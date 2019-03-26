​Пять способов получить прибавку к пенсии

Реально ли накопить прибавку к пенсии, используя самые простые финансовые стратегии? Фото: коллаж Banki.ru

Иметь хороший и стабильный доход на пенсии — мечта многих россиян. Банки.ру разбирался, сколько нужно откладывать, чтобы накопить прибавку к выплатам от государства.

Алексею 45 лет, он работает в Москве. Его ежемесячный доход — 60 тыс. рублей. Если верить калькулятору на сайте ПФР, то при стаже 35 лет (примерно столько, по расчетам экспертов Высшей школы экономики, в среднем работают в России мужчины) его пенсия должна быть в районе 27 тыс. рублей. На деле выплаты, скорее всего, будут иными. До переезда в столицу Алексей работал в своем городе за гораздо меньшую зарплату, и не всегда официально.

Если верить нашим чиновникам, пенсии все же должны вырасти и в перспективе составлять не менее 40% от средней зарплаты (сейчас около 30%). К 2036 году, по прогнозам Минэкономразвития, номинальный размер заработных плат в стране будет 136 тыс. рублей, таким образом, пенсионеры должны получать около 54 тыс. рублей (номинально) в месяц. Но с учетом официальной инфляции (4% в год) реальная сумма будет меньше примерно вдвое.

Однако Алексей не очень верит обещаниям государства и хотел бы накопить прибавку к пенсии. Готов откладывать на это 10% от своего дохода. В перспективе в старости он хотел бы получать ежемесячную прибавку — 20—25 тыс. рублей. Для этого с учетом срока дожития, который планируют поднять до 21 года, ему в идеале нужно не менее 5 млн рублей. По факту достаточно будет иметь меньшую сумму: выплаты будут осуществляться постепенно, а остаток продолжит приносить доход. Если разместить накопления даже под ставку 5% годовых, то достаточно будет 3,5 млн рублей. Вариант с покупкой недвижимости Алексей не рассматривает, поскольку у него уже есть ипотека на квартиру. Поэтому остается воспользоваться предложениями финансовых организаций.

Реально ли накопить за оставшиеся до пенсии 20 лет, если использовать самые простые финансовые стратегии?

Банковский вклад

Банки обычно предлагают вклады максимум на 3—5 лет. Ставки по самым длинным депозитам начинаются от 4—5%. Начав с суммы 6 тыс. рублей и пополняя счет, Алексей к концу срока может заработать свыше 400 тыс. рублей. При условии, что банк не изменит ставку, к моменту выхода на пенсию у Алексея на счете будет около 2,4 млн рублей. Для желаемой прибавки к пенсии маловато.

Доходность вкладов с пополнением сроком год-полтора выше: на сайте Банки.ру можно найти ставку 7% и немного выше. Если копить под такой процент, то на выходе получится уже более значительная сумма — 3 млн рублей. По оценке директора рейтингов финанcовых институтов Национального рейтингового агентства Юрия Ногина, чтобы собрать к пенсии более значительную сумму, Алексею надо увеличить взносы. Например, при средней доходности 7% в год собрать 5 млн на счете он сможет, вкладывая не менее 16% своего заработка. «И не факт, что доходы после наступления 60 лет останутся такими, чтобы он смог продолжить отчислять требуемую сумму», — указывает эксперт.

Основные риски:

— потеря части капитала свыше страховой суммы 1,4 млн рублей в случае отзыва лицензии у банка;

— потеря накоплений капитала в случае мошенничества (забалансовые вклады и проч.);

— убытки от инфляции в случае снижения ставки по вкладу или девальвации рубля.

Государственные облигации

На свои 6 тыс. рублей Алексей может каждый месяц покупать ОФЗ, доходность которых в среднем на 0,5—0,7 процентного пункта выше, чем у вкладов. При этом, реинвестируя купонные выплаты, можно повысить итоговую доходность. Кроме того, если он откроет ИИС, то сможет получить налоговый вычет от государства — до 52 тыс. рублей в год. Об этом можно почитать здесь. Аналитик УК «Газпромбанк — управление активами» Дмитрий Турмышев рекомендует выбрать ИИС с ежегодными вычетами, чтобы реинвестировать эти деньги и тем самым повышать сумму на счете и доходность вложений.

По расчетам аналитика компании «Регион» Александра Ермака, если сделать ставку на самые длинные,15-летние ОФЗ, доходность которых составляет 8,35% годовых, с учетом всех комиссионных расходов можно увеличить вложения до 2,3 млн рублей. Расходы составят более 1 тыс. рублей в год. Чтобы снизить их, по его словам, Алексею вначале нужно скопить первоначальный капитал, а затем начинать инвестировать.

Основные риски:

— потеря части накоплений в случае досрочной продажи при снижении цен на облигации;

— дефолт эмитента в долгосрочной перспективе;

— резкий рост инфляции, который не будет компенсирован доходностью ОФЗ.

