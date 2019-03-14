Пирамида вместо «тетрадки»

Если вы заходите в банк, это еще не значит, что услугу вам окажет он, а не финансовая пирамида Фото: dalivl/Depositphotos.com

Если банк предлагает заменить вклад на инвестиции — это повод насторожиться. Схему, которая может обернуться потерей денег для клиентов, ЦБ недавно обнаружил в крупном региональном банке.

В начале марта ЦБ отозвал лицензию у первого по активам банка Башкирии — Роскомснаббанка. Помимо «традиционных» причин для прекращения деятельности регулятор назвал еще одну — привлечение средств по схеме, имеющей признаки финансовой пирамиды. Как следует из пресс-релиза ЦБ, к этому причастно руководство организации, клиенты-юрлица, а также «краудфандинговая платформа». Банк принимал средства от населения в пользу инвестиционной площадки, а та кредитовала некие компании. Погашение обязательств перед физлицами по подобным взносам производилось за счет вновь привлеченных средств граждан, говорится в сообщении регулятора (это один из восьми признаков финансовых пирамид, ранее обозначенных ЦБ). Особый акцент был сделан на то, что деятельность велась на фоне агрессивной рекламной кампании в регионе. Это и стало поводом для проверки, которая выявила многочисленные нарушения в банке.

Поиск информации о Роскомснаббанке в региональных СМИ, действительно, привел к рекламным публикациям о платформе «Золотой запас», а потом и к ее клиентам. Они, по счастливой случайности, оказались бывшими вкладчиками Роскомснаббанка.

«Я вообще думала, что это все банк»

Краудфандинговая платформа «Золотой запас» на своем сайте предлагает инвестировать средства в малый бизнес и получать доходность 17% годовых. Минимальный размер вложений — 10 тыс. рублей.

«Вы выбираете удобный срок инвестирования — от 1 месяца до 1,5 лет. Личный портфель инвестиций, выбор из привлекательных проектов компаний из разных сфер», — сообщается на сайте площадки. Впрочем, многие клиенты организации узнали о ней, когда обратились в Роскомснаббанк.

«Я лично пришла в банк делать вклад. Они мне рекомендовали вложить деньги в «Золотой запас», инвестиционную площадку. Получается, банк как посредник», — сообщила Банки.ру Наргиза из Уфы. (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. Банки.ру.) По ее словам, менеджеры кредитной организации рассказали ей о вкладе с высокими процентами и предложили заключить договор, но не в банке, а в помещении по соседству. Там и располагался офис «Золотого запаса». Женщина не поняла разницу между депозитом и инвестициями в строительную компанию — так ее деньги были переданы ООО «Парк-сити» по договору займа. И она не единственная, кто таким образом оказался причастным к краудфандингу.

«У тещи был вклад в банке, ей предложили поменять продукт на более выгодный, она согласилась и написала заявление. Неизвестно, поняла ли она, о каком именно продукте идет речь», — написал Банки.ру еще один житель Уфы.

«Родители весьма пожилые люди, они даже не читали договоры. У них сложилось впечатление, что деньги остаются в этом же банке, только чтобы получать большие проценты, надо заключить новые договоры. Так как представители сидели в самих отделениях банка, родители думали, что все они банковские служащие», — поделилась собеседница Банки.ру. Ее родственники открывали такие «вклады» регулярно, последний раз — осенью прошлого года. Однако женщина узнала о вложениях родителей только 7 марта, когда ЦБ отозвал лицензию у Роскомснаббанка. Тогда же приостановили работу сайт и кол-центр «Золотого запаса».

Родители весьма пожилые люди, они даже не читали договоры. У них сложилось впечатление, что деньги остаются в этом же банке, только чтобы получать большие проценты, надо заключить новые договоры

«Бывшие клиенты бывшего банка»

В официальной группе «Золотого запаса» во «ВКонтакте» примерно 2 700 подписчиков, но гораздо активнее неофициальное сообщество, созданное на днях обеспокоенными клиентами. Пока там 80 участников. Они делятся опытом посещения отделений «Золотого запаса» и последними новостями о банке.

