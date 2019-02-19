​7 лайфхаков для экономных путешественников

Улетая в отпуск, важно не пролететь по деньгам Фото: MicEnin/Depositphotos.com

Как показывает статистика, нынешней зимой чуть ли не половина выезжавших за рубеж отправилась в Европу. Но доходы россиян падают, всем хочется выгадать хоть немного на путешествии — не в ущерб качеству, естественно. За счет чего можно отдохнуть дешевле?



Принято считать, что покупать пакетный тур выгоднее, чем организовать себе отдых самостоятельно: дескать, у туроператоров скидки на билеты и гостиницы — за опт. Это одно из самых распространенных заблуждений. Да, скидки для туроператоров, безусловно, есть, но есть и их собственная прибыль, которая нивелирует выгоду. Да, можно купить горящий тур очень выгодно за неделю-две до вылета, но тогда у вас не будет возможности выбора. Если вы хотите заранее спланировать, где останавливаться, какой авиакомпанией и в какое время лететь, лучше организовать все самостоятельно. Причем бывалые путешественники-индивидуалы умудряются отдыхать за границей чуть ли не вдвое дешевле, чем при покупке тура в компании. Итак, посмотрим, на чем можно сэкономить, не снизив качества отдыха.

1. Авиабилеты можно купить гораздо дешевле, если озаботиться этим заранее и «ловить» акции перевозчиков, которые несколько раз в год устраивают распродажи, снижая цены иногда даже в полтора-два раза.

Перелет можно организовать дешевле, если лететь с пересадкой. Во-первых, это дополнительные впечатления (если выбирать длительные пересадки (9—25 часов), можно еще и дополнительный город посмотреть), во-вторых, может быть существенная экономия, если билеты покупать заранее и попасть на акции и распродажи. Можно организовать себе «пересадку» самостоятельно: купить билет, скажем, в Ригу или Вильнюс, день побродить по городу, а затем улететь уже другим рейсом, допустим, в Лондон. Внутриевропейские перелеты могут оказаться существенно дешевле.

Наконец, можно долететь до ближайшего к конечному пункту крупного города, куда летает много авиакомпаний, а значит, билеты будут дешевле и проще выбрать рейс. Затем к месту назначения можно перемещаться на автобусах и поездах или же рейсами региональных авиакомпаний, которые стоят сущие копейки. Например, в Португалии, Франции или Испании билет на междугородный автобус может стоить всего 5—10 евро.

2. По Европе можно путешествовать, и вовсе отказавшись от самолетов — на собственном или арендованном автомобиле. Даже с учетом дорогого по российским меркам бензина в большинстве европейских стран это может оказаться вчетверо дешевле перелета, если загрузить машину по полной, путешествуя вчетвером. Стоит также иметь в виду, что в Белоруссии бензин ощутимо дешевле, чем в Литве или Польше, в Чехии — дешевле, чем в Германии или Австрии. Соответственно, при пересечении условной границы между «дешевой» и «дорогой» странами имеет смысл заправить полный бак плюс дополнительную канистру. И наоборот, по возможности не стоит заправлять авто перед выездом из Австрии или Германии.

Конечно, выгодность такого путешествия зависит от того, сколько бензина потребляет ваш автомобиль, но путешествие на экономном автомобиле класса B (например, Volkswagen Polo) длиной в 6 000 км по прекрасным европейским дорогам обойдется всего в 25—28 тыс. рублей на бензин плюс еще примерно 3 тыс. на покупку «Зеленой карты» (аналога российского ОСАГО). Платных дорог, как правило, можно избежать — всевозможные Google Maps или «Яндекс.Карты» предупредят вас о наличии на маршруте платных дорог.

При аренде автомобиль лучше брать на более длительный срок: неделя аренды обойдется примерно в такую же сумму, как и три дня. Кстати, иногда арендовать автомобиль можно сразу при покупке авиабилетов, это будет существенно дешевле.

Плюс к экономии при автомобильном способе передвижения есть возможность увидеть такие прекрасные, но не разрекламированные уголки Европы, о которых вы даже не подозревали.

