Ваш номер заблокирован!

Блокировки по финансовому признаку встречаются чаще всего Фото: коллаж Banki.ru

Мобильный телефон всегда с нами: это связь с родными и близкими, рабочие контакты, социальные сети, мобильный банк и Интернет. А теперь представьте, что вдруг оператор заблокировал ваш номер. И вы остались без связи. Совсем. Последствия такого события могут быть очень неприятными. Давайте разберемся, за что оператор может заблокировать номер абонента и что делать, если это произошло.

А номер-то на самом деле не ваш!

Как мы уже разбирались в одном из видеосюжетов, номер телефона, который мы привыкли называть нашим, на самом деле вовсе не наш! Номерная емкость принадлежит государству, которое выделяет номера операторам связи. Абоненты же пользуются номером на основании абонентского договора, заключенного с оператором связи. И в этом самом договоре прописаны права и обязанности сторон, а также ситуации, в которых оператор может заблокировать абонента в одностороннем порядке.

«Договор на оказание услуг связи составлен в соответствии с законом «О связи» и другими нормативными правовыми актами РФ, чтобы не допустить мошеннических и противоправных действий, — рассказала директор по клиентскому сервису «Tele2 Москва» Ирина Буцких. — Есть несколько наиболее частых причин, почему номер может быть заблокирован: несоответствие данных в договоре, рассылка спама или подозрение, что сим-карта была украдена или перевыпущена без ведома абонента. Для предупреждения подобных ситуаций у каждого оператора существует собственный алгоритм действий».

Абонентский договор редко кто читает, чаще его подписывают не глядя. А потом «вдруг» случаются неприятности. На самом деле все условия известны. И основные, хоть иногда и неочевидные, причины мы разберем ниже.

Загадочный пункт 4.1

С блокировкой номера за нарушение этого пункта абонентского договора столкнулись сразу два читателя нашего портала, о чем они написали в «Народный рейтинг» операторов связи. Один из них, абонент «Тинькофф Мобайл», написал о том, что оператор заблокировал его на основании пунктов 4.1.1 и 4.1.4 . В этих пунктах перечислено множество действий, которые абоненту запрещено совершать. Например, нельзя использовать личную сим-карту в коммерческих целях, совершать спам-рассылки, проводить лотереи, конкурсы, опросы, совершать мошеннические действия и т. д. По словам абонента, его заблокировали за то, что он занимался рассылкой сообщений или кто-то другой разговаривал по его номеру.

«Тинькофф Мобайл» может приостановить оказание услуг связи в случае, если абонент нарушил пункт 4.1 условий оказания услуг связи, — прокомментировали в пресс-службе оператора. — Наиболее распространенный вид нарушения — спам-рассылки, для осуществления которых в соответствии с действующим законодательством требуется заключение соответствующего договора. Абсолютное большинство абонентов «Тинькофф Мобайл» полностью исполняет взятые на себя обязательства, приостановление оказания услуг связи происходит в единичных случаях».

Также в пресс-службе «Тинькофф Мобайл» сказали, что ситуация с данным абонентом урегулирована. И уточнили, что всегда информируют абонента о блокировке, отправляя СМС с указанием причины, также информация дублируется в мобильном приложении.

Оператор на самом деле не заинтересован в блокировках, ему выгодны активные абоненты. Но закон нужно соблюдать

А вот абоненту «Билайна» повезло еще меньше: у него в один момент оказались заблокированы мобильный номер, домашний Интернет и ТВ. Пункт 4.1 договора , который, по мнению оператора, нарушил абонент, также охватывает множество ситуаций. Но оператор никак не конкретизировал точную причину блокировки. При этом абонент утверждает, что никакого предупреждения со стороны оператора не было, никаких запрещенных действий он не совершал, а в кол-центре оператора помочь ему не смогли. В пресс-службе «Билайна» рассказали, что решают вопрос, но на момент написания этого материала им не удалось связаться с человеком для прояснения ситуации. Будем следить за развитием событий.

Что же делать, если вас вдруг заблокировали? «Во всех подобных случаях первое, что нужно сделать, — узнать точную причину блокировки, — советует Денис Фролов, руководитель коммерческой практики юридической компании BMS Law Firm. — Ведь чтобы причину оспорить, нужно ее сначала узнать, причем необходимо требовать мотивированный ответ с подробным указанием оснований блокировки. Если компания не отвечает, нужно отправить претензию, а затем обратиться в суд, который уже потребует предоставить доказательства правомерности блокировки. В исковом заявлении можно потребовать как разблокировку номера, так и возмещение судебных расходов, затрат, вызванных невозможностью воспользоваться номером (Интернетом, телевидением и так далее), а также компенсацию морального вреда».

Если же вы узнали точную причину и согласны с тем, что вы нарушили договор, обратитесь к оператору, уточните, как исправить ситуацию, следуйте рекомендациям — и связь к вам вернется. Оператор на самом деле не заинтересован в блокировках, ему выгодны активные абоненты. Но закон нужно соблюдать.

Защитить абонента

Иногда блокировки случаются для того, чтобы защитить абонента, его данные и его деньги. Например, если у оператора возникают подозрения, что та или иная сим-карта была украдена или перевыпущена без ведома абонента. В таком случае номер блокируется, чтобы не дать возможным злоумышленникам нанести вред. Ведь, если ваша сим-карта (или ее дубликат) попала не в те руки, это может привести к значительным моральным и финансовым потерям.

После блокировки номера абонент и оператор проясняют ситуацию, совершают все необходимые действия для предотвращения утечки данных, и связь возвращается.

Имя Никанора Ивановича, паспорт Ивана Кузьмича…

С 1 июня 2018 года операторы обязаны приостанавливать доступ к мобильной связи абонентам, данные о которых в процессе идентификации не подтвердились. А ситуации, когда данные в системе оператора отличаются от данных того, кто этим номером пользуется, к сожалению, не редки.

Некоторые абоненты, в том числе и автор этого материала, в какой-то момент столкнулись с тем, что связь куда-то исчезла. Веселее всего было владельцам планшетов с сим-картой, поскольку на него нельзя позвонить или отправить СМС. В моем случае оказалось, что курьер, доставивший мне сим-карту, передал оператору некорректные данные. Оператор извинился, данные актуализировали, но осадочек, как говорится, остался. Поэтому я на всякий случай проверила данные на всех принадлежащих мне сим-картах.

Так что, если вам приходит СМС от оператора с просьбой актуализировать данные в определенный срок, не поленитесь зайти с паспортом в салон связи. В противном случае не удивляйтесь, если связь вдруг пропадет.

Нет денег — нет связи!

Блокировки по финансовому признаку встречаются чаще всего. В пресс-службе «Билайна» рассказали о таких причинах.

— Абонент «ушел в минус». Номер может быть заблокирован, если у абонента отрицательный баланс. Например, абонент подключил услугу «Доверительный платеж» и вовремя не погасил долг. Снять блокировку очень просто: достаточно положить на счет сумму, необходимую для покрытия долга и положительного баланса на номере.

— Просрочена оплата счета. Для разблокировки достаточно оплатить задолженность. После зачисления средств на баланс телефона разблокировка произойдет автоматически.

— Превышен доступный лимит расходов. Лимит расходов — это максимальная сумма, на которую абонент может «уйти в минус». Для разблокировки необходимо оплатить счета и текущие расходы.

— Абонент не пользовался номером больше шести месяцев. То есть за эти полгода не совершалось ни одного платного действия (звонков, СМС и т. д.). Если абонент не пользовался номером столь длительное время, скорее всего, он ему уже не нужен. Бывают случаи длительных командировок или иные причины, по которым номер был неактивен. В данном случае абоненту — владельцу номера необходимо обратиться в офис оператора с паспортом и объяснить ситуацию.

Сейчас блокировками в социальных сетях уже никого не удивишь. Да и отдохнуть от Facebook или Instagram иногда бывает даже полезно. Чего не скажешь о мобильном телефоне. Без него мы нормально жить и общаться уже не можем. Запомните причины блокировки и постарайтесь их избегать. Тогда вы всегда будете на связи. А уж если блокировка произошла, то смело узнавайте причину и отстаивайте свои права!

Антонина САМСОНОВА, Banki.ru