Платформа «Золотой запас» 8 марта распространила сообщение, что вернется к работе в обычном режиме 11 марта. За это время организаторы обещали провести переговоры с заемщиками-юрлицами и подготовиться к расчетам с клиентами через другие кредитные организации. В компании «Золотой запас» Банки.ру заверили, что площадка продолжает работать в штатном режиме. «Инвестиционная площадка ООО «Золотой запас» работает в обычном режиме. Выплаты по договорам будут возобновлены после открытия заемщиками — юридическими лицами новых расчетных счетов. Все выплаты будут проводиться в соответствии с установленными договорами сроками», — ответили в компании на запрос Банки.ру.

Участники группы во «ВКонтакте» подтверждали, что офисы «Золотого запаса» в Уфе открыты. Правда, реальных денег от компаний — участников платформы пока никто не получил.

«Я была в офисе на Пр. Октября на Горсовете. Народа достаточно, и еще подтягиваются. При мне супружеская пара средних лет пришла, и в срочном порядке потребовали досрочно вернуть все их деньги, они ответили отказом, и отправили их в головной офис к руководству для разбирательства. В целом обстановка спокойная, люди приходят с новыми расчет. счетами для переоформления договора», — писал один из клиентов.

«Золотой запас» ведет в «Тихую гавань»

«Золотой запас» называет себя посредником между физлицами и малым бизнесом. На сайте описаны условия, которым должна соответствовать компания-заемщик. Для ссуды до 10 млн рублей требования нестрогие — поручительство собственников и минимальный пакет документов. Платформа также предлагает клиентам выполнять функцию агентов — привлекать новых заемщиков за вознаграждение.

Пользовательское соглашение на сайте ООО «Золотой запас» гласит, что платформа и расчетный банк не несут ответственности перед физлицами, если заемщики-юрлица не исполняют обязательства. Средства граждан направляются напрямую компаниям, а онлайн-платформу можно считать лишь витриной для объявлений.

Если опираться на сообщения участников тематической группы во «ВКонтакте», клиентам Роскомснаббанка предлагали давать в долг как минимум восьми организациям: ООО «Тихая гавань», ООО «Безопасные технологии», ООО «Строймаркетинг», ООО «Парк-сити», ООО «Рентастройпоставка», ООО «ВТ», ООО «Дарс» и ООО «Центр комплексных решений». Собеседники Банки.ру были уверены, что компании занимаются строительством.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», некоторые из фирм, действительно, указали этот вид деятельности при регистрации. Но шесть из восьми имеют признаки фиктивности: их уставный капитал не превышает минимум в 10 тыс. рублей, у них почти нет сотрудников, их адреса регистрации являются массовыми, а директора часто менялись. Только две компании — ООО «Дарс» и ООО «Центр комплексных решений» — можно назвать функционирующими. Обе занимаются вложениями в ценные бумаги, уставный капитал каждой составляет примерно 700 млн рублей. Однако фирмы фактически работают «в ноль» — выручка полностью перекрывается себестоимостью продаж.

Все перечисленные компании косвенно связаны с «Золотым запасом» — через цепочки других организаций, действующих и прежних директоров, а также конкурсных управляющих. ООО «Золотой запас» было зарегистрировано в декабре 2016 года. Там регулярно менялись директора, а чистая прибыль в 2017 году составила 1 тыс. рублей.

При чем тут банк?

29,16% Роскомснаббанка принадлежит финансовой компании «БКСБ». Ее гендиректор Фаннур Нургалиев занимает аналогичный пост в агрохозяйстве «Энергетик». Эта структура через конкурсного управляющего и другого гендиректора связана с ООО «Золотой запас», следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс».

Взаимосвязи банка с другими компаниями-заемщиками из схемы сводятся к широкому перечню номинальных директоров, конкурсных управляющих и фирм-однодневок. Однако с формальной точки зрения кредитная организация не имела отношения к краудфандингу.

Роскомснаббанк не являлся стороной договора по сделкам клиентов с краудфандинговой платформой, пояснили в пресс-службе ЦБ. «Привлечение средств физических лиц ООО «Золотой запас» осуществлялось на основании договоров займа, договорами банковского вклада не оформлялось», — говорится в ответе на запрос Банки.ру. Иными словами, банк не должен нести ответственность за потерю денег таких клиентов.

Нулевые шансы

Поскольку граждане не заключали никаких соглашений с Роскомснаббанком, предъявить организации какие-то требования напрямую они не смогут, объясняет партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко. По его словам, сначала клиенты могут попытаться оспорить договоры с фирмами, аргументируя тем, что их ввели в заблуждение. Выиграть в таких спорах можно, а вот взыскать деньги почти нереально.

«Люди, имея намерение вложить деньги в банк, приходили в банк, но им не раскрыли всю информацию. Однако все равно должником будет признана организация. Если она не заплатит, с иском об убытках можно выйти к банку, но банк уже тоже лишен лицензии. Там будет сложно что-то получить, конечно, конкурсную массу уже распределят», — говорит юрист.

Он также сомневается, что граждане могут быть признаны пострадавшими вкладчиками. У многих из них никакого депозита в кредитной организации не было.

Если вы заходите в банк, это еще не значит, что именно он окажет вам финансовую услугу, напоминает партнер «ФБК Право» Александр Ермоленко.

«В случае с Роскомснаббанком услуга оказывается не та и не тем, к кому ты пришел. Это необычно, но тянет ли на мошенничество?» — замечает юрист. По его словам, для однозначного ответа на этот вопрос придется провести полноценное расследование — установить, на какие счета приходили деньги и какое отношение к этим счетам имело руководство или менеджеры банка. Однако это уже выходит за рамки гражданского процесса.

«Тетрадка» на новый лад

Роскомснаббанк был активным игроком в рознице. С 2014 года он активно наращивал депозитную базу. За это время она выросла более чем в два раза. За последний год объем вкладов увеличился почти на 10%. Но если судить по пресс-релизу ЦБ, то регулятору это не нравилось: он четыре раза вводил в отношении банка запрет на привлечение средств физлиц. В таких условиях кредитная организация могла придумать иной способ сбора денег с вкладчиков, чтобы не заводить их на баланс, отмечает директор департамента аналитики и контента Банки.ру Сабина Хасанова.

В прошлом банки не раз использовали схемы, чтобы обходить запреты на привлечение вкладов от населения. Например, в 2016 году в моде была двойная бухгалтерия — так называемые тетрадочные вклады, которые не учитывались на балансе банка. «Тетрадку», например, находили в Росинтербанке, Внешпромбанке и «Камском Горизонте». Кредитные организации также занимались тем, что «перекидывали» вклады внутри финансовой группы. Так делали Арксбанк, «Тетраполис» и РУбанк.

Позднее игроки научились менять статус своих клиентов — их вложения больше не считались вкладами, а значит, не покрывались страховкой от АСВ. Например, банк «Югра» в период, когда действовало ограничение на привлечение средств физлиц, предлагал приобрести свои акции вместо оформления депозита. А Азиатско-Тихоокеанский Банк активно продавал векселя ООО «ФТК», называя их альтернативой вкладам.

Клиенты Роскомснаббанка тоже считали себя вкладчиками, но их деньги на баланс банка не попадали, поскольку юридически не считались депозитами. Как и в случае с «тетрадками», выявить признаки таких операций в отчетности невозможно, говорит Хасанова. «Если это «тетрадочная» система, то вряд ли это можно увидеть в отчетности, равно как и если действительно работала такая «краудфандинговая» модель, как в Роскомснаббанке. По договору клиенты вкладывались именно в ООО, а не делали вклад», — поясняет аналитик. Получается, что башкирский банк повторил схему «Югры» и АТБ на новый лад, добавив модный «краудфандинг».

Как сообщили в Нацбанке Башкирии, обязательства Роскомснаббанка перед вкладчиками составляют 18 млрд рублей. Выяснить, сколько еще денег перетекло от бывших вкладчиков на краудфандинговую платформу, пока невозможно. Большинство клиентов имеют на руках договоры, которые не предусматривают досрочного расторжения. Им остается только ждать окончания «инвестиционного цикла». У многих выплаты намечены на июнь — июль этого года.

Юлия КОШКИНА, Анна ПОНОМАРЕВА, Banki.ru