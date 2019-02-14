Спасет ли индивидуальный пенсионный капитал от голодной старости

К системе ИПК есть немало вопросов Фото: коллаж Banki.ru

Уже в 2020 году россияне, возможно, смогут начать копить свой индивидуальный пенсионный капитал (ИПК). Несмотря на плюсы, к новой системе есть вопросы, которые заставляют сомневаться в жизнеспособности ИПК.

Новая пенсионная реальность



Если верить представителям наших финансовых ведомств, то уже совсем скоро нам предстоит жить в новой пенсионной системе. Реальность эта такова, что надеяться придется исключительно на собственные силы. Роста государственных пенсий, видимо, ждать не стоит. По крайней мере, судя по старту пенсионной реформы, ежегодная прибавка к пенсии в 12 тыс. рублей, о которой говорила вице-премьер Татьяна Голикова, достанется далеко не всем россиянам. Например, это не касается работающих стариков. Их, по различным данным, около 20%. В ПФР поясняют, что «прибавка каждого пенсионера индивидуальна и зависит от размера получаемой им пенсии».

Не особо помогут и дополнительные выплаты. Например, гражданам, за которых работодатель перечислял часть дохода (6%) на пенсионные накопления. Эти деньги, конечно, не пропали, но из-за низких зарплат и «заморозки» средний размер пенсионного счета в НПФ сейчас составляет 71 тыс. рублей. Даже при условии, что к моменту выхода на пенсию управляющие заработают хороший инвестиционный доход и удвоят эту сумму, ежемесячная прибавка к государственной пенсии составит лишь 400 рублей с небольшим. И это без учета тех «форс-мажоров», которые периодически случаются даже с крупными НПФ.

На все это еще и накладывается проблема с нехваткой пенсионных баллов. Каждый год государство увеличивает количество баллов, которые необходимо набрать для выхода на пенсию. И каждый год число граждан, которым по разным причинам их не хватило, растет. У чиновников нет точных данных, однако, по оценкам проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, в прошлом году таких было порядка 70 тыс. человек. А с учетом «лихих 90-х», когда масса россиян оказалась без работы, есть риск, что число тех, кому не хватило баллов, будет только расти.

В общем, как ни крути, а выходит, что копить на пенсию нужно самому. Иначе придется рассчитывать на минимум от государства и думать, как заработать на жизнь, буквально до самой смерти. И вот тут наши власти и предлагают спасительную «палочку-выручалочку» в виде индивидуального пенсионного капитала. «Для граждан пенсионные накопления — лучший инструмент планирования доходов и образа жизни после завершения трудовой деятельности», — уверяла глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на парламентских слушаниях в январе.

Добровольно-принудительное накопление

Впервые концепция ИПК была представлена Минфином и ЦБ осенью 2016 года. Однако до сих пор о том, как она будет работать, известно лишь в общих чертах. Предполагается, что с первого года введения ИПК граждане смогут отчислять 1% от своей заработной платы на личный пенсионный счет. Для тех, у кого пенсионные накопления находятся в частных НПФ, средства будут перечисляться в выбранный фонд, а «молчунам», у которых пенсионные накопления находятся в государственной УК («ВЭБ.РФ»), обещают создать специальный НПФ. По словам замглавы Минфина Алексея Моисеева, деньги «молчунов» перейдут в него автоматически. Где будет формироваться пенсионный капитал у граждан, выбравших для своих накоплений частные УК (это примерно 400 тыс. человек), пока неясно.

Постепенно размер взносов для формирования ИПК планируется довести до 6% от зарплаты. При этом те, кто не хочет откладывать на старость, должны будут написать заявление. Чиновники очень долго спорили, как стимулировать граждан выделять часть доходов на будущую пенсию, и в итоге остановились на варианте с автоподпиской. Правда, только для тех, кто получает сравнительно высокую заработную плату. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал один из главных ответственных за пенсионную реформу уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг Юрий Воронин.

Судя по всему, речь может идти о сумме от 85 тыс. рублей в месяц. Россиян с более низким доходом освободят от автоматической уплаты взносов. Если они захотят копить на пенсию, то должны будут об этом заявить. Ранее о том, что законопроект может дать возможность отчислять взносы на пенсию с заработка выше 85 тыс. рублей в месяц, говорил глава ПФР Антон Дроздов. При желании будущий пенсионер может взять «каникулы» и не платить взносов.

В отличие от пенсионных накоплений средства на ИПК будут являться собственностью граждан с самого начала. А значит, распоряжаться этими средствами они смогут более свободно. В частности, будет можно забрать деньги досрочно — например, на лечение. Но только если заболевание действительно угрожает жизни (список таких подготовит Минздрав). Также ранее чиновники обсуждали возможные налоговые преференции для граждан и работодателей (последние получат право на софинансирование пенсии своего сотрудника). Правда, по словам члена совета директоров НПФ «Согласие» Андрея Неверова, введение подобной программы софинансирования создаст дополнительную нагрузку на бизнес, так что вряд ли бизнес на это согласится. Как считает исполнительный директор НПФ Сбербанка Дмитрий Ключник, базу для расчета налогового вычета с ИПК можно увеличить до 400 тыс. рублей в год. «Кроме того, на первом этапе можно запустить программу стимулирования в виде софинансирования государством взносов граждан при достижении порогового значения суммы накопленного капитала», — говорит он.

Также, если верить представителям финансовых ведомств, владелец ИПК получит право самостоятельно выбрать подходящую ему пенсионную программу и условия выплаты (например, если он хочет получать пенсию не пожизненно, а в течение какого-то срока), а государство, в свою очередь, эти средства застрахует.

Копить или не копить

Времени, чтобы подумать о том, откладывать часть зарплаты на будущую пенсию или готовить отказное заявление, осталось не так уж и много. К сожалению, пока наши чиновники не особо посвящают в детали тех, для кого готовится закон об ИПК, вопросов больше, чем ответов. И их достаточно, чтобы, по крайней мере, начать сомневаться в том, действительно ли это так удобно и выгодно, как это преподносят ЦБ и Минфин.

Вопрос первый: как и от чего будут страховаться средства на пенсионном счете? Судя по заявлениям чиновников, речь идет о системе, аналогичной той, которая действует для пенсионных накоплений. Ее главное отличие заключается в том, что государство гарантирует вам возврат взносов без учета полученного инвестиционного дохода. Для банковских вкладов страховка покрывает как сумму, которую человек принес в банк, так и проценты. Это означает, что владелец ИПК может попасть в очень неприятную ситуацию, если фонд, в котором он держит счет, вдруг начнет приносить убытки. Прецеденты всем хорошо известны: достаточно посмотреть на результаты работы некоторых НПФ, причастных к «московскому банковскому кольцу».

Вопрос второй: почему чиновники считают, что если мой доход выше 85 тыс. рублей в месяц, то можно списывать часть зарплаты на пенсию автоматически? По логике вещей более состоятельные граждане сами должны задумываться о том, чтобы копить на черный день. И для это не нужны какие-то особенные инструменты, есть, скажем, индивидуальные пенсионные планы, ИСЖ или даже ИИС. А вот тем, кто едва-едва сводит концы, как раз нет никакого стимула добровольно отказываться от 1—6% дохода в пользу будущей пенсии. Как считают эксперты, ценз по доходу необходимо снизить. Особенно с учетом того, что Международная организация труда (МОТ) рекомендует, чтобы коэффициент замещения заработной платы при выходе на пенсию составлял не менее 40%. Поэтому, по словам Андрея Неверова, порог для автоподписки должен начинаться для граждан с зарплатой от 35 тыс. рублей.

Вопрос третий: какие все-таки налоговые преференции будут для владельцев ИПК и чем они будут отличаться от тех, которые уже существуют для клиентов НПФ, участвующих в добровольных программах? Сейчас любой желающий может выбрать для себя индивидуальный пенсионный план в одном из фондов и платить ту сумму, которую посчитает нужной. Взамен он получает право на налоговый вычет (с суммы до 120 тыс. рублей в год), а также государство гарантирует владельцу ИПП юридическую защиту: средства, которые скопились на счете, нельзя арестовать по решению суда, эти деньги не входят в список совместно нажитого имущества при разделе. Эти деньги в отличие от государственной пенсии можно наследовать. А вот в ИПК, по словам чиновников, если пенсия назначена пожизненно, то остаток средств наследоваться уже не может. Это явный минус.

Вопрос четвертый: как гражданин сможет контролировать то, что происходит с его пенсионным капиталом? Ведь по логике вещей собственность априори предполагает такую опцию. Можно ли будет свободно распоряжаться ИПК, меняя стратегию и управляющего по своему усмотрению? Если это будет возможно раз в год (как в системе ОПС), а тем более без потери дохода, граждане смогут менять НПФ раз в пять лет, то это снова может привести к существенным убыткам для будущих пенсионеров. Напомним, что в результате переходов между фондами граждане в 2015—2017 годах уже расстались суммарно с примерно 82 млрд рублей (оценка Счетной палаты). И не факт, что данные, которые будут храниться в загадочной структуре — едином центральном операторе, — будут надежно защищены от недобросовестных участников рынка и просто мошенников.

Вопрос пятый: какие гарантии того, что НПФ вообще смогут что-то заработать для тех, кто формирует ИПК? Пока совершенно нет информации о том, в какие инструменты управляющим будет позволено вкладывать пенсионный капитал. Можно ли, скажем, будет покупать иностранные ценные бумаги или золото? Если правила будут теми же, что действуют сейчас для пенсионных накоплений, то возникают большие сомнения, что НПФ смогут показать приличную доходность и тем более защитить деньги от инфляции (в ее реальном выражении). В этом смысле будущему пенсионеру гораздо выгоднее может оказаться просто открыть брокерский счет и купить «длинные» ОФЗ.



Так что заявление ЦБ, что система ИПК понятна и проста, пока выглядит как красивая фигура речи. А учитывая степень недоверия и настороженности россиян после последней пенсионной реформы, возникают сомнения, что при большом числе вопросов к ИПК он станет по-настоящему массовым продуктом. И тем более позволит решить проблему низких пенсий. Притом что в условиях падающих доходов возможности копить у россиян все меньше. Так, по данным Росстата, в прошлом году доля денежных доходов, направленных на сбережения, оказалась минимальной за последние десять лет, составив 5,6%. Ниже этот показатель был в 2008 году, когда на сбережения уходило 5,4% доходов россиян.

Альберт КОШКАРОВ, Banki.ru