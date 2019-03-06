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Почему к СБП не присоединился Сбербанк?

Потому что у него есть своя система. В настоящее время самым популярным сервисом, где клиенты могут переводить деньги удаленно, является «Сбербанк Онлайн». Активная аудитория пользователей мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» в 2018 году превысила 40 млн человек. В среднем пользователи мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» совершают более 15,3 млн операций в день. Самые востребованные операции — p2p-переводы, на которые приходится 47% от общего количества ежедневных операций в «Сбербанк Онлайн».

Переводить деньги внутри одного региона через Сбербанк можно бесплатно, но при отправке денег на карту клиенту банка в другом регионе придется заплатить комиссию в размере 1% от суммы перевода.