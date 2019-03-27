Ипотечные каникулы могут оставить пятно на кредитной истории

Реструктуризация кредита меняет все не только для заемщика, но и для банка Фото: Banki.ru

Госдума вот-вот примет законопроект об ипотечных каникулах, который может упростить жизнь тысячам россиян. Однако новые послабления имеют недостатки и для банков, и для заемщиков. Один из возможных минусов «обязательной реструктуризации» — подпорченная кредитная история.

Предложение президента об ипотечных каникулах для россиян превращается в закон в рекордные сроки. 20 февраля Владимир Путин озвучил идею, выступая перед Федеральным собранием, а 21 марта Госдума одобрила законопроект в первом чтении.

Документ предусматривает отсрочку выплат по жилищному кредиту для заемщиков, попавших в трудную жизненную ситуацию. Пока речь идет о шести неблагополучных сценариях: потеря работы, получение инвалидности первой или второй группы, потеря кормильца, нетрудоспособность сроком от двух месяцев, снижение семейного дохода более чем на 30%. Если заемщик столкнулся с подобными обстоятельствами, он сможет потребовать от банка установить льготный период — временно не платить по кредиту или отчислять сниженные взносы. Максимальный срок — полгода. После «каникул» выплаты должны продолжаться по первоначальным условиям договора, пропущенные взносы отодвинутся на конец срока ссуды.

Кандидаты на отсрочку

Согласно последнему актуальному тексту законопроекта, на ипотечные каникулы смогут рассчитывать только те заемщики, для которых ипотечное жилье — единственное. Послабления распространятся на тех, кто ранее не обращался за реструктуризацией ссуды. Пока предполагается, что право на отсрочку будет даваться только один раз. В декабре прошлого года первый зампред ЦБ Сергей Швецов предлагал разрешить заемщикам уходить на «каникулы» несколько раз. Впрочем, в связи с последними поправками эта идея уже неактуальна, заверил источник в Банке России.

Еще до первого чтения в законопроект внесли существенное изменение — по просьбе президента ипотечные каникулы могут распространить на уже выданные ссуды. По данным ЦБ, на 1 января 2019 года долги россиян по ипотеке достигли 6,37 трлн рублей. В годовом выражении показатель увеличился на 23,9%. Доля просрочки составляет около 1%, или 61,3 млрд рублей.

Один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков предполагает, что ипотечными каникулами могут воспользоваться до 120 тыс. человек, или 2% заемщиков. «Это оценка по всем, даже по старым ипотечным кредитам», — уточнил он в беседе с корреспондентом Банки.ру.

Будет ли очередь за передышкой?

Ипотечные каникулы будут актуальны для заемщиков на фоне высоких темпов роста рынка ипотеки в последние полтора года, считает ведущий аналитик отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА» Екатерина Щурихина. Драйвером может стать распространение этой опции на уже выданные кредиты.

Законопроект предполагает, что банк не сможет отказать заемщику, если тот попадает под критерии для отсрочки. Сейчас реструктуризация — право, а не обязанность кредитора. К тому же существующие программы ипотечных каникул обычно предусматривают увеличение кредитной нагрузки на должника в дальнейшем.

Доля таких обращений — меньше 1%, отмечает руководитель департамента по управлению просроченной задолженностью банка «ДельтаКредит» Денис Дьяченко. Управляющий директор по рискам Абсолют Банка Николай Василевский называет цифру чуть больше, 1,9%. Эксперт не исключает, что ипотечные каникулы могут подогреть интерес к отсрочкам. «Вероятность обращения заемщика за реструктуризацией возрастает с увеличением периода с момента выдачи кредита», — признает Василевский.

Депутат Анатолий Аксаков уверен, что массовых обращений за отсрочками не будет. «Я не думаю, что будет экспоненциальный рост тех, кто захочет получить ипотечные каникулы. Их число может вырасти не больше чем на 5%. По статистике, 70% ипотечных кредитов возвращаются досрочно. То есть они истекают в рамках срока, прописанного в договоре. Люди стараются уйти из-под бремени, почему сейчас они будут делать иначе?» — рассуждает один из авторов законопроекта.

Пока ипотечные кредиты считаются достаточно качественными, соглашается замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. Другой вопрос, что будет, если экономическая ситуация ухудшится. «Нужно учитывать, что сейчас такой важный фактор платежеспособности населения, как безработица, находится на достаточно низком уровне — увеличение спроса на «каникулы» больше всего будет заметно именно при ухудшении экономической ситуации в стране», — говорит эксперт.

