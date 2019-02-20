​#оденьгахпросто: как получить 20% годовых без особого риска

Более выгодной инвестицией в условиях стабильных ставок могут оказаться вложения в рублевые облигации Фото: AvgustBrut/Depositphotos.com

Если не хочется лишний раз рисковать своими накоплениями, банковский вклад — далеко не единственный вариант. Стратегия с ИИС позволяет без особого труда получить доходность минимум вдвое выше.



Вклады больше не вырастут

На днях глава Минэкономразвития Максим Орешкин в очередной раз посоветовал россиянам хранить деньги в рублях. Поскольку, по его словам, при цене нефти выше 40 долларов за баррель активы в национальной валюте будут приносить больший доход, чем вложения в доллары и евро. Если не брать в расчет риски санкций и прочие угрозы, то с точки зрения доходности рубль действительно обгоняет другие валюты. Например, вклад в долларах сейчас максимум принесет вам 4% за год, а купив еврооблигации, вы заработаете от силы 4—5% годовых.

В этом смысле рублевый депозит выглядит более интересно. По данным портала Банки.ру, разместив сейчас, скажем, 100 тыс. рублей на банковском вкладе, через год вы получите сверху 7—8%, или 7—8 тыс. рублей. Но вот только с учетом растущих цен ваш реальный профит окажется гораздо меньше.И в лучшем случае удастся сохранить свои накопления, но никак не приумножить. Ведь, согласитесь, зарабатывая по 2—3% в год, миллионером вы станете еще не скоро. И это если только сравнивать с официальной инфляцией!

Поэтому необходимо искать более выгодные предложения. Решение регулятора сохранить ключевую ставку не внушает оптимизма относительно дальнейшего роста ставок по вкладам. Как считает директор департамента аналитики Банки.ру Сабина Хасанова, если в ближайшее время мы не увидим существенного изменения ключевой ставки, то своего максимума ставки по вкладам, вероятно, достигнут к марту — апрелю 2019 года. «Предложений по 8% будет немного больше, чем сейчас. А с учетом того, что ЦБ ожидает постепенного возврата инфляции к целевому значению в 4% к 2020 году, ставки по вкладам могут снова начать снижаться», — говорит она.

В пользу того, что доходность вкладов сейчас находится на максимуме, говорит и избыток ликвидности на финансовом рынке. Заманивать вкладчиков высокими ставками банкирам нет никакого резона, ведь в условиях слабого экономического роста найти заемщиков не так-то просто. Правда, есть еще граждане, которым в прошлом году, судя по статистике ЦБ, выдали рекордное число потребительских и ипотечных кредитов. Однако ввиду «политики закручивания гаек» и общей закредитованности населения (должником банка является уже каждый третий житель РФ) этот сегмент становится все более рискованным, и ожидать новых рекордов здесь сложно.

Почему ИИС выгоднее

Более выгодными в условиях стабильных ставок могут оказаться вложения в рублевые облигации. Те же 100 тыс. рублей, вложенные сейчас, например, в трехлетние ОФЗ, могут принести доходность 7,86%, а более долгосрочные госбумаги принесут существенно выше 8%. Например, доходность ОФЗ с погашением в 2024 году сейчас составляет 8,15%, а доходность облигаций с погашением в 2029 году — 8,35%.

Достаточно открыть индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) и внести наши 100 тыс. рублей, и через год эта сумма заметно вырастет. Два раза в год владельцам облигаций выплачивается купонный доход. Например, в случае с трехлетними ОФЗ (25083) купонный доход составляет 7%, или 34,9 рубля в расчете на одну бумагу. Номинал облигации составляет 1 тыс. рублей. Таким образом, через год на вашем счете будет минимум 107 тыс. рублей. А с учетом того, что облигации торгуются на рынке ниже номинала (98,19%), доход будет еще выше. При этом по закону он не облагается налогом. К этой сумме необходимо прибавить еще 13 тыс. рублей, которые вы можете получить в виде налогового вычета по ИИС. В итоге годовая доходность ваших вложений может превысить 20%, а сумма на счете вырастет до 120 тыс. рублей.

Операцию можно повторить. Если в следующем году вы снова внесете 100 тыс. рублей на ИИС, то государство снова вернет вам 13 тыс. рублей из уплаченных налогов. Плюс, инвестировав эти средства в ценные бумаги, вы снова можете получить хороший доход. Единственный минус такой схемы в том, что вы не сможете забрать деньги до истечения трех лет, иначе придется вернуть государству налоговый вычет. При этом максимальную доходность ваш портфель покажет лишь в первый год инвестиций. Первоначальные 100 тыс. рублей, которые вы сейчас вложите в облигации, во второй и третий годы принесут доход в 7—8% годовых. Получить на них возврат 13% можно только один раз. Зато вы ежегодно можете пополнять свой счет. А получая от государства ежегодно по 13% на счет, вы можете реинвестировать эти средства и таким образом увеличить итоговую доходность ваших вложений.

Например, если три года подряд вкладывать по 100 тыс. рублей в ОФЗ с доходностью купона 7%, то с учетом реинвестирования налоговых вычетов и купонных выплат через три года на вашем счете окажется порядка 408 тыс. рублей. Иначе говоря, за три года вы получите доход около 33%, это в любом случае заметно выше годовой доходности вклада. Разумеется, это условные расчеты, не учитывающие доходность к погашению облигаций и рыночные колебания цен.



Полезные советы

Если вы решите последовать такой стратегии, то вот несколько советов, которые сделают ваши инвестиции более безопасными.

Совет первый: не стоит гнаться за купонной доходностью. Чем больше готова платить компания, тем выше риск, что эти деньги вам не вернут. Идеальные варианты — ОФЗ или бонды госкорпораций. По уровню риска они ничуть не хуже, чем депозиты. Однако цена облигаций может меняться: не исключено, что вам придется держать бумагу до погашения, чтобы избежать убытков, если вдруг на рынке началась «просадка».

Совет второй: учтите, что налоговый вычет считается с суммы, которую инвестор вносит на ИИС. Поэтому, чтобы получить максимальную сумму от государства, необходимо открыть дополнительный счет, на который будут зачисляться купонные платежи и налоговые вычеты. Затем с этого счета вы будете пополнять ИИС.

Совет третий: в отличие от банковского вклада средства на ИИС не страхуются государством. Поэтому, выбирая компанию, в которой вы открываете счет, необходимо оценить ее надежность. Лучше всего остановить выбор на крупном брокере или «дочке» госбанка. В случае необходимости вы также имеете право сменить брокера или УК, в которых будет находиться ваш инвестиционный счет.