство должно защищать старшее поколение. Как это сделать? Один из вариантов — позволить старшему поколению раньше выйти на пенсию.

В случае с Италией есть и своя национальная специфика: в предыдущие годы возраст выхода на пенсию был повышен очень резко и сильно, говорит главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. Поэтому логично несколько смягчить ситуацию, позволив выйти на пенсию тем, кто ее заработал ранее, трудясь на протяжении многих лет и не делая длительных перерывов в стаже, считает Табах.

Пенсия не для всех

Впрочем, новые реформы не способны устранить все пенсионные проблемы в Италии. Ведь резкое ужесточение условий выхода на пенсию, которое произошло в 2011 году в результате реформы Форнеро, оставило за пределами пенсионной системы целые категории населения. В первую очередь сезонных рабочих, занятых в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. И послабления, предпринятые нынешним правительством, обошли этих людей стороной. Дело в том, что 38 лет стажа, о которых мы говорили выше, — это, по сути, 38 лет уплаты специальных взносов. А каждый год — 12 месяцев уплаты этих взносов. Естественно, что для сезонных рабочих накопить 456 месяцев взносов (38×12) — нереальная задача.

«Квота100» для нас — это иллюзия, государство опять нас не услышало», — говорится в официальном заявлении Федерации работников сельского хозяйства. «Остается в силе закон Форнеро, и рабочие… будут вынуждены работать до 70 лет, чтобы потом получать пенсию по старости, которой едва хватает, чтобы не помереть с голоду. Он по-прежнему базируется на дискриминации, на разделении рынка труда на работников первого и второго сорта».

Пример нынешней Италии показывает, что, несмотря на объективные причины для повышения возраста выхода на пенсию, такие как рост продолжительности жизни и старение населения, при принятии таких решений надо учитывать и другие факторы. И возможно, оптимальным решением будет нечто отличное от бесконечного повышения пенсионного возраста.

Выбрать из трех зол

Для многих экономистов идея повышения пенсионного возраста остается незыблемой ценностью. «Для большинства европейских стран нет смысла снижать возраст выхода на пенсию ввиду и без того большого количества пенсионеров, которые находятся на балансе бюджета, — говорит первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. — К тому же не так много европейцев заняты на тяжелых производствах, чтобы раньше выходить на пенсию, в отличие от многих других стран».

Однако текущая ситуация заставляет взглянуть на вещи шире.

«Вопрос о разумном возрасте выхода на пенсию в промышленно развитых странах связан не только с возможностями бюджетов, — отмечает управляющий директор ИК «Алго Капитал» Михаил Ханов. — Не меньшую роль играет изменение структуры рынка труда в результате стремительной информатизации и технического прогресса».

«Автоматизация растет, следовательно, растет и безработица, — поясняет Александр Баранов. — Но поскольку права людей предпенсионного возраста обычно защищаются, то наступает момент, когда начинает расти именно молодежная безработица». Однако при этом не стоит забывать, что освоение новых навыков для пожилых людей нередко представляется более сложной задачей, чем для молодых. Итак, суммарная потребность в рабочей силе сокращается. Что с этим делать?

«Есть масса показателей. Надо смотреть на них в совокупности и решать, к какому результату может привести то или иное решение, — рассуждает Баранов. — Нельзя сводить все проблемы к нагрузке на бюджет, которую создает более ранний выход на пенсию. Например, есть еще безработица и затраты, которые несет государство, выплачивая пособия по безработице». Иными словами, государство, претендующее на то, чтобы называть себя социальным, несет ответственность за граждан, находящихся или рискующих оказаться за чертой бедности. Вопрос в том, какой вид приобретает эта социальная поддержка: пособие по безработице или более ранний выход на пенсию.

«Утверждать, что другие развитые страны вслед за Италией будут массово понижать пенсионный возраст, было бы преждевременно, — говорит Ханов. — Это означало бы предсказывать политические решения, которые еще не приняты. Речь идет именно про логику развития событий. Автоматизация порождает переизбыток не слишком квалифицированной рабочей силы. Правительства развитых стран будут вынуждены каким-то образом занимать людей во избежание недовольства, роста преступности и тому подобного. Однако создавать новые эффективные рабочие места в большом количестве — это очень непростая задача».

Нельзя сводить все проблемы к нагрузке на бюджет, которую создает более ранний выход на пенсию. Есть еще безработица и затраты, которые несет государство, выплачивая пособия по безработице.

«Именно поэтому во многих западных странах начались разговоры о возможности введения безусловного дохода или сходных социальных мер, имеющих элементы безусловного дохода, — продолжает Михаил Ханов. — По-видимому, в ближайшие десятилетия мы увидим существенный сдвиг общественной парадигмы в этом направлении. Это потребует изменения не только пенсионных систем, но и принципов сбора налогов в большинстве государств».

Счастье было так возможно...

Пока говорить о том, что снижение пенсионного возраста станет тенденцией, не приходится, подчеркивает Александр Баранов. «Но уже можно предположить, что программы плавного повышения возраста до 2030-х или 2050-х годов, которые продолжаются во многих странах, будут замедлены или приостановлены. Ощущение такое, что в обществе зреет мнение: при росте автоматизации придется пожертвовать увеличением пенсионного возраста», — считает экономист.

Коснется ли эта возможная тенденция России? Вряд ли. «Для России пока видится, скорее, сохранение нового тренда на увеличение пенсионного возраста, потому что мы с запозданием делаем то, что другие страны сделали давным-давно, — резюмирует Баранов. — Наша страна пока будет «догонять» пенсионный возраст до общего».

Милена БАХВАЛОВА, Banki.ru