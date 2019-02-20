​Нет восемнадцати — нет денег

Приучая своего ребенка к банковским услугам, будьте готовы, что воспользоваться деньгами он сможет, только достигнув совершеннолетия Фото: коллаж Banki.ru/EdZbarzhyvetsky/Depositphotos.com

Молодые клиенты Сбербанка и их родители жалуются, что не могут вывести с «подростковых» счетов зачисленные средства. Банки.ру разбирался в проблеме вместе с экспертами.

Открыть легко, снять невозможно



Дочь Александра учится в девятом классе. Недавно она попросила открыть ей «Молодежную карту» Сбербанка. «Ей хотелось быть более независимой, не просить каждый раз у меня карманные деньги напрямую, и дизайн карты тоже очень понравился», — говорит Александр.

Деньги на карту дочери кидали сам Александр, его жена и иногда по праздникам бабушки девочки.

«Дочка расплачивалась пластиком в кино, пополняла телефон, а однажды решила открыть «Цель». Есть такая функция в мобильном приложении Сбербанка. Получить эти деньги с «Цели» мы пытаемся уже не первый месяц», — жалуется Александр.

У Ирины тоже дочь, в 14 лет она получила «Молодежную карту» Сбербанка, потом решила зачислить деньги на так называемую «Цель». И вот уже полгода ни она сама, ни родители не могут снять деньги с этой «Цели».

«Нас просят предоставить документы из органов опеки. Конкретно по нашему округу органы опеки сами были в шоке, когда мы к ним обратились, потому что не знают, какой документ писать для предоставления в банк. Тем более когда законные родители ребенка живы-здоровы. Органы опеки не понимают, как в таком случае им составлять нужный документ. В банке разводят руками, говорят о списке требуемых документов, который у них есть, и без справки из органов опеки предлагают только дожидаться совершеннолетия дочери для снятия средств», — жалуется Ирина.

По словам Ирины, при оформлении «сберовской» карты дочка заполнила только один документ — типовой договор на открытие счета. «При этом никто не предупреждал мою дочь, что снять деньги с «Цели» будет совсем непросто», — возмущается она.

Другой «пострадавший» — Сергей, отец Василия, также обращает внимание, что после открытия «Цели» с ребенком не было заключено ни отдельного договора, ни дополнительного соглашения.

«Между тем сама по себе «Цель» — это совсем другой продукт, нежели счет, — говорит Сергей. — То ли вклад, то ли накопительный счет, то ли их аналог. Но ему явно должен соответствовать отдельный документ, в котором будут прописаны все нюансы этого продукта».

«Единого понимания, что делать в случае обращения подростка за снятием средств с «Цели», в офисах Сбербанка нет», — делится Ирина результатами собственного мини-«расследования».

Некоторые имена в тексте изменены по просьбе самих клиентов Сбербанка.

Финансовая несамостоятельность

«Молодежная карта» Сбербанка открывается клиентам в возрасте от 14 до 25 лет. Она имеет небольшую стоимость обслуживания, но при этом обладает всеми основными функциями банковской карточки, включая бесконтактную оплату и cash back «спасибками» в размере до 10% от суммы покупки. В качестве одного из дополнительных преимуществ карты банк заявляет возможность так называемого накопления на цели. Она предполагает, что держателю «Молодежной карты» доступно открытие вклада от тысячи рублей через дистанционный канал обслуживания — «Сбербанк Онлайн».

На сайте Сбербанка есть предупреждение в отношении этого продукта: «Вклад открывается несовершеннолетним, поэтому есть ряд законодательных ограничений, и до 18 лет ты получаешь частичный доступ к вкладу».

На сайте «зеленого слона» также сказано, что несовершеннолетний может пополнять вклад любым способом (в том числе с «Молодежной карты»), но вот снимать деньги с вклада можно только в отделениях банка, «без специальных разрешений можно снимать личные взносы, зарплату, призы за олимпиады и прочее». В то же время «для снятия с вклада взносов третьих лиц (родственников), пенсий, пособий, алиментов, страховых, наследственных сумм нужно разрешение органов опеки и попечительства и одного из родителей».

Как оказалось, подростки, открывшие «Цель» в приложении Сбербанка, не имели понятия об этих ограничениях, так как сотрудники банка при заключении договора банковского обслуживания не сообщили им эту особенность, а в приложении не было предупреждений об этом.

Подростки активно жалуются на эту несправедливость на различных форумах.

«Внимательно прочитал договор в электронном виде, пункта о невозможности закрытия цели мной самостоятельно там не было».