3. Вторая существенная статья расходов в путешествии — аренда жилья. Снимая комнату или апартаменты у частных лиц через сервисы Airbnb и Booking, можно сэкономить еще 30—35%, особенно если планировать ночевки в путешествии не в самых популярных туристических городах, а рядом с ними или в их пригородах (нужно только соотнести стоимость дороги до достопримечательностей с разницей в цене). Например, номер с собственной ванной в мини-гостинице в чешском Брно будет стоить вдвое дешевле комнаты без санузла в пражском хостеле, расположенном далеко не в центре города. А четырехкомнатные апартаменты с собственным балконом в 20 кв. м, бассейном и видом на море в часе езды на электричке от Барселоны обойдутся примерно в ту же цену, что комнатка в хостеле на Рамбле, самой туристической улице города.

Для людей, открытых к общению с незнакомцами, есть еще и вовсе бесплатный вариант — остановиться у каучсерферов — людей, которые принимают путешественников даром. Найти их можно через платформу couchsurfing.com, где можно посмотреть профиль хозяина жилья и отзывы о нем предыдущих гостей. Платой за жилье в этом случае будет живое человеческое общение.

Экстрим предлагать Итоги зимнего туристического сезона показывают, что россияне увлеклись активными и опасными видами спорта. Из направлений растет популярность стран Шенгенской группы, особенно Италии и Германии.

4. Супермаркеты vs рестораны. Конечно, на отдыхе хочется ни в чем себе не отказывать, особенно во вкусной еде. И тут я вас удивлю. Это может показаться странным, но, покупая продукты в обычных европейских супермаркетах, можно питаться ничуть не хуже, чем в ресторанах, но в несколько раз дешевле. А если еще выясните, где находятся ближайшие оптовые продовольственные дискаунтеры, торгующие и в розницу тоже, еда точно не станет для вас разорительной статьей расхода. Конечно, если вам непременно нужно посетить заведения Гордона Рамси или отведать блюд высокой кухни, об экономии можно забыть. Но даже в самых пафосных ресторанах можно просто сходить на бизнес-ланч.

Если вставать к плите или питаться фруктами, сыром и готовыми блюдами из супермаркета не хочется, стоит обратить внимание на европейский фастфуд: это может быть экономный, но вполне приемлемый вариант.

Кстати, обычные кафешки в нетуристических местах даже самых популярных городов могут приятно удивить местной кухней.

5. Транспортные расходы в городах. Практически во всех городах Европы внутригородской транспорт — недешевое удовольствие, но, предварительно изучив вопрос, можно найти для себя оптимальный тарифный план и приобрести специальные транспортные карты, чтобы не платить втридорога за разовые билеты.

6. Экономия на визе. Наконец, самое очевидное, но не самое значимое — отправившись в безвизовую для россиян страну (Черногорию, Грузию, Марокко, Турцию, Египет, Израиль, на Кипр), вы сэкономите на визовом сборе. Правда, выгода эта символическая (виза в страны Шенгенской группы стоит 35 евро на одного путешественника, без сервисного сбора визового центра или услуг агентства) на фоне общих затрат на путешествие.

7. Страховка. При въезде во многие страны Европы требуется медицинская страховка (полис страхования выезжающих за рубеж), вот на ней как раз экономить не рекомендуется. Стоимость расширенной страховки на сумму 100—150 тыс. евро с дополнительными опциями (страхования от несчастного случая, багажа, от невыезда, для занятий активным отдыхом или опасными видами спорта) все равно на порядок меньше стоимости даже одного визита к врачу за границей. Стоит задуматься и о страховании собственной ответственности перед третьими лицами, чтобы отдыхать в свое удовольствие, ни о чем особо не думая. Оптимальный по цене и наполнению вариант полиса с необходимыми вам опциями проще всего подобрать на сайте агрегатора, где представлены предложения многих компаний. Продавая свои страховки через финансовые супермаркеты, компании зачастую предлагают эксклюзивные бонусы и скидки.

Ольга КУЧЕРОВА, Banki.ru