С 28 февраля для клиентов ряда банков стала доступна Система быстрых платежей. С помощью этого сервиса можно мгновенно по номеру телефона переводить деньги из банка в банк. Оператором и расчетным центром СБП является Банк России, операционным платежным и клиринговым центром — НСПК. В настоящее время к системе подключены 12 организаций. По данным Банки.ру, в течение 2019 года как минимум половина из 50 крупнейших российских банков будут подключены к СБП.
Потому что у него есть своя система. В настоящее время самым популярным сервисом, где клиенты могут переводить деньги удаленно, является «Сбербанк Онлайн». Активная аудитория пользователей мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» в 2018 году превысила 40 млн человек. В среднем пользователи мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» совершают более 15,3 млн операций в день. Самые востребованные операции — p2p-переводы, на которые приходится 47% от общего количества ежедневных операций в «Сбербанк Онлайн».
Переводить деньги внутри одного региона через Сбербанк можно бесплатно, но при отправке денег на карту клиенту банка в другом регионе придется заплатить комиссию в размере 1% от суммы перевода.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в октябре прошлого года заявила, что Система быстрых платежей, наряду с системой удаленной идентификации и цифровым профилем (платформой для обмена информацией между госорганами, гражданами и коммерческими организациями), относится к национальной критической инфраструктуре, которая уравняет условия игры для различных участников финансового рынка. Регулятор считает, что подключение к Системе быстрых платежей должно быть обязательным для системно значимых банков, и рассчитывает, что они присоединятся к СБП до конца текущего года.
Система быстрых платежей позволяет переводить деньги друг другу по номеру телефона (для этого банк-отправитель и банк-получатель должны быть подключены к системе). Переводы производятся в режиме 24/7 365 дней в году, без выходных и праздников. Время на проведение одного перевода не превышает 15 секунд. Максимальная сумма одной операции — 600 тыс. рублей. Пользователю достаточно зайти в банковское мобильное приложение, выбрать нужный раздел, выбрать номер телефона, к которому привязан счет для перевода (а при необходимости еще и банк), ввести сумму и подтвердить перевод. Дополнительно регистрироваться в СБП не нужно, идентификатором клиента служит номер его мобильного. Важная особенность: чтобы совершить перевод в СБП, банк-отправитель и банк-получатель должны быть подключены к системе. Переводы осуществляются по любым счетам, кроме кредитных (так как это, по сути, ссудный счет самого банка). Счет может быть как карточный (при этом неважно, какая у вас платежная система), так и текущий или депозитный. Если деньги были списаны со счета, но не поступили получателю, необходимо обратиться к последнему. Если платеж был списан со счета, значит, он ушел через корсчет в ЦБ в адрес банка назначения. По поводу технических затруднений с получением нужно обращаться в поддержку банка-получателя.
В настоящее время к системе подключены 12 организаций. Это ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, банк «Ак Барс», Тинькофф Банк, группа QIWI, СКБ-Банк, Росбанк, Совкомбанк и РНКО «Платежный центр». Предоставляют сервис в полном объеме Промсвязьбанк, Тинькофф Банк, СКБ-Банк, Росбанк и «Ак Барс». В этих банках возможно и отправить, и получить деньги. Клиенты Райффайзенбанка, Газпромбанка могут получить деньги с помощью сервиса, отправка пока недоступна. Клиенты Альфа-Банка также могут получить перевод через СБП, функционал для отправки подключается поэтапно. В Совкомбанке платежи в рамках СБП доступны всем клиентам, у которых установлена система ДБО «ЧатБанк». Банк в ближайшее время планирует настроить сервис во всех системах ДБО, включая мобильное приложение «Совкомбанк-Халва». С помощью СБП можно пополнить карту «Совесть» (Киви Банк), в ближайшее время планируется подключить QIWI-кошельки и «Рокетбанк». ВТБ продолжает тестировать Систему быстрых платежей на ограниченном круге участников и пока не открыл доступ к сервису для всех клиентов.
В первый год работы системы ЦБ установил нулевые комиссии для банков, а с начала 2020 года комиссии будут установлены в размере 0,5—3 рублей за операцию. Эта комиссия будет взиматься как с банка-отправителя, так и с банка-получателя. Опрошенные банки сообщают, что пока они не взимают с клиентов комиссии за переводы, но продлится это недолго, от одного до трех месяцев. Затем за отправку денег придется платить. Регулятор уже заявил, что будет следить за тем, чтобы банки не завышали комиссии.
Сервис дает возможность узнать, в каком банке (из тех, что подключены к системе) есть счет у того или иного пользователя. Эту информацию можно получить, перебирая банки, указанные в списке. Эксперты не видят в этом новых дополнительных рисков для банков и их клиентов. Тем не менее, при желании можно запретить получать деньги через СБП. Для этого достаточно просто обратиться в банк по любому из клиентских каналов коммуникации.