По данным ВЦИОМ, 2,2% российских заемщиков испытывают существенные сложности с обслуживанием кредита. «Потенциально такие заемщики смогут обратиться за получением ипотечных каникул», — предположили в Банке ДОМ.РФ.

Минус при прочих плюсах

Собеседники Банки.ру соглашаются, что ипотечные каникулы в целом повысят уверенность клиентов в своих силах. «Цель программы — не только дать уверенность потенциальным заемщикам, что в случае тяжелой жизненной ситуации у них будет возможность оплачивать кредит, но и позволить текущим клиентам сохранить ипотечную квартиру», — отмечает Денис Дьяченко.

При этом ипотечные каникулы не будут означать списание долга — заемщику придется вернуть всю запланированную сумму. В идеальном формате роста нагрузки на клиентов не будет, подчеркивает Валерий Пивень. Тем не менее сам факт выхода на «каникулы» может отрицательно сказаться на биографии должника.

«Заемщик, не платящий вовремя, едва ли будет считаться банком надежным и сможет претендовать на хорошие условия по любым последующим кредитам», — обращает внимание эксперт. Это опасение подтверждают и другие собеседники Банки.ру.

При всех своих плюсах ипотечные каникулы могут считаться реструктуризацией кредита. Информация о таких фактах точно будет передаваться в бюро кредитных историй, но пока сложно сказать, каким будет формат, говорит директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков. По его словам, скорее всего, банки смогут видеть, что заемщик брал именно ипотечные каникулы и не нарушал обязательств. Важный вопрос — как сами банки в дальнейшем будут оценивать такого заемщика, отмечает Волков. По его словам, все будет зависеть от «консервативности» политики нового кредитора.

«Информация об ипотечных каникулах не является негативной, но в последующем каждый банк будет самостоятельно решать, как учитывать данное событие при обращении заемщика за финансовыми услугами», — пояснили в Банке ДОМ.РФ. Другие опрошенные кредитные организации воздержались от оценок.

«Каникулы» могут стать пятном на кредитной истории, считает директор по маркетингу Объединенного кредитного бюро Екатерина Котова. «Для других кредиторов они будут являться свидетельством того, что заемщик оказался не способен выполнять взятые на себя финансовые обязательства», — поясняет эксперт.

С другой стороны, «каникулы» намного лучше просрочки, уверен гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин. Решение воспользоваться «каникулами» будет признаком конструктивного подхода заемщика к своим обязательствам.

Что делать банкам с такими кредитами?



Реструктуризация кредита меняет все не только для заемщика, но и для банка. Сам факт пересмотра условий по ссуде может потребовать переоценки ее качества. Речь идет о снижении качества до 3—4-й категории, предполагает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

«В целом это соответствует реальной ситуации клиента, который не может осуществлять платежи и погашать кредит в рамках условия договора. Без «каникул» вероятность ухода кредита в обычную просрочку была бы очень высокой», — соглашается Валерий Пивень из АКРА.

В тексте законопроекта пока не прописано, как банки должны будут оценивать такие ссуды. «Учитывая, что документ обязывает банки предоставлять ипотечные каникулы, банки не должны нести дополнительные расходы на повышенное резервирование кредитов, по которым предоставлена отсрочка», — отметили в «ДОМ.РФ». Бизнес опасается пересмотра качества таких ссуд, подтвердил сотрудник банка из топ-5.

«Мы договорились с Центральным банком, что эти кредиты не будут оцениваться как реструктурированные. Соответственно, по ним не должны формироваться дополнительные резервы. Произойдет просто удлинение срока обслуживания договора», — заверил корреспондента Банки.ру Анатолий Аксаков. В ЦБ не стали комментировать возможную доработку документа.

Скорее всего, регулятор даст послабления игрокам, считает Екатерина Щурихина. «Банк России активно пытается ограничить риски как заемщиков, так и банков на бурно растущем ипотечном рынке, а «каникулы» как раз являются способом предотвратить дефолт», — замечает она. Однако эксперт не исключает возникновения риска недобросовестности банков. Они могут «маскировать» «плохие» ипотечные кредиты под те, по которым даются «каникулы». «Появляются риски использования ипотечных каникул как средства отсрочки доформирования резервов, особенно если будут приняты поправки по увеличению количества раз применения данной опции», — предупреждает Щурихина.

Юлия КОШКИНА, Banki.ru