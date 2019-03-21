Самозанятые встретились с блокировками

Самозанятые россияне столкнулись с первыми блокировками счетов Фото: Tadamichi/Depositphotos.com

С начала года свыше 40 тыс. россиян объявили себя самозанятыми. Но их взаимодействие с банками может омрачить одно противоречие: физлица не должны использовать личные счета для ведения бизнеса.

Самозанятые россияне столкнулись с первыми блокировками счетов, рассказали Банки.ру налоговые эксперты. Проблема в том, что кредитные организации не всегда знают, как квалифицировать деятельность таких граждан: клиенты получают доход на свои личные карты, хотя использование счета физлица для предпринимательской деятельности обычно прямо запрещается в договоре обслуживания.

«Человек открыл счет, и в итоге ему счет заблокировали и карту тоже. При этом ему не могут открыть счет как индивидуальному предпринимателю, потому что для этого необходимо предоставить свидетельство о регистрации в качестве ИП. А самозанятый в ЕГРИП не регистрируется, там уведомительный порядок», — рассказал глава комитета по налогам московского отделения «Опоры России» Сергей Зеленов. По его словам, с такими сложностями недавно столкнулся клиент Сбербанка из Рязани.

Вопросы возникают и у индивидуальных предпринимателей. В редакцию Банки.ру обратился бизнесмен из Красноярска, личные счета которого оказались заблокированы из-за подозрений в нарушении «антиотмывочного» законодательства (закон «О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», № 115-ФЗ). В судебном споре со Сбербанком Никита Ларченко пытается доказать, что переводил деньги на свои карты из-за специфики бизнеса. Вчитавшись в условия обслуживания счетов физлиц, мужчина обнаружил странное противоречие.

«Если я стал самозанятым, то могу принимать деньги от физических и юридических лиц на счет физического лица, за, допустим, продажу фруктов или чего-либо еще. Соответственно, я в таком случае использую счет физического лица в предпринимательских целях! То есть в сухом остатке банк легко может заблокировать счет самозанятому, если он начнет вести деятельность и принимать деньги на свой счет физического лица?» — спросил Ларченко корреспондента Банки.ру.

Опрос кредитных организаций показал, что единого подхода к обслуживанию самозанятых пока нет, а риск блокировки операций существует.

То есть в сухом остатке банк легко может заблокировать счет самозанятому, если он начнет вести деятельность и принимать деньги на свой счет физического лица?

Среднее между «физиком» и ИП

Согласно определению Минюста, самозанятые граждане ведут предпринимательскую деятельность «на личном участии». Они не зарегистрированы в качестве ИП, но сообщили о своем бизнесе в налоговую службу.

В федеральном законе не указано, что операции самозанятых — именно предпринимательская деятельность, обращает внимание заместитель гендиректора по правовым вопросам юридической службы «Амулекс» Юлия Галуева. «Дается понятие «профессиональный доход», которое и отражает суть деятельности самозанятых. Это доход физических лиц от деятельности, при ведении которой они не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам, а также доход от использования имущества. Формально предпринимательской деятельностью занимаются индивидуальные предприниматели, как это следует из Гражданского кодекса», — поясняет юрист. Проще говоря, самозанятых нельзя считать полноценными предпринимателями.

Но для банков это не так, утверждает Сергей Зеленов. Во-первых, сам характер трансакций самозанятых может отличаться — как правило, обычные клиенты не получают множественные переводы от других физлиц или компаний. Во-вторых, тарифы на обслуживание для физлиц ниже, чем для предпринимателей. «Мы же понимаем, что банки тут тоже теряют», — говорит эксперт.

Раскрылся перед налоговой — раскройся перед банком?

По данным ФНС, к середине марта число самозанятых в России превысило 40 тыс. человек. Глава ведомства Михаил Мишустин связал успех с появлением налога на профессиональный доход. С 2019 года россияне, работающие на себя, могут перейти на новый режим налогообложения при соблюдении ряда условий. Среди них, например, доход до 2,4 млн рублей в год и ведение деятельности в четырех экспериментальных регионах. Этот налоговый режим могут выбрать и индивидуальные предприниматели.

Новый сбор можно уплачивать с помощью специального мобильного приложения «Мой налог». В пресс-службе ФНС пояснили, что по закону (422-ФЗ) самозанятые не обязаны уведомлять банк о своем статусе. Они также не ограничены в том, как получать доход: наличными, переводами на счет или на карты.

Кредитные организации, действительно, не требуют от самозанятых сообщать о своей деятельности, но советуют сделать это. «У банка могут возникнуть вопросы к поступлениям денежных средств на текущий счет клиента: кто источник дохода, какая периодичность поступлений. Чтобы снять риски, связанные с непроведением операций по счету клиента, физическому лицу стоит направить в банк уведомление о работе со счетом в режиме самозанятого», — отмечает замдиректора банка «Восточный» по МСБ и региональному корпоративному бизнесу Анна Ермолаева. Аналогичные рекомендации дали в Альфа-Банке. Кредитные организации также предупреждают, что могут в любой момент потребовать у клиента объяснить характер финансовых операций в рамках 115-ФЗ. «При необходимости мы самостоятельно запросим информацию об операциях, чтобы подтвердить его статус», — сообщили в пресс-службе Тинькофф Банка.

При чем тут 115-ФЗ?

Если самозанятый не сообщил в кредитную организацию о своем статусе, банк не узнает, для каких целей будет в дальнейшем использоваться счет. Нетипичные операции сразу вызовут подозрение. «У нас есть некий комплаенс, который учитывает, что множественные переводы на карту физлица считаются сомнительными», — поясняет Сергей Зеленов. Он напоминает, что проведение подозрительных операций может быть основанием для блокировки трансакций, дистанционных сервисов, карт и счетов. В крайнем случае, все заканчивается расторжением договоров о банковском обслуживании и занесением клиента в черный список.

Риск блокировок есть, но он небольшой, говорят представители банков. «Мы не считаем высоким риск попадания под меры по 115-ФЗ клиентов, которые ведут свою деятельность как самозанятые», — уверяет руководитель дирекции по сегментам и некредитным продуктам розничного бизнеса Альфа-Банка Алексей Ермаков. В Тинькофф Банке, Совкомбанке и Росбанке подчеркнули, что российское законодательство распространяется на всех клиентов, в том числе на самозанятых.

Вряд ли банки будут повально блокировать операции конкретно этой группы потребителей, считает гендиректор юридической компании URVISTA Алексей Петропольский. «У нас есть определенные ограничения по самозанятым — 2,4 миллиона рублей в год, или по 200 тысяч рублей в месяц. Этот доход для банка является несущественным, операции на эту сумму не попадают под комплаенс-контроль. У индивидуальных предпринимателей оборот выше, самозанятые просто под эти критерии не попадают. Но подождите, еще не вечер, поборются с ИП и до самозанятых доберутся», — резюмирует юрист.

Защита от злоупотреблений

Кредитные организации будут обращать внимание на операции самозанятых не только из-за «антиотмывочного» законодательства, говорят эксперты. Банки, как правило, запрещают использовать физлицам личные счета в предпринимательских целях. «Если банк видит, что клиент ведет предпринимательскую деятельность по счету физлица, то без имеющейся информации о его статусе как самозанятого к нему могут быть применены меры», — поясняет Алексей Ермаков. Вопросы снимутся, как только клиент докажет свою принадлежность к новой прослойке предпринимателей.

Проверить данные можно и без участия клиента, сообщили в налоговой службе. На сайте ФНС уже работает специальный сервис, который позволяет установить, платит ли человек налог на профессиональный доход. Аналогичную информацию банки могут получить через публичный API, предоставляемый ФНС.

Закон не связывает учет доходов самозанятых лиц с каким-либо определенным счетом в банке, говорит юрист Юлия Галуева. Впрочем, для индивидуальных предпринимателей, которые решат платить налог на профдоход, выбора нет, отмечают банкиры. Такие клиенты должны по-прежнему проводить операции по счетам, открытым для ИП. «У индивидуального предпринимателя, подавшего заявление о смене статуса на самозанятого, останется текущий балансовый счет 40802», — комментирует зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов.

Со счетами физлиц все немного сложнее. Самозанятые граждане могут получать плату за товар или услуги на свои действующие банковские карты, подтверждают в Сбербанке, Альфа-Банке, «Восточном», Совкомбанке, Тинькофф Банке, Росбанке.

Но для подстраховки специалисты советуют открыть отдельный счет, на который будут поступать только доходы, связанные с бизнесом. «Мы не рекомендуем использовать один счет в банке для зачисления средств как от ведения деятельности, так и для личных нужд, поскольку все поступления на выбранную карту будут учтены как средства от профессиональной деятельности и на основании этой суммы будет посчитан налог», — обращает внимание директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Александр Белокопытов.

Большинство опрошенных кредитных организаций не увидели противоречия в том, что некоторые граждане фактически будут использовать свои личные счета для получения дохода от бизнеса. Тем не менее как минимум два игрока внесли изменения в договоры обслуживания физлиц. «Операции клиентов, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности с применением налога на профессиональный доход, являются исключением и разрешены как для физических лиц, так и для индивидуальных предпринимателей», — сообщили в пресс-службе Тинькофф Банка. Аналогичные поправки в документах сделал и Альфа-Банк. По всей видимости, кредитные организации будут придерживаться следующей политики: старые договоры обслуживания перезаключаться не будут, а новым клиентам-самозанятым предложат усовершенствованные соглашения.

Юлия КОШКИНА, Banki.ru