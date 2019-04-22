​Инсайдер — друг человека

Глава Газпромбанка Андрей Акимов мог заработать на покупке-продаже акций «Газпрома» до 10 млн рублей всего за три дня Фото: holmessu/Depositphotos.com

Топ-менеджеры и владельцы регулярно совершают сделки с бумагами собственных компаний. Как это сказывается на бизнесе и стоит ли повторять их действия?



Банкир и инвестор

Буквально за несколько дней банкир Андрей Акимов приумножил свое состояние, купив акции «Газпрома». В начале апреля газовая компания сообщила, что глава Газпромбанка приобрел долю в ее капитале — 0,017666%. Судя по стоимости акций на тот момент (около 157,5 рубля), топ-менеджер мог потратить на покупку свыше 660 млн рублей, подсчитали в Интерфаксе. Через три дня (8 апреля) банкир закрыл свою позицию, выручив за это время примерно 10 млн рублей. В тот момент акции «Газпрома» на бирже торговались выше 160 рублей. Если бы банкир продержал бумаги немного дольше, его прибыль была бы больше: в пятницу, 19 апреля, котировки «Газпрома» находились в районе 162 рублей, поднявшись в цене с начала месяца более чем на 8%.

Сделку Акимова можно считать спекулятивной. Бумаги топ-менеджер купил на фоне притока денег на российский рынок. Многие инвесторы покупали акции «Газпрома» в расчете на рекордные дивиденды. Компания намерена выплатить акционерам 246,9 млрд рублей, или 10,43 рубля на акцию (в 2017 и 2018 годах платили по 8 рублей). Об этом стало известно 11 апреля.

По словам аналитика БКС Сергея Суверова, апрельский рост котировок «Газпрома» был связан и с кадровыми перестановками в компании. «Участники рынка рассчитывают, что повысится качество корпоративного управления», — поясняет он. В феврале «Газпром» покинули зампреды Александр Медведев и Валерий Голубев, а 1 апреля на работу в