«Я — несовершеннолетний, есть карта «Молодежная». На карте были деньги, через приложение решил создать две цели — отложить (деньги) на потом. Приложение предложило открыть цель с процентом (ставка 1%, если не ошибаюсь). Внимательно прочитал договор в электронном виде, пункта о невозможности закрытия цели мной самостоятельно там не было, — рассказывает в «Народном рейтинге» Банки.ру karabashnash. — В нужный срок решил закрыть цель — фиг, пишет: владелец вклада несовершеннолетний. Хотя в приложении написано, (что можно) закрыть когда угодно, и приложение знает, что я несовершеннолетний. Далее иду в банк, хочу закрыть (вклад), говорят: нужно разрешение органов опеки и присутствие двух родителей (которые работают и не имеют возможности не то что пойти в органы опеки, а даже дойти до отделения, причем разрешение от органов опеки делается две недели). Далее ищем правовую подоплеку вашему беспределу, и оказывается, (что) я не первый среди угнетенных, но первый с родителями-юристами».

Несмотря на свой возраст, karabashnash вместе с родителями провел целое расследование и даже привел в качестве доказательства необоснованности действий Сбербанка решение Советского городского суда Калининградской области: суд еще в 2008 году признал действия местного отделения Сбербанка противоправными и потребовал их прекращения.

Известно, что Советское отделение № 7382 СБ РФ два года не выдавало вклады несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет, внесенные на их имя третьими лицами, требуя не только письменное согласие родителей (опекунов, попечителей), «но и письменное разрешение органов опеки и попечительства, ссылаясь на изменения в инструкцию о порядке совершения операций по вкладам физических лиц от 16.10.2000 года № 1-2-р, согласно которым несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет могут получить вклад с письменного разрешения любого из его законных представителей и по представлению письменного разрешения органа опеки и попечительства».

Что говорит Сбербанк

Судя по всему, вопрос упирается не только в возраст несовершеннолетних клиентов Сбербанка, которые открыли вклад («Цель»), используя «Молодежную карту», но и в источник поступления средств.

Банкиры, с которыми удалось поговорить Банки.ру, отмечают, что на счета несовершеннолетних часто поступают переводы от родителей и других ближайших родственников. А такие поступления расцениваются кредитными организациями как взносы третьих лиц, которые можно снять только при наличии необходимых документов из органов опеки.

«ГК РФ ограничивает несовершеннолетних клиентов в распоряжении своими вкладами».

В официальном ответе форумчанину karabashnash в «Народном рейтинге» Банки.ру Сбербанк сослался на требования действующего законодательства, а именно: статей 26 и 37 Гражданского кодекса РФ. Требования этих статей как раз и перечислены на сайте Сбербанка, о них мы писали выше. В частности, «Сбер» указывает на то, что несовершеннолетний вкладчик в возрасте от 14 до 18 лет распоряжается своим вкладом сам с рядом оговорок, включая выдачу с вклада сумм, перечисленных держателю вклада третьими лицами.

«Поскольку денежные средства поступали на ваши счета путем перечисления денежных средств с карты, которая пополнялась с карт третьих лиц, произвести закрытие вкладов вы можете только с разрешения органов опеки и попечительства и письменного согласия одного из родителей», — резюмировал в своем ответе Сбербанк.

При этом, отвечая на запрос Банки.ру, пресс-служба Сбербанка написала следующее: «К сожалению, ГК РФ ограничивает несовершеннолетних клиентов в распоряжении своими вкладами. Они могут свободно распоряжаться своими личными взносами (если сами заработали), но деньгами с иной природой происхождения (даже поступлениями от родителей) могут распоряжаться только по разрешению органов опеки. Это сделано для защиты детей, оставшихся без попечения родителей или из неблагополучных семей, но создает неудобство всем детям и их родителям. Поэтому в Сбербанке для снятия средств со своего вклада подросток должен обратиться в отделение, где сотрудник может поверить природу происхождения средств».

Впрочем, в пресс-службе Сбербанка отметили, что работают над тем, чтобы упростить процесс распоряжения вкладами для несовершеннолетних. Правда, когда именно можно ждать этого упрощения, не сообщили.

На чьей стороне юристы

Опрошенные порталом Банки.ру юристы сомневаются в обоснованности действий Сбербанка, не выдающего средства держателям «Молодежных карт», открывших «Цель» в виде вклада.

«Молодой человек самостоятельно открыл расчетный счет, он имеет полное право забрать те деньги, которые он сам вносил в банк, без предоставления дополнительных документов».

«В данном случае банк, по сути, не исполняет надлежащим образом свои обязанности как банковская организация, так как не возвращает по первому требованию средства клиента-вкладчика. Например, в конкретной ситуации из «Народного рейтинга», исходя из того, что молодой человек самостоятельно открыл расчетный счет, он имеет полное право забрать те деньги, которые он сам вносил в банк, без предоставления дополнительных документов, в том числе документов от родителей и органов опеки, — рассказывает адвокат Алексей Токарев. — Здесь важным замечанием является тот факт, что подросток может обслуживаться в банке как самостоятельный клиент в возрасте от 14 до 18 лет, но при этом клиентам 14—16 лет необходимо письменное согласие родителей на совершение крупных сделок, в то время как клиентам 16—18 лет такое согласие не нужно. Крупность сделки определяют материальное положение и сложившиеся обычаи. Например, приобретение автомобиля — это крупная сделка, покупка шоколадки — это не крупная сделка. Является ли крупной сделкой открытие банковского счета? Я полагаю, что нет, потому что это услуга, но при этом в данном конкретном случае, на мой взгляд, стоимость услуги не является крупной сделкой (значительной сделкой)».



Юристы указывают, что «крупность» и значительность сделки — это в принципе достаточно расплывчатое понятие, ссылаться только на него банк не может и не должен.

«Важно, что сначала, судя по всему, несовершеннолетний клиент открыл счет, а потом с него перевел деньги на вклад. И в этом смысле открытие вклада подразумевало отношения только между молодым человеком и банком. Это значит, что и снятие денег с этого вклада должно быть ограничено этими двумя участниками, без привлечения сторонних лиц», — считает Токарев.

«Законодательство не содержит ограничений на распоряжение денежными средствами, внесенными во вклад, лично несовершеннолетним».

Ведущий специалист практики имущественных и обязательственных отношений НЮС «Амулекс» Жанна Гринева обращает внимание, что снятие поступивших на вклад несовершеннолетнего от третьих лиц денежных средств регламентируется не только указанными статьями ГК РФ, но также статьей 60 Семейного кодекса РФ и статьями 17 и 19 федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве». Согласно им, такие поступления во вклад лица, не достигшего 18 лет, и даже причитающиеся ему по вкладу проценты несовершеннолетний клиент может снять только при наличии разрешения органов опеки и попечительства и одного из родителей.

«Следует отметить, что инструкция Сбербанка РФ «О порядке совершения в СБ РФ операций по вкладам физических лиц» была дополнена по представлению Генеральной прокуратуры РФ требованием, согласно которому обязательным условием выдачи вкладов несовершеннолетним, открытых и пополняемых третьими лицами, является разрешение органа опеки и попечительства, независимо от размера вклада и получаемой суммы», — поясняет Гринева.

Тем не менее, отмечает она, как минимум из описанной в «Народном рейтинге» ситуации следует, что размещенные на счете несовершеннолетнего денежные средства были внесены во вклад им лично. При указанных обстоятельствах вкладчиком и вносителем денежных средств во вклад является несовершеннолетний, а законодательство не содержит ограничений на распоряжение денежными средствами, внесенными во вклад, лично несовершеннолетним.

«Требование банка не соответствует действующему законодательству».

«Из ответа банка следует, что денежные средства поступали на счета путем перечисления с карт третьих лиц. Однако банк не принимает во внимание, что договор банковского вклада был заключен после зачисления денежных средств на счет несовершеннолетнего, а во вклад денежные средства были перечислены лично несовершеннолетним, — указывает Гринева. — В рассматриваемой ситуации несовершеннолетний распорядился денежными средствами, находящимися на счете, внеся их во вклад. Соответственно, при указанных обстоятельствах требование банка о предоставлении согласия родителей и разрешения органов опеки на закрытие вклада не соответствует действующему законодательству».

Схожее мнение и у Алексея Токарева. По его словам, если бы денежные средства были положены на счет несовершеннолетнего клиента его родителями или такой счет изначально открыли родители в пользу своего сына, то есть третьего лица, здесь снятие денежных средств и распоряжение ими было бы возможно только в случае согласия органов опеки. Так как в данном случае попытку родителей вывести деньги со счета ребенка можно было расценивать как умышленное причинение материального ущерба ребенку.

«Банк неверно трактует требования ГК РФ».

«Сейчас банк и пытается «инкриминировать» клиенту — держателю «Молодежной карты» эту причину, поэтому требует согласие от органов опеки, чтобы исключить возможность причинения вреда благосостоянию несовершеннолетнего клиента. Но молодой человек сам открыл счет в банке, а значит, банк неверно трактует требования ГК РФ в данном случае», — полагает Токарев.

По мнению руководителя отдела анализа банковских услуг Банки.ру Екатерины Марцуковой, банк обязан предупреждать клиентов о действиях, которые не могут быть осуществлены в обратном порядке.

«Например, если несовершеннолетний оформляет вклад, но не сможет в любой момент забрать деньги, он должен об этом знать. Или если банк открывает вам виртуальную карту, а закрыть ее нельзя до истечения срока действия, вы тоже должны быть уведомлены заранее. К сожалению, очень часто в мобильном или интернет-банке информирование осуществляется не в полной мере», — отмечает эксперт Банки.ру.

Марцукова обращает внимание, что родителям проще оформить дополнительную карту к своему счету для несовершеннолетнего подростка. Во-первых, такая дополнительная карта может быть оформлена в личном кабинете или по телефону, а доставит ее курьер домой или на работу. Во-вторых, родители смогут контролировать расходы своего ребенка, но при этом им не придется дополнительно сопровождать его в офис или предоставлять свое письменное согласие, а также «бороться» за снятие средств, которые ребенок может разместить на накопительном счете или вкладе, как произошло в ситуации с теми же клиентами Сбербанка.

«Это похоже на то, как подросток сам покупает себе еду в фастфуде»

Адвокат Алексей Токарев отмечает, что подросток старше 14 лет вправе заключить с банком договор банковского счета или вклада. То есть он также вправе совершать операции с ними, в том числе вносить на них собственные средства или средства, которые ему вверены, равно как и снимать их. Ограничений правоотношений между ребенком и банком в данном случае не существует.

«Молодой человек вправе обратиться в суд».

«Таким образом, не выдавая молодому человеку его средства, банк ограничивает своего клиента в распоряжении принадлежащим ему имуществом и не выполняет принятые на себя обязательства. В связи с этим молодой человек вправе обратиться в суд, где представлять свои интересы будет он сам лично, но не без участия своего попечителя или родителя», — говорит адвокат.



Судя по всему, открывая подростку карту, банк заключает с ним договор о ведении счета, иными словами, договор хранения денежных средств, указывает Токарев. Обычно такой договор предусматривает условие, что банк готов выдать средства с этого счета, но только тому, кто его открыл.

«Но при этом банк отказывается выдавать средства, зачисленные с этого счета на какой-то специальный счет под какую-то особую цель. И здесь, получается, банк аргументирует это тем, что, забрав с этого спецсчета средства, клиент не получит положенную ему доходность. То есть в определенном смысле будет нанесен вред имущественному положению несовершеннолетнего. Но возникает коллизия, ведь вклад отзывает не родитель и не опекун, а сам несовершеннолетний клиент, который вправе распоряжаться своим имуществом без согласия родителей, когда речь идет о некрупной сделке. Это похоже на то, как подросток сам покупает себе еду в фастфуде или продает подаренный ему дедушкой велосипед — в этих случаях он тоже не должен спрашивать согласия родителей. Поэтому рассматриваемая ситуация требует разрешения именно в судебном порядке», — поясняет Токарев.

Апеллировать в данной ситуации он предлагает тем фактом, что банк вводит юного вкладчика в заблуждение и сам неверно понимает нормы гражданского законодательства в части запрета на совершение действий, причиняющих ущерб несовершеннолетнему лицу. С одной стороны, банк при выдаче денежных средств со счета несовершеннолетнего должен удостовериться, что подросток действует разумно и снятие средств не нанесет ему материального ущерба в будущем. Но, с другой стороны, банк не вправе отказывать подростку в снятии средств, так как именно с подростком заключал договор о банковском счете или вкладе. И подросток волен действовать самостоятельно, в то время как вопрос крупности сделки здесь не определен.

«Органы опеки не могут ограничить подростка как клиента банка в его законном праве на снятие средств».

«Одновременно вопрос определения крупности и наступления негативных последствий банк пытается возложить на органы опеки, чтобы они выдали документ согласия на выдачу денежных средств с вклада, но органы опеки принимают решение, исходя из текущего материального положения ребенка, и не могут заведомо рассчитывать и знать материальные последствия для клиента, если вклад будет закрыт. Поэтому и не могут выдать соответствующий документ, не могут ограничить подростка как клиента банка в его законном праве на снятие средств, — разъясняет нюансы Токарев. — Таким образом, отказ органов опеки в запрошенных банком документах абсолютно законный. Ведь органы опеки не могут брать на себя права и обязанности суда, который должен разрешить спор, если банк считает, что данное действие является крупной сделкой, и определить значимость сделки, а также возможный материальный вред для несовершеннолетнего лица в виде ухудшения его материального положения вследствие досрочного закрытия вклада. К примеру, приведем иную ситуацию, когда подросток открыл счет. Банк ему выдал платежную карту, которой подросток может расплачиваться в магазинах. В данном случае банк не ограничивает подростка в расходовании денежных средств с его расчетного счета, между тем как снятие средств со счета банк почему-то считает действием, направленным на ухудшение материального положения подростка. Но даже суд не будет выходить здесь за рамки взаимоотношений между подростком и банком, так как подросток открыл вклад и именно он вправе ими распоряжаться».

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru