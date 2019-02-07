Когда сломается «долларовый пылесос»?

Ставки по валютным вкладам не станут расти так же быстро, как и по рублевым Фото: коллаж Banki.ru

С начала года продолжают расти ставки по рублевым вкладам. Ждать ли симметричного повышения ставок по депозитам в долларах?

Долларовые вклады растут вслед за рублевыми

Средняя максимальная ставка по депозитам в первой десятке российских банков за третью декаду января составила 7,55%. По сравнению с предыдущими замерами показатель не изменился, сообщила пресс-служба ЦБ. Однако оценка не учитывает последние решения крупных банков. 1 февраля ставки по рублевым вкладам поднял Сбербанк, а вслед за ним — Московский Кредитный Банк, Альфа-Банк, ВТБ и другие игроки.

Это уже пятая волна роста ставок с лета 2018 года, отмечает руководитель направления аналитики вкладов и депозитов Банки.ру Юлия Прошина. Причем изменения по рублевым и валютным депозитам были практически синхронными.

«Доходность вкладов в долларах за год увеличилась на 0,75—1 процентный пункт. Максимальные ставки по долларовым вкладам мы можем наблюдать у крупных банков», — подчеркивает Прошина.

Согласно базе Банки.ру, сейчас самые привлекательные условия предлагает банк «Восточный» (4,3—4,6% годовых в зависимости от суммы). В числе лидеров также продукты от Кредит Европа Банка, Россельхозбанка, банка «Санкт-Петербург», Московского Индустриального Банка и ВТБ.

Активность крупных игроков, особенно госбанков, в этом сегменте заметили и клиенты. «Обратил внимание. Россельхозбанк и ВТБ включили долларовые пылесосы. Доходность по 6 месячным депозитам 3.2—3.4% годовых, больше, чем дают коммерческие банки», — писал пользователь super на форуме Банки.ру. (Орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. Банки.ру.)

В ВТБ и Россельхозбанке не дали ответа, чем обусловлены их шаги по привлечению долларовых вкладов. Эксперты обращают внимание, что оба банка существенно улучшали условия еще осенью. «Ставки росли вследствие внешних рисков — ожидания санкций на российские госбанки и госдолг», — поясняет первый заместитель гендиректора «Универ Капитала» Андрей Зайцев. В августе в конгресс США были внесены два законопроекта. Один из них предполагает ограничения для российских госбанков на расчеты в долларах. ВТБ и РСХБ упоминаются в документе. А месяц спустя глава ВТБ Андрей Костин заявил, что в случае расширения санкций кредитные организации могут вернуть клиентам долларовые депозиты в другой валюте.

В итоге дискуссия о принудительной конвертации вкладов затронула даже тех, кого санкционные риски напрямую не касаются. Из-за оттока средств населения (27,2 трлн рублей за август — сентябрь) банки были вынуждены поднимать ставки в том числе и по валютным депозитам. Но к началу 2019 года активность кредитных организаций сошла на нет: если в ноябре условия по таким продуктам улучшили более 20 игроков, то в декабре — только восемь, а в январе — два. Собеседники Банки.ру сомневаются, что растущая тенденция возобновится.

Что давит на доходность долларовых депозитов?

Российские банки больше не испытывают острой потребности в валютной ликвидности, отмечает директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Михаил Доронкин. В ноябре участники рынка привлекли от населения депозиты на 800 млн долларов, сообщало ранее Fitch Ratings. В декабре объем валютных вкладов в первой десятке банков вырос еще на 1,9 млрд долларов, подсчитал РБК. По данным издания, свыше 1 млрд от этого прироста пришлось как раз на ВТБ.

«Риск оттока привлеченных валютных депозитов в краткосрочном периоде заметно ниже, чем в случае с рублевыми сбережениями, для которых характерна традиционная сезонность в виде крупных притоков в декабре и последующих оттоков в январе — феврале», — указывает Михаил Доронкин. Он, однако, не исключает, что потребность в долларовой ликвидности для отдельных банков может оставаться высокой.

Риск оттока привлеченных валютных депозитов в краткосрочном периоде заметно ниже, чем в случае с рублевыми сбережениями.

Необходимость сломить тренд, связанный с опасениями клиентов относительно дедолларизации, все еще актуальна, считает замдиректора департамента розничных продуктов и маркетинга Росбанка Лидия Каширина. По ее словам, отток валютных вкладов создает риск ухода состоятельных клиентов со всеми остатками.

Долларовые ставки не будут следовать за рублевыми из-за разных факторов формирования, уверена первый зампред правления Локо-Банка Ирина Григорьева. «Если рублевые вклады в основном зависят от ключевой ставки Центробанка РФ, а также от ситуации в экономике, то валютные вклады зависят в большей степени от валютной ликвидности банков, от информационного фона вокруг валют», — поясняет собеседница Банки.ру.

В начале года рубль укрепился к доллару и евро почти на 7%. Кроме того, санкционная риторика потеряла былую жесткость: законопроекты об ограничениях для российских госбанков отложены, а Минфин США снял санкции с «Русала» и En+ Олега Дерипаски.

Причина не только в стабилизации ситуации, говорит начальник аналитического отдела компании «БКС Брокер» Василий Карпунин. С осени сильно поменялась внешняя конъюнктура. В январе ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 2,25—2,5%. Глава американского регулятора Джером Пауэлл тогда заявил, что «аргументы в пользу повышения ставки несколько ослабли».

«Последние комментарии Федрезерва указывают на околонулевые шансы на продолжение цикла роста ключевой ставки. Еще осенью ожидания были смещены в сторону двух-трех повышений, но сейчас этот сценарий полностью не актуален», — говорит Василий Карпунин.

Собеседники Банки.ру практически единодушны в своих прогнозах: заметного снижения ставок по долларовым вкладам, как и заметного роста, больше ждать не стоит.

Юлия КОШКИНА, Banki.ru