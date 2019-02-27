​#оденьгахпросто: 5 признаков нездорового отношения к деньгам

Деньги не должны подрывать ваше душевное здоровье Фото: Syda_Productions/Depositphotos.com

Люди могут испытывать по отношению к деньгам как любовь, так и ненависть. С одной стороны, можно любить деньги, так как они позволяют делать покупки и получать эмоции, которые связаны с этими покупками. С другой — при их недостатке или отсутствии может возникнуть ощущение, что они контролируют нашу жизнь и мы являемся их рабами. Разберем, когда адекватное отношение к деньгам перерастает в болезненное.

Вам жалко тратить деньги

Есть понятие экономии, а есть ощутимый дискомфорт от естественных повседневных трат. В России достаточно сильна психология «выживания», когда люди покупают только самое необходимое и считают удовольствие чем-то непозволительным или даже постыдным. Например, вы стоите на кассе в супермаркете, смотрите на итоговую сумму на чеке и испытываете стыд в случае, если сумма превышает, например, тысячу или пять тысяч рублей. Умом вы понимаете, что купили только нужное, но противное чувство никуда не уходит. Или вы сидите с друзьями в баре и вместо того, чтобы наслаждаться вечером, ругаете себя за то, что не остались дома из соображений экономии. Подобные чувства свойственны даже хорошо зарабатывающим людям и могут здорово отравить жизнь.

Неоплаченные счета

Вы тянете с платежами по ЖКХ до последнего и пополняете счет мобильного, только когда вам его заблокировали. В итоге на рабочем столе скапливается стопка неоплаченных квитанций, долг увеличивается за счет начисления пени и вам приходится платить больше положенного, что также доставляет вам дискомфорт.

Если не платить за жилищно-коммунальные услуги в течение трех месяцев, вы получите уведомление о предстоящем отключении услуг. Через 30 дней оно будет исполнено. Чтобы не допускать подобного, подумайте о подключении автоплатежей или возьмите себе за правило оплачивать счета до установленной даты.

Неконтролируемые траты

Если шопинг — лучший способ поднять вам настроение, даже если эта вещь вам не нужна или вы отдали за нее последние деньги, то это повод бить тревогу. Деньги действительно хороший способ купить себе эмоции, но нужно научиться получать удовольствие без дополнительных затрат. Существует множество бесплатных вещей, которые дарят радость, — просмотр любимых фильмов, музыка, встречи с друзьями.

Много долгов по кредитным картам

Большой объем потребительского долга — очевидный признак проблемы. Если человек слишком часто пользуется кредитными картами для погашения основных счетов, например для оплаты коммунальных расходов или покупки повседневных продуктов, то это является опасным сигналом о чрезмерных тратах. В этом случае необходимо пересмотреть свои статьи расходов. Если собственных средств хватает только на то, чтобы погашать минимальные рекомендуемые платежи по кредитным картам, это признак того, что человек живет не по средствам.

Перестаньте постоянно прибегать к «помощи» кредитной карты, задумайтесь над картой рассрочки. Она пригодится вам в случае крупных, но необходимых трат. Например, при покупке новой стиральной машины вместо сломанной. Рассрочка, которую вам предлагает банк, дается бесплатно. То есть вы приходите в магазин, берете товар, оплачиваете, а потом гасите стоимость товара равномерными платежами на протяжении льготного периода, предоставляемого магазином.

Деньги ради денег

В то время как для одних трата денег является эффективным способом поднятия настроения, другие получают удовольствие лишь от накопления и приумножения своего капитала. Если ваш банковский счет — первое, о чем вы думаете, просыпаясь, и последнее, о чем думаете перед сном, то пора бить тревогу. Вместо того, чтобы бесконечно увеличивать свои накопления, стоит задуматься об их выгодном вложении. Ведь деньги должны работать на вас, а не наоборот.