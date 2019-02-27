​Сериал Банки.ру: «Ипотека или жизнь Анны Дубровской»

Рефинансирование ипотеки оказалось большей проблемой, чем сама ипотека Фото: AndreyPopov/Depositphotos.com

Ипотеке обозревателя Банки.ру Анны ДУБРОВСКОЙ «исполнилось» 2,5 года, а рефинансированию — чуть более года. Почему с первой было жить легче, чем со вторым?



Всем привет. Целый год не было вестей обо мне и моей ипотеке. И вы, наверное, подумали, что все очень плохо? Как бы не так! Живем помаленьку. Но не без приключений.

Напомню, в июле 2016 года я взяла ипотеку, а в декабре 2017 года уже ее рефинансировала.

Сначала разберемся с цифрами

В ходе рефинансирования моя ставка по кредиту снизилась с 13,5% до 9,25% годовых, а сумма ежемесячного платежа сократилась с 50 тысяч рублей до 38 тысяч. Правда, по сути, я увеличила себе на 12 месяцев срок кредитования, потому что и в 2016-м оформляла ипотеку на 15 лет, и во время рефинансирования снова установила «планку» в 15 лет — для уменьшения ежемесячных выплат. Но для меня это непринципиальное изменение, потому что я в любом случае планирую погасить ипотеку досрочно (и уже начала). По этой же причине в рамках рефинансирования я снижала именно сумму платежа, а не срок кредита.

Не могу не отметить, что, пока длилась вся процедура оформления рефинансирования, я как минимум пять раз хотела отказаться от этой идеи. И вот почему.

Причина первая — незаинтересованность банков

На своей «шкуре» я отчетливо почувствовала: если при желании взять ипотеку кредитные менеджеры бегают ЗА тобой, то при рефинансировании — уже ОТ тебя. То ли так совпали звезды, то ли мне так повезло, но я в прямом смысле обрывала телефоны банков, чтобы добиться желаемого. А меня постоянно «перебрасывали» между менеджерами.

В том банке, где я брала ипотеку, мне предложили снижение ставки лишь на два процентных пункта. Будучи «адептом» выслушивания многочисленных историй знакомых о непростом процессе рефинансирования, на такое условие я была не согласна. Тем более что и ставки по ипотеке на тот момент приблизились к уровню 10—10,5% годовых.

В итоге я искала «свой» банк для рефинансирования два месяца, а вот необходимое мне действие в нем пыталась осуществить намного дольше.

Причина вторая — слишком долгий процесс

От момента первичной подачи заявки на рефинансирование в конкретный выбранный банк до выхода на сделку у меня ушло без малого полгода. Я считаю, что это очень много. И здесь важно отметить, что этот срок относится только к «мытарствам» с выбранным для рефинансирования банком. До него я побегала за еще несколькими кредитными организациями, добиваясь от них хотя бы примерных условий, которые они готовы были мне предложить.

Сначала «рефинансовый» банк назначил мне одного персонального менеджера. С ним я потратила месяц на выяснение различных деталей и сбор ряда документов. За это время первый менеджер уволился, а назначить вместо него другого почему-то было невозможно без некоторых «сложносочиненных» процессов.

Сперва я вылавливала через кол-центр хотя бы одного человека, который бы взялся за мою проблему. Потом мою заявку на рефинансирование пытались завести в базу повторно как первичную (спойлер: это сделать не удалось из-за наличия предыдущей не аннулированной заявки). Затем была попытка передать существующую заявку на мое имя другому менеджеру, но непостижимым образом все упиралось в уволившегося менеджера.

Таким образом, на одно только корректное заведение меня и моей заявки в базу ушло более месяца (шел второй месяц попытки рефинансироваться).

Причина третья — некомпетентность ипотечных менеджеров

Столь долгий и мучительный процесс был связан, на мой взгляд, не только с особенностями используемого банком IT-решения (об этом я еще расскажу отдельно), но и с некомпетентностью ряда сотрудников.

Не все, но очень многие сотрудники банка-«рефинансиста» давали мне неточную или откровенно неверную информацию об условиях будущей сделки. Это касается как операционистов кол-центра, так и ипотечных менеджеров. Из-за одной такой ошибки я даже вынуждена была какое-то время после рефинансирования вносить ежемесячный платеж больше, чем он был до рефинансирования.

Знакомые из банка в неофициальном разговоре рассказали мне, что проблема конкретно в этой кредитной организации крылась в большой текучке и уходе сразу нескольких специалистов в те месяцы, которые пришлись на мое рефинансирование. Но мне от этого, конечно, не легче.

Причина четвертая — психологическое давление

Само наличие ипотеки даже в первый год не давило на меня психологически так, как процедура рефинансирования. Конечно, когда я брала ипотеку, мне во многом помогли «пережить» ее родители, ипотечный опыт которых я наблюдала несколько лет, а также риелтор, который взял на себя большую часть необходимой беготни. Но дело не только в этом.

Выразив желание рефинансироваться, я постоянно должна была уложить каждый конкретный этап в какие-то смутно обозначенные сроки. Разные менеджеры называли разное наполнение пакета документов и разные конечные даты, в которые я должна была предоставить эти документы сначала в банк, а потом и в МФЦ. «Благодаря» этой неразберихе один документ мне пришлось полностью переделывать (справка об отсутствии текущей просрочки), другой — брать заново (справка об остатке задолженности на текущую дату), а третий и вовсе оказался не нужен, хотя я оформила его и потратила на это деньги (нотариальное заявление об отсутствии брака). Сколько раз мне пришлось ездить в свой бывший банк-кредитор и сколько писем я написала в нынешний банк-кредитор, даже и не вспомню. Особенно «радовало» то, что во втором мне дали номер моего персонального менеджера, по которому до него невозможно было дозвониться (а даже на оперативные вопросы в письме менеджер мог не отвечать часами).

Причина пятая — Is fecit cui prodest...

...или, говоря по-русски, «ищи, кому выгодно». Моя сделка по рефинансированию кредита состоялась практически за неделю до Нового года. Я несколько раз уточняла у менеджеров банка, успею ли я в связи с праздниками подать в МФЦ все необходимые документы, и все менеджеры заверяли меня, что да. Более того, говорили, что в новом году, то есть в январе, мне придется подавать весь пакет документов заново, если я не выйду на сделку именно сейчас. Примечательно, что впоследствии от своих слов менеджеры отказывались.

В итоге меня в очередной раз ввели в заблуждение (о чем я напишу наиболее подробно в следующий раз), из-за которого я потеряла еще множество нервных клеток и несколько тысяч рублей.

Знакомые, ранее работавшие в этом банке, потом рассказали мне, что некоторым ипотечным менеджерам было просто необходимо провести несколько сделок до конца года, чтобы закрыть утвержденные для них руководством планы. Как говорится: за что купила, за то и продаю. Узнать истинную причину действий менеджеров не представляется возможным, но озвученный вариант очень уж похож на правду.

Но о том, как именно я «погорела» на ответах ипотечных менеджеров и путаных ипотечных документах, мы поговорим в следующей серии (обещаю, что год ждать не придется). А в качестве бонуса за то, что все эти серии вы со мной, все-таки раскрою вам все мои ипотечные банки.

В первой серии — ипотека против съема жилья

Во второй серии — истории ипотечного поиска

В третьей серии — лайфхаки при покупке квартиры

В четвертой серии — ответы на вопросы читателей