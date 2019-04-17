Законопроект был подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года стратегии национальной кибербезопасности США. Такое объяснение приводится в пояснительной записке к законопроекту, опубликованной на сайте Госдумы. Законодатели считают необходимым принять меры для долгосрочной и устойчивой работы сети Интернет в России, а также повышения надежности работы российских интернет-ресурсов. «Создается инфраструктура, позволяющая обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам сети Интернет», — говорится в документе. Иными словами, власти разработали комплекс мер на случай, если Россию отключат от глобальной сети, а не меры для того, чтобы отключить россиян от зарубежных интернет-ресурсов.
По словам ведущего юриста налоговой практики юридической фирмы Coleman Legal Services Валерия Провоторова, провайдеры и операторы связи будут обязаны: 1) собирать и предоставлять в Роскомнадзор сведения о начале использования линии связи, пересекающей государственную границу; 2) установить специальное оборудование, выдаваемое Роскомнадзором. При этом такое оборудование самостоятельно будет блокировать доступ к запрещенным ведомством сайтам (сейчас операторы связи и интернет-провайдеры обязаны блокировать доступ к запрещенным ведомством сайтам самостоятельно). «Вносимые изменения главным образом накладывают на провайдеров обязанность по установке оборудования, которое должно обеспечить работоспособность российского сегмента сети Интернет. Кроме того, данное оборудование должно будет обеспечить возможность Роскомнадзору блокировать доступ к запрещенной информации напрямую, то есть без участия оператора», — добавляет генеральный директор юридической компании «Основа» Александр Митус.
Такие вопросы, как полная изоляция определенного сегмента Интернета извне, не обсуждались, говорит технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков. «Также ни с одной страной мира, включая такие страны, как Северная Корея и Иран, такого до сих пор не происходило, а последствия подобного действия для страны или группы стран, которые попытаются его организовать, будут очень серьезными. Китайская модель заключается в изоляции Интернета изнутри страны, в России же идет речь о решении проблем, связанных с возможной внешней изоляцией», — объясняет он.
В законопроект заложена определенная несущая структура под фильтрацию трафика со стороны Роскомнадзора: установка платформ фильтрации трафика во все автономные системы и управление трафиком из офиса ведомства.
На данный момент простые пользователи Сети не несут ответственности за использование средств для обхода блокировок, ответственность несут операторы поисковых систем, отмечает генеральный директор юридической компании «Глазунов и Семёнов» Валерий Глазунов. По его словам, при этом обходить блокировки станет сложнее, так как Роскомнадзору не нужно будет обращаться к провайдерам с соответствующим распоряжением. «Закон также не устанавливает дополнительную ответственность для провайдеров, на данный момент штрафы предусмотрены КоАП РФ. При этом законопроектом предусмотрено, что операторы не будут нести перед пользователями ответственности за сбои в работе Интернета из-за введенных технических средств», — добавляет Глазунов.
Никакие специальные программы или настройки для выхода в мировую сеть не понадобятся. «В ближайшей перспективе пользователи не почувствуют никаких изменений при работе в Сети. Потребуется время, год или два года, прежде чем будут выпущены нормативно-правовые акты и начнется реализация законопроекта», — обнадеживает Артем Гавриченков.
Эксперты спорят о том, что означает принятие законопроекта и чего хочет добиться государство. «Закон защищает российские интернет-сервисы от блокировки со стороны мировых центров маршрутизации и управления трафиком, то есть инкапсулирует локальную сеть для независимости от внешних факторов. Образование, здравоохранение, логистика, финансы, не говоря уже о военных технологиях, — все это потенциально можно отключить. Риск, конечно, минимальный, но это сродни разработке ядерной бомбы: никто не собирается начинать войну, но на всякий случай пусть будет. Вот законодатели и страхуются», — считает сооснователь, технический директор CloudPayments Константин Ян. «В целом принятый закон производит негативное впечатление. Он несет в себе риски для стабильной работы Интернета и интернет-экономики в целом, уровня конкуренции в отрасли, при этом потребует сопоставимых с «законом Яровой» расходов на исполнение. Скорее всего, он не приведет к увеличению общественного блага, напротив, сократив его», — уверен финансовый аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин.