Заплати родителям!

Имеют ли «блудные» родители право на алименты? Фото: Koldunov/Depositphotos.com

Теперь родители-предпенсионеры имеют право требовать алименты со своих взрослых детей. А что делать, если дети не хотят платить? И имеют ли право на алименты «блудные» родители?



В марте Государственная дума приняла в третьем чтении, а президент подписал закон о праве граждан предпенсионного возраста на получение алиментов. Согласно документу мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины с 55 лет имеют право получать алименты от своих совершеннолетних детей. Что поменялось с принятием нового закона, кто и в каких случаях обязан платить алименты и как вообще регулируются финансовые отношения родителей и детей — расскажем ниже.

Что и зачем изменилось?

Из сообщения на сайте Госдумы РФ следует, что новый закон призван гарантировать максимальную защиту граждан предпенсионного возраста, давая им право на получение алиментов по нетрудоспособности. Зачем же понадобились эти изменения?

«И сейчас Семейный кодекс предусматривает обязанность трудоспособных совершеннолетних детей содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них, — рассказывает адвокат, партнер адвокатской конторы «Аснис и партнеры» Кира Корума. — Нетрудоспособными признавались лица, признанные в установленном порядке инвалидами I, II или III группы, а также лица, достигшие общеустановленного пенсионного возраста. Ранее общеустановленный пенсионный возраст составлял для мужчин 60, для женщин 55 лет. Сейчас этот возраст законодательно увеличен».

По мнению Киры Корумы, законодатель посчитал, что повышение пенсионного возраста не должно ухудшить положение лиц, связанных семейными отношениями, и умалить вытекающие из этих отношений взаимные права и обязанности. Поэтому принятые депутатами новеллы предусматривают сохранение права женщин, достигших 55 лет, и мужчин, достигших 60 лет, на получение алиментов. Остальные условия возникновения права на получение алиментов при этом не изменяются.

«Блудные» отцы и их право на алименты

Проблемы отцов и детей, к сожалению, не всегда решаются полюбовно. Бывают родители, уклоняющиеся от своих обязанностей, бывают взрослые дети, которые бросают пожилых родителей на произвол судьбы. Государство призвано стоять на защите прав и тех и других.

Представим такую ситуацию: один из родителей, например отец, в свое время самоустранился из жизни ребенка, все обязанности легли на плечи матери. А через много лет он вернулся к уже совершеннолетнему ребенку с просьбой о содержании. Конечно, ребенок может проявить благородство и простить нерадивого родителя. А если нет? Какие права имеет такой отец?

«Семейный кодекс РФ дает прямой ответ на вопрос о том, могут ли дети быть освобождены от обязанности по содержанию своих родителей в случае, если сами родители свои обязанности по отношению к детям должным образом не выполняли, — говорит старший юрист «Дювернуа Лигал» Анна Яковлева. — Родитель может обратиться в суд с целью принудить своего совершеннолетнего ребенка содержать его. Но если суд в деле о взыскании этого содержания установит, что родители действительно уклонялись от воспитания своего ребенка, не заботились о его здоровье, развитии, обучении или сами ранее уклонялись от уплаты алиментов, тогда в иске будет отказано. Помимо этого, дети автоматически освобождаются от содержания своих родителей, если те были лишены родительских прав». Также, по ее словам, сам по себе развод родителей не делает их «не родителями» своих детей и, соответственно, не освобождает детей от обязанности по их содержанию.

Суд может освободить детей от уплаты алиментов, если будет установлено, что родители уклонялись от выполнения своих обязанностей

Я тебе платил — и ты мне плати!

Что нужно детям от родителей? Забота, любовь, внимание, безопасность. Конечно, быть родителем — это дорогого стоит. И с моральной, и с материальной точки зрения.

Разберем такую ситуацию: один из родителей после расставания платил алименты, но самим ребенком не занимался и не интересовался. Имеет ли он право потом претендовать на алименты?

«Выплата алиментов не единственная обязанность родителей, которую они должны исполнять, для того чтобы в будущем иметь возможность претендовать на «взаимные» алименты от своих детей, — утверждает Яковлева. — Родители обязаны воспитывать своих детей, заботиться об их здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии, обеспечить получение детьми общего образования и защищать их права. Следовательно, даже если отец ребенка и выплачивал ему алименты, но никаких попыток участвовать в его воспитании не предпринимал и ребенком не интересовался, то и в будущем не вправе будет претендовать на получение содержания от своего ребенка».

«Суд может освободить детей от уплаты алиментов, если будет установлено, что родители уклонялись от выполнения своих обязанностей, — добавляет Кира Корума. — Исследование судом иных заслуживающих внимания интересов сторон и дает возможность детям освободиться от выплат нерадивым родителям или минимизировать размер алиментов. Поэтому, если мама и папа не принимали участия в воспитании и это можно доказать, суд может освободить детей от уплаты алиментов».

Так что в данном случае принцип «деньги за деньги» не сработает. Детям нужны внимание и забота родителей, и тут закон на их стороне.

Я решил: меня будет содержать старший сын!

Допустим, у одного отца, как в сказке, есть три сына. Может быть, даже от разных матерей. И вот все трое выросли, и решил отец подать заявление в суд для того, чтобы обязать старшего сына платить ему алименты. Он посчитал, что старший с этим справится лучше всего, а младшего и среднего решил пожалеть. Сработает ли такая тактика?

Нет, не сработает. В данном случае не родитель выбирает того из детей, кто будет его содержать, а закон.

«Если у родителя несколько детей, а содержание он требует только с одного, то остальные дети обычно тоже привлекаются судом для участия в этом содержании», — рассказывает старший юрист «Дювернуа Лигал».

Здравствуйте, я ваша… бабушка!

Получается, мы должны помогать только нашим родителям? На самом деле нет. Список родственников, которые могут подать на алименты, гораздо шире.

«Нововведения распространяются не только на случаи содержания детьми своих родителей, но и на содержание друг друга супругами (в том числе и бывшими), братьями и сестрами, внуками и бабушками, дедушками, пасынками, падчерицами и отчимами, мачехами, а также воспитанниками и воспитателями. Указанные выше правила о порядке и условиях, при которых такое содержание предоставляется, в целом универсальны и применимы и к этим случаям», — поясняет Анна Яковлева.

А сын платить не хочет!

С правами и обязанностями родителей мы разобрались. Допустим, папа и мама ребенка воспитывали, заботились о нем, кормили и учили. Но когда в старости им понадобилась помощь, взрослый ребенок отвернулся от них. Как же быть?

«Выплата содержания осуществляется на основании одного из двух документов: это либо соглашение родителей и детей, либо, когда с детьми договориться не получается, судебное решение, — рассказывает Яковлева. — В том случае, когда ребенок платить не хочет даже по решению суда, применяются обычные меры принудительного исполнения этого решения через службу судебных приставов».

Так что, если воззвать к совести ребенка не получается, нужно идти в суд и заявлять свои права на алименты. К сожалению, иногда только таким образом можно получить положенное по закону.

Сколько стоит содержание родителей?

С алиментами детям все понятно, их размер четко определен законом: 25% зарплаты родителя идет на содержание одного ребенка, и чем больше детей, тем больше эта доля. В случае с содержанием пожилых родственников все не так однозначно.

«Применительно к содержанию детьми своих родителей таких рамок закон не устанавливает — эти алименты определяются в твердой сумме судом, который учитывает материальное и семейное положение родителей и детей, а также другие заслуживающие внимания интересы сторон. На практике размер такого содержания устанавливается таким, чтобы его было достаточно для удовлетворения жизненных потребностей родителя с учетом его возраста, состояния здоровья и иных обстоятельств. В расчет принимаются такие функции, как приобретение необходимых продуктов питания, одежды, лекарственных препаратов, оплата жилого помещения и коммунальных услуг и тому подобное», — комментирует Анна Яковлева.

Кира Корума добавляет: «Обычно суд ориентируется на размер прожиточного минимума в регионе. На практике сумма взыскиваемых алиментов, как правило, невелика, в пределах 1 500—15 000 рублей».

По ее словам, суд должен рассмотреть как возможности и ограничения взрослых детей, так и потребности их родителей. Очевидно, что нуждающийся совершеннолетний ребенок-инвалид или многодетный родитель вряд ли будет обязан содержать за счет своей пенсии не нуждающихся, обеспеченных родителей, работающих или имеющих сбережения, иной доход (например, имущество, которое сдается в аренду). В любом случае, в первую очередь учтут интересы несовершеннолетних детей потенциального плательщика алиментов и только потом определят размер алиментов на родителей.

Жизнь многогранна и приносит сюрпризы. К сожалению, не всегда приятные. Но для того, чтобы в какой-то момент не остаться у разбитого корыта, нужно знать свои права и уметь их отстаивать. Пусть даже для этого придется пойти в суд. Хочется верить, что такие ситуации довольно редки, а родителям и детям все же удается договариваться полюбовно.

Антонина САМСОНОВА, Banki.ru