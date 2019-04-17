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А что говорят эксперты?

Эксперты спорят о том, что означает принятие законопроекта и чего хочет добиться государство. «Закон защищает российские интернет-сервисы от блокировки со стороны мировых центров маршрутизации и управления трафиком, то есть инкапсулирует локальную сеть для независимости от внешних факторов. Образование, здравоохранение, логистика, финансы, не говоря уже о военных технологиях, — все это потенциально можно отключить. Риск, конечно, минимальный, но это сродни разработке ядерной бомбы: никто не собирается начинать войну, но на всякий случай пусть будет. Вот законодатели и страхуются», — считает сооснователь, технический директор CloudPayments Константин Ян. «В целом принятый закон производит негативное впечатление. Он несет в себе риски для стабильной работы Интернета и интернет-экономики в целом, уровня конкуренции в отрасли, при этом потребует сопоставимых с «законом Яровой» расходов на исполнение. Скорее всего, он не приведет к увеличению общественного блага, напротив, сократив его», — уверен финансовый аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин.