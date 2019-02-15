Это вам не игрушки!

Инвестиции в детский конструктор могут обеспечить недетскую доходность Фото: Rosinka79/Depositphotos.com

Старинные куклы или детские железные дороги давно стали хобби взрослых людей. Но в отличие от коллекционных вин, картин и автомобилей к ним крайне редко относились как к настоящим инвестициям, пусть и альтернативным. Ситуацию изменил Интернет и успех отдельно взятой компании: игрушечные коллекции превратились в инвестиции уровня масс-маркета.

Дороже золота

Lego — это не только самая популярная в мире игрушка, но и инвестиции, приносящие больше дохода, чем облигации, золото и альтернативные вложения. Их средняя годовая доходность составляет 11%, а если очень повезет, то и до 600% годовых. Таковы выводы авторов исследования «Lego: игрушка умных инвесторов» , опубликованного Высшей школой экономики.

В 1998 году в США старинная механическая детская копилка была продана за 426 тыс. долларов, а в 2012 году игрушечная лодочка ушла с молотка за 247 250 долларов. Коллекционер купил ее пятью годами раньше «всего» за 103,5 тыс. Каждая подобная новость поднимает волну разговоров о том, может ли коллекционирование игрушек выполнять еще и функцию инвестиций. Как правило, ответ профессиональных инвесторов был однозначен: нет. Рынок слишком мал и определяется случайными сделками, а не общей динамикой.

Игрушкам долгое время был закрыт вход во взрослый мир «эмоциональных альтернативных инвестиций» (вино, предметы искусства, автомобили — их как раз инвестконсультанты советуют иметь в обязательном порядке каждому уважающему себя богатому человеку).

Компания Lego ежегодно выпускает около 800 различных наборов конструкторов, больших и маленьких, цена на которые обычно определяется по весу деталей в их составе. Наборы продаются пару лет или даже меньше, иногда только на территории нескольких стран, после чего снимаются с производства. Однако гигантской армии поклонников Lego, а также коллекционерам всегда чего-то не хватает. Поэтому есть и вторичный рынок конструкторов, как бывших в употреблении, так и совсем новых, в нераспечатанных упаковках. И вот здесь цена зависит уже от других факторов и может в разы превышать изначальную стоимость набора. Как правило, стоит какому-то набору исчезнуть из официальной продажи, цена на него на вторичном рынке тут же взлетает.

Lego удалось сломать сразу два стереотипа: что на игрушках нельзя заработать и что альтернативные инвестиции могут быть только элитарными.

Вторичный рынок Lego существует не одно десятилетие, но развитие интернет-торговли привело к его бурному росту: сегодня на нем ежедневно совершаются десятки тысяч покупок. Крупнейшая площадка — онлайн-аукцион eBay, помимо него есть сайты поменьше, а также площадки для перепродажи внутри каждой страны. Этот растущий вторичный рынок, кроме любителей и коллекционеров, привлек и тех, кто захотел заработать на чужой страсти. Так в XXI веке самая популярная игрушка превратилась в инвестиционный инструмент. Конструкторы и мини-фигурки Lego могут обеспечить необходимую диверсификацию рисков, а также приятную доходность.

Впервые на это новое качество игрушки обратила внимание британская газета The Telegraph, опубликовав в 2015 году статью, в которой подсчитала, что средняя доходность конструкторов составила в XXI веке 12% годовых, что выше доходности золота (9,6%) и роста индекса Британской фондовой биржи FTSE 100 (4,1%) за тот же период. Журналисты также назвали пять самых дорогих наборов. На первом месте оказался Ultimate Collector's Millenium Falcon стоимостью 2 712 фунтов стерлингов. Самым же прибыльным признан набор Cafe Corner, который за восемь лет вырос в цене на 2 230% и стал стоить 2 096 фунтов.

Первая научная работа, посвященная инвестициям в Lego, увидела свет в прошлом году. Исследователи из ВШЭ Виктория Добрынская и Юлия Кишилова изучили доходность новых, то есть нераспечатанных, наборов Lego на вторичном рынке с 1987 по 2015 год и пришли к выводу, что средняя доходность этого актива составляет 11% годовых (8% в реальном выражении), что превышает доходность акций крупных компаний, облигаций, золота, а также инвестиций, основанных на хобби. По своей доходности наборы Lego приближаются к акциям небольших компаний, но куда менее подвержены колебаниям на бирже или в экономике. Более того, динамика цен на конструкторы во время глобальных кризисов, начиная с 1997—1998 годов, позволяет рассматривать игрушки как защитные инвестиции.

По любви или за деньги?

Прежде чем рассмотреть подробнее, как инвестировать с помощью Lego, давайте посмотрим, что происходит сейчас на рынке альтернативных инвестиций. Вернее, в том его сегменте, который называют «эмоциональным», где речь идет об использовании в качестве инвестиций коллекционных предметов — картин, раритетных автомобилей, вина и т. д. Эффективности вложений в подобные вещи посвящено много исследований, основной вывод которых — это больше не про деньги, а про любовь.

Пожалуй, больше всего аналитики изучали доходность вложений в произведения искусства. Например, американские экономисты Жанг Пинг Мэй и Майкл Мосес исследовали перепродажи одних и тех же 5 тыс. картин на протяжении 1875—1999 годов и подсчитали, что на рынке США картины обеспечивали среднюю доходность в 5% годовых — ниже, чем акции, но выше, чем облигации. На будущие годы эксперты прогнозируют доходность на уровне 4%, подчеркивая, что цены на картины во время всех кризисов показывали меньшую волатильность и корреляцию с рынком, чем стоимость других активов.

Драгоценные металлы и камни также могут быть привлекательны в плане диверсификации рисков: в 1999—2010 годах они показали доходность от 2,9% до 6,4% годовых, причем наиболее устойчиво в турбулентные времена себя чувствовали металлы и бесцветные алмазы в один карат, пишут исследователи Дерк Баур и Брайан Люси. Доходность, приближенную к золоту и облигациям, могут обеспечить также коллекционные автомобили.

Что же касается коллекционных почтовых марок, то они обеспечили своим владельцам среднюю доходность в 2,8% годовых в фунтах стерлингов в период с 1900 по 2012 год, подсчитали британские экономисты. Доходность чуть выше показывали редкие скрипки (половина коллекционных скрипок сделана мастером Страдивари) — 3,5% годовых на протяжении 1850—2008 годов, что все же ниже, чем у акций и облигаций.

Ну и наконец, вино — один из самых распространенных видов альтернативных инвестиций, занимающий до 2% в портфеле богатых инвесторов. Анализ доходности вин в 1900—2012 годах показал цифру 4,1% годовых, причем с точки зрения соотношения риска и доходности этот актив признали одним из самых надежных.

В целом для альтернативных инвестиций характерна невысокая доходность относительно традиционного рынка акций, которая также усугубляется высокими трансакционными издержками. Зато некоторые виды активов могут послужить надежным убежищем в период бурь на фондовом рынке.

Собственно, конструкторы Lego обладают всеми преимуществами альтернативных инвестиций, но приносят большую доходность. А кроме того, обладают еще одним преимуществом: в отличие от раритетных автомобилей и картин малых голландцев, они не принадлежат к luxury-сегменту и доступны самому широкому кругу инвесторов. Но что такое компания Lego и чем она привлекла такую армию фанатов и инвесторов?

История компании сама по себе заслуживает отдельного разговора. Но в качестве базы для изучения инвестиционной привлекательности ее продукции исследователи из ВШЭ взяли 2 322 набора Lego из 44 серий, которые были выпущены в период с 1981 года по 2014-й, причем львиная доля (2 173 штуки) произведена после 2000-го. Авторы проанализировали данные специализированных сайтов и печатных изданий для коллекционеров. Оказалось, что доходность различных наборов на вторичном рынке составляет от минус 50% до 600% годовых. От чего это зависит?

Конструктор прибыли

Сорвать куш — дело удачи. На самом деле только 34 набора из исследования, то есть 1,5%, показали годовую доходность свыше 100%. 162 сета (7%) приносили в год свыше 50% дохода, а большая часть наборов (58%, или 1 344 штуки) обеспечили инвесторам свыше 10% годовых. И почти по 90% наборов (2 080 штук) фиксировалась в среднем положительная динамика. В минус ушли цены на 9,5% наборов (221 штука).

Да, некоторые акции могут показаться более привлекательными, но суть инвестиций в Lego — защитная, и в этом плане детский конструктор переигрывает в целом картины, вина, марки и автомобили.

Средняя доходность на Lego-рынке (около 11%) хуже динамики индекса CRSP (рассчитывается Чикагским университетом на основе индексов NYSE, AMEX и NASDAQ, американских трежерис и т. д.), который за тот же период показал доходность 12%, но выше роста индекса S&P 500 и долгосрочных гособлигаций США. Lego-рынок демонстрирует хороший иммунитет к падениям американского фондового рынка, однако провалы в доходности приходились на те годы, когда случался кризис за пределами США: в 1992 году, когда произошел кризис механизма обменного курса в Европе, и в 1998 году (финансовый кризис в Азии и России).

Есть ли способ повысить доходы от инвестиций в Lego относительно среднерыночных? Как угадать с теми самыми наборами, которые впоследствии вырастут в цене наиболее сильно? Как известно, никакой анализ прошлой доходности не гарантирует ее в будущем. Тем не менее изучить опыт предшественников всегда полезно.

Некоторые акции могут показаться более привлекательными, но суть инвестиций в Lego — защитная, и в этом плане детский конструктор переигрывает в целом картины, вина, марки и автомобили

Лучше меньше, да лучше

Итак, рассмотрим две характеристики набора: серию и размер. Больше всего росли в цене наборы из серий Ideas и Seasonal, неплохую доходность показали киносерии. Меньше всего подорожали наборы, выпущенные до 2010 года.

При этом в отдельные годы случалось, что винтажный набор обгонял в цене новые. Авторы исследования допускают такую версию меньшей инвестиционной привлекательности винтажных сетов: для расчета бралось изменение цены на всем периоде наблюдений, однако в 1980-е и 1990-е годы вторичный рынок Lego был развит мало, поэтому цены росли гораздо скромнее.

Так что пусть вас не смущает, что инвесторы вкладывают в Lego уже давно, а самые сливки на этом рынке снимают именно в наши дни. Например, пять самых дорогих наборов — Darth Revan (серия Star Wars), Elves' Workshop (Seasonal), Seal's Little Rock (Friends), TC-4 (Star Wars) и Ice Skating (Seasonal) — все были выпущены в 2014 году и только в течение одного года (2014/2015) принесли доход в 425—613%. Следом идет набор Iron Man & Captain America (Super Heroes), который был выпущен в 2012 году и за следующие три года принес 405% доходности.

Конструкторы из серии Ideas, созданные в период с 2010 по 2014 год, ежегодно дорожали в среднем на 64,11%, из серии Seasonal — на 58,07%, из серии Super Heroes — на 51,14%. Доходность выше 30% годовых обеспечивали также наборы из серии Minecraft, Friends, Monster Fighters и Dino. Легендарные Star Wars приносят своему обладателю 17,29%, а самыми неудачными оказались серии Factory (2,69%), Prince of Persia (0,9%) и The Simpsons (минус 3,52%).

Что касается размеров, то самыми выгодными оказались маленькие наборы. Те из них, которые состояли максимум из 339 деталей, дорожали в год примерно на 22,44%. Следом за ними по доходности идут, наоборот, самые крупные наборы (от 3 000 элементов) с годовой доходностью 18,53%. Наименее выгодным оказался размер набора в 660—1 197 деталей — 6,88% дохода в год.

Но не возник ли на рынке Lego «пузырь»? Не слишком ли раздуты цены?

Пузырь и прочие риски

На самом деле разговоры о том, что рынок раздут и «пузырь» вот-вот лопнет, на профессиональных форумах коллекционеров начались еще в 2012 году. С тех пор вторичный рынок только растет, постоянно ставя новые рекорды как по доходности, так и по падению. В ближайшем будущем можно ожидать, что рынок будет развиваться и дальше, чему поспособствует постоянно увеличивающееся число онлайн-форм для покупки и продажи Lego, уверены Виктория Добрынская и Юлия Кишилова из ВШЭ.

Однако рост всего рынка вовсе не страхует от провала по отдельному набору. Исследователи ограничили свои расчеты 2015 годом, когда ситуация складывалась следующим образом: Lego производит определенный набор в течение одного-двух лет, а после того, как его списывают «на пенсию», на нем начинают зарабатывать на вторичном рынке. Все это прекрасно работало до осени 2017 года, когда компания объявила о повторном запуске набора «Тадж-Махал», который до этого выпускался в 2008 году и имел большой успех.

Накануне публикации пресс-релиза о возвращении «Тадж-Махала» на прилавки магазинов на одной из интернет-площадок новая коробка с конструктором 2008 года была продана за 3 тыс. долларов. Естественно, на следующий день покупатель отозвал покупку и потребовал вернуть деньги. Цена на остальные нераспакованные наборы 2008 года моментально упала, инвесторы проклинали компанию, коллекционеры довольно ухмылялись и желали разорения всем спекулянтам. В самой же Lego предпочитали не замечать этот шум: компания зарабатывает на первичной продаже своей продукции, она не имеет ничего со вторичного рынка, для нее повторный выпуск удачного набора — способ увеличить продажи, ничего личного.

Угадать, какой следующий набор компания захочет вернуть в производство, сложно. Однако, по общему мнению инвесторов и коллекционеров, крайне маловероятно, что это будут серии на основе купленной лицензии (в первую очередь это касается фильмов).

Будущим инвесторам надо готовиться не только к потенциальным рискам возврата популярного набора, но и к уже существующим ограничениям. В первую очередь это довольно высокие трансакционные издержки. Что, впрочем, характерно практически для всех видов альтернативных инвестиций.

Например, самая крупная площадка продаж — аукцион eBay берет с продавцов за членство около 20—25 долларов в месяц. Существуют и прочие платежи, размер которых связан с видом товара и другими характеристиками. В целом в категории «Игрушки и хобби» продавцы отдают площадке около 9,15% цены проданного товара. То есть итоговая годовая доходность проданного сета может снизиться с 18,5% в теории до 14,7% на практике.

Если же инвестор решает с головой погрузиться в новый вид заработка, то ему следует озаботиться и местом хранения огромного количества наборов. Оно обойдется не так дорого, как гараж для коллекционных авто, но в целом высокая стоимость хранения — еще одна общая характеристика «эмоциональных» инвестиций.

Стоит ли нести свою зарплату производителю детских конструкторов? Никто, кроме вас, не знает ответа на этот вопрос. Управляющие самыми успешными фондами альтернативных инвестиций дают в таких случаях совет: вы должны получать удовлетворение уже от покупки и обладания товаром. Например, покупать предметы современного искусства в качестве инвестиций стоит в том случае, если вы хотите, например, повесить эту картину у себя в гостиной. Тогда в любом случае вы уже не проиграли.

Милена БАХВАЛОВА, Banki.ru