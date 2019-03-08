Как спрятать деньги от жены

Иногда так хочется, чтобы твои деньги остались только твоими Фото: belchonock/Depositphotos.com

Бывают ситуации, когда нужно вложить сбережения так, чтобы на них никто не мог претендовать — ни жена/муж при разводе, ни государство. Есть ли такие места, выяснял Банки.ру.



Оставим в стороне моральную сторону желания спрятать деньги от близкого человека, развод — дело тонкое, возможны нюансы. С государством сложнее: если мы ему что-то должны, то заплатить все равно придется. Другое дело, что не хочется попадать в ситуации, когда приставы лишают тебя последнего в самый неподходящий момент (хотя какой момент тут может быть подходящим!); очень обидно, когда они списывают долги дважды (мы рассказывали такую историю); совсем уже неприятно, когда под прицел попадают ваши накопления, отложенные на покупку жилья или «на старость».

​Пристав всегда звонит дважды Однажды перед Новым годом судебные приставы решили перевыполнить план по сбору средств и дважды наложили арест на счета по одному и тому же исполнительному производству. И вот что из этого вышло…





Развод без раздела?

Семейный кодекс РФ гласит, что имущество супругов может быть разделено как во время брака, так и после его расторжения. При этом имущество, принадлежавшее супругу до вступления в брак, а также полученное во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам, является его собственностью и разделу не подлежит. Таким образом, если вы открывали счет или покупали недвижимость, автомобиль, антиквариат и прочее уже в браке, все это подлежит разделу на общих основаниях, то есть при отсутствии брачного договора суд может разделить все пополам.

Если же у вас был накопительный или брокерский счет, недвижимость и другое имущество до брака, то оно надежно защищено от притязаний супруга, который планирует стать бывшим. Есть, правда, нюанс: когда депозит был открыт одним из супругов задолго до вступления в брак, но затем пополнялся. В этом случае часть его может считаться совместно нажитым имуществом, то есть им придется поделиться. «В случае раздела такого вклада будут учитываться те средства, которые поступили во время брака, включая начисленные проценты», — поясняет руководитель практики частного права НЮС «Амулекс» Елена Проскурова.

Личным имуществом, на которое не может претендовать супруг, считаются также денежные средства, полученные в дар, по наследству, от продажи личного имущества, а также компенсация морального вреда или материального ущерба. «Для того чтобы впоследствии не делить это имущество с супругом, рекомендую сохранять все чеки, платежные поручения, справки из банка, расписки, договоры на тот случай, если все же придется в суде доказывать, что это личная собственность», — говорит Елена Проскурова. Наилучший способ предотвратить конфликт по разделу имущества с супругом — заключить брачный договор, причем желательно до регистрации брака, советует эксперт.

Стоит иметь в виду, что смерть человека не влечет ни изменения, ни прекращения договоров, в которых он участвовал, предупреждает юрист, — вместо наследодателя в этих договорах будут выступать его наследники. Это правило не распространяется только на договоры, тесно связанные с личностью наследодателя: право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, и прочее.

Еще один тонкий момент: жена/муж являются наследниками первой очереди, а также имеют право на супружескую долю в размере ½, это правило распространяется на денежные вклады и счета, в том числе брокерские и инвестиционные (включая пресловутый ИИС — индивидуальный инвестиционный счет).

Отменить это общее правило может только брачный договор, если в нем прописан отказ от такой доли. На оставшуюся часть имеют право претендовать наследники в порядке очередности, установленном Гражданским кодексом РФ. То есть, если вы намерены оставить супруга без наследства и, скажем, передать все детям, стоит позаботиться о заключении брачного договора.

В доле: с кем придется делиться наследнику Банки.ру решил разобраться в сложной теме наследования по закону и по завещанию. Сегодня мы публикуем первый материал серии с ответом на вопрос, кого нельзя обойти при разделе наследуемого имущества.

На все виды счетов (текущий, накопительный, вклад, инвестиционный, брокерский) может быть наложен арест Федеральной службой судебных приставов, с них могут быть без предупреждения списаны средства в рамках исполнительного производства. Таким образом могут быть взысканы долги по оплате услуг ЖКХ, неуплаченные налоги, штрафы, задолженность по кредиту.

Двойная страховка

Есть только два вида инвестиций, которые однозначно не подлежат разделу, не могут попасть под арест или взыскание. Это средства накопительного (НСЖ) и инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), а также индивидуальные пенсионные планы в негосударственных пенсионных фондах, то есть частная пенсия, которую вы сами себе организовали. «Денежные средства по страхованию жизни не подлежат разделу, включаются в наследственную массу только в том случае, если в договоре не указан выгодоприобретатель. Договор НСЖ/ИСЖ может быть заключен в пользу любого лица (выгодоприобретателя), не обязательно родственника, и в случае наступления риска «смерть» выплату получит выгодоприобретатель, а не наследники», — уточняет Елена Проскурова.

Самое интересное, что на средства ИСЖ и НСЖ не может быть обращено взыскание, так как до получения страховой выплаты эти денежные средства принадлежат страховщику и не являются имуществом должника. Соответственно, они не могут быть конфискованы, арестованы и не будут подлежать разделу между супругами. Они также не подлежат декларированию, поскольку не являются доходами. Стоит иметь в виду, что после того, как вы закрыли договор страхования и вам перечислили выкупную сумму (при досрочном расторжении) или страховую сумму (по окончании срока действия договора), она становится вашей собственностью. Соответственно, на нее могут претендовать и судебные приставы (при наличии исполнительного производства), и супруг.

Аналогичная ситуация с индивидуальными пенсионными накоплениями, которые также не являются собственностью до момента вывода средств или назначения пенсии. «Нередки случаи, когда при подготовке к разводу, грозящему разделом имущества, люди снимают деньги с банковских счетов и несут их к нам или же в страховые компании, чтобы защитить от посягательств супруга», — рассказал Банки.ру эксперт одного из ведущих НПФ.

Таким образом, если вы хотите спокойно копить или уберечь уже скопленные деньги, не боясь внезапно их потерять из-за проблем на личном фронте, есть два надежных варианта: первый — открыть счет в НПФ, второй — заключить договор накопительного или инвестиционного страхования.

Мнимый даритель

Есть еще и третий вариант, но он несколько рискованный. Вы можете найти человека, который оформит на вас дарственную на скопленную сумму денег — тогда жена/муж не смогут на них претендовать, но судебные приставы останутся в своем праве. Кроме того, договор дарения можно впоследствии аннулировать через суд, если мнимый даритель докажет, что в момент составления документа был невменяем или вы повели себя недостойно, например покушались на его жизнь или причинили ему телесные повреждения.

Полина ПАРКЕР, для Banki.ru