Сбережения в НПФ

Пенсионные накопления, которые есть у Алексея в НПФ, погоды не делают. На его счете всего 70 тыс. рублей, и новых поступлений из-за заморозки не будет. Даже если фонд будет зарабатывать по 10% в год, то к пенсии в лучшем случае выйдет прибавка в 2 тыс. рублей в месяц.

Алексей рассматривает возможность открыть в НПФ индивидуальный пенсионный план (ИПП) и копить самостоятельно. Тем более что вносить деньги можно постепенно, а также получать ежегодно вычет от государства (до 15,6 тыс. рублей). Калькулятор НПФ ВТБ показывает, что при ежемесячных отчислениях в размере 6 тыс. рублей через 20 лет он накопит сумму достаточную, чтобы получать прибавку в 20,3 тыс. рублей. В НПФ «Сафмар» обещают выплачивать уже 26 тыс. рублей.

Увеличить выплаты можно, если сократить срок: например, расчеты на сайте НПФ Сбербанка показывают, что дополнительная пенсия от фонда в течение десяти лет будет 33,6 тыс. рублей. Вопрос в том, какую доходность будет показывать выбранный Алексеем фонд. Гарантировать управляющие НПФ ничего не могут. По расчетам компании «Пенсионные и актуарные консультации», накопленная доходность НПФ в 2013—2017 годах по резервам в среднем составила 39%, что ниже уровня доходности вкладов за тот же период и примерно соответствует инфляции. По итогам девяти месяцев прошлого года многие фонды и вовсе показали убытки.

Основные риски:

— банкротство или отзыв лицензии НПФ. В перспективе власти рассматривают возможность страхования добровольных взносов граждан;

— некачественное управление пенсионным капиталом. НПФ не гарантируют доходность клиентам;

— изменения пенсионного законодательства, которые могут повлиять на сроки выплат, налоговые последствия и т. д.

Накопительное страхование жизни

Иметь крепкое здоровье — хорошо, но сохранить его и в преклонные годы сложно. Поэтому в качестве альтернативы пенсионным программам Алексей рассматривает покупку полиса НСЖ. Они предлагают помимо выплат на пенсии также страхование жизни и здоровья. Кроме того, владелец полиса может выбрать возраст, когда он хотел бы получать выплаты. Некоторые программы также предлагают гарантированный доход. Тем, кто вносит деньги на страховой счет, государство дает налоговый вычет — до 15,6 тыс. рублей. Подробнее об НСЖ можно прочитать здесь.

«Классические программы НСЖ предполагают единовременную выплату в конце договора страхования. В данном случае Алексей через 20 лет может получить сумму порядка 1,7 миллиона рублей», — рассказал гендиректор компании «Ингосстрах-Жизнь» Владимир Черников. По его расчетам, в течение десяти лет компания будет доплачивать ему к пенсии 22 тыс. рублей в месяц. Пожизненная пенсия при тех же условиях составит около 17 тыс. рублей в месяц, рассказали в компании. Сумму выплат страховщик гарантирует. При этом, чтобы застраховать жизнь и здоровье, придется доплатить.

Основные риски:

— недостаток резервов в случае банкротства или отзыва лицензии страховой компании;

— некачественное управление средствами клиента;

— изменения страхового законодательства;

— временные финансовые трудности у клиента. В итоге страховая компания выплатит выкупную сумму, которая может оказаться меньше внесенной.

Валютные накопления

Если вспомнить, что стоимость доллара и евро за 20 последних лет подросла больше чем в три раза, идея накопить на пенсию, просто покупая валюту, выглядит достаточно привлекательно. Повысить доходность валютных операций можно, откладывая деньги на счет в банке или покупая ценные бумаги (евробонды, иностранные акции). Но в последнем случае придется платить налог и доходность никто не гарантирует.

В банк можно принести доллары под 3,8%. С таким расчетом, ежемесячно пополняя вклад на 100 долларов, Алексей скопит на счете сумму около 35 тыс. долларов. И если рубль продолжит слабеть теми же темпами, что и раньше, и через 20 лет за 1 у. е. будут просить порядка 200 рублей, то на его счете скопится сумма, достаточная, чтобы ежемесячно получать минимум 27—28 тыс. рублей. А при условии, что эти деньги продолжат приносить доход, намного больше. Но вот обесценится ли рубль или, скажем, из-за очередного мирового кризиса пошатнутся позиции американской валюты — большой вопрос.

Основные риски:

— укрепление рубля;

— в случае лишения банка лицензии вкладчик получит рубли по курсу ЦБ на дату отзыва;

— изменения в валютном законодательстве (принудительная конвертация, ограничения операций для физлиц и проч.).

Альберт КОШКАРОВ, Banki.ru

Благодарим за помощь в подготовке материала независимого инвестиционного советника Наталью Смирнову, главу аналитического департамента НПФ «Сафмар» Евгения Биезбардиса.

