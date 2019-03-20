оденьгахпросто: как мелкие долги могут испортить вам жизнь

Несколько сот рублей долга могут заметно осложнить вашу жизнь Фото: AlexShadyuk/Depositphotos.com

Небольшие долги, о которых можно не знать, забыть или посчитать, что они не стоят внимания, иногда серьезно осложняют жизнь. Мы собрали истории о том, как незначительные суммы стали причиной разнообразных неприятностей.



Проблемы с бизнесом из-за неоплаченных СМС

Предприниматель открыл в банке счет компании, через некоторое время закрыл этот счет и перевел юридическое лицо в другой банк. Незакрытой осталась зарплатная карта. Обслуживание ее было бесплатным, поэтому казалось, что переживать не из-за чего. Но к этой карте было подключено СМС-информирование, плату за которое банк списывал на протяжении двух лет. После чего уведомил бюро кредитных историй о том, что у клиента имеется задолженность. Предприниматель узнал о существовании долга, когда потребовался кредит для компании. Он обратился в несколько банков, но везде получил отказ. Из-за нехватки оборотных средств была угроза потери бизнеса. Как выяснилось после обращения в бюро кредитных историй, долг составлял 700 рублей. Однако именно он стал причиной, по которой банки отказывались иметь с ним дело.

Сотовый оператор «натравил» коллекторов

Обозреватель Банки.ру получила от коллекторов письмо с требованием погасить долг, о существовании которого она даже не подозревала. С требованием о взыскании обратился оператор сотовой связи. Как оказалось, он списывал абонентскую плату за использование сим-карты, которая была заблокирована. Но из-за того, что номер оставался за пользователем, а выбранная система была постоплатной, за время блокировки каждый месяц списывалось 50% абонентской платы. Эта информация была указана в описании тарифного плана. Из-за нескольких тысяч рублей пришлось получить опыт общения с коллекторами и потратить время на проведение расследования.

Приставы арестовали автомобиль, чтобы клиент быстрее вернул долг по налогам

Из-за долга в 5 тыс. рублей приставы возбудили в отношении жителя Кургана исполнительное производство. Необходимые документы были отправлены ему на работу. Через несколько дней должник связался с приставами, пообещал погасить долг, но сказал, что принесет деньги мелкими монетами. И действительно принес для расчетов несколько килограммов мелочи, в том числе монеты по 5 и 10 копеек. Процедура подсчета заняла около двух часов. После чего оказалось, что принесенная сумма составляет всего 184 рубля. Но приставы успели выяснить, что хитроумный должник приехал к ним на спортивной «Тойоте». Поскольку долг был погашен не полностью, приставы на законных основаниях арестовали автомобиль.

Осталась без льгот из-за неоплаты взносов на капремонт

Жительница Смоленской области, имеющая льготы как инвалид II группы, по принципиальным соображениям отказалась платить за капремонт. Через четыре месяца у нее накопился долг чуть более 800 рублей. На этом основании ее лишили льгот на оплату коммунальных услуг.

Урезали пенсию из-за долга ИП

Пенсионерка столкнулась с тем, что получила меньшую, чем обычно, сумму пенсии. Неприятно удивившись этому факту, стала выяснять, в чем дело. Оказалось, что с ее пенсионного счета снимают деньги из-за долга ИП. Когда-то она занималась предпринимательской деятельностью и была зарегистрирована как индивидуальный предприниматель. Бизнес закончился, а небольшой долг по уплате платежей в госфонды остался и был предъявлен к погашению спустя довольно значительное время.

Потерял репутацию, не вернув долг «до зарплаты»

Стандартная история. Один знакомый «перехватил» у другого до зарплаты 5 тыс. рублей. Вот только возвращал эту сумму частями и после настойчивых напоминаний. Ссудившему требовать уплаты долга было неприятно, забывать о нем тоже не хотелось, так как дружеских отношений с этим человеком у него не было. Впоследствии «кредитор» отказался помочь этому приятелю устроиться на хорошую вакансию, поскольку не был уверен в его порядочности.

Как этого избежать?

Проверяйте свою кредитную историю, тем более теперь эти сведения можно получить бесплатно не один, а два раза в год. Причем в каждом бюро кредитных историй, где хранится информация о займах, погашениях и проверках конкретного человека. Проверить налоговую задолженность можно онлайн на портале госуслуг, в личном кабинете налогоплательщика ФНС, лично при визите в налоговую инспекцию или в один из центров госуслуг. Информацию об открытых исполнительных производствах можно получить с помощью сервиса на сайте судебных приставов. Также стоит проверять штрафы ГИБДД и штрафы за неправильную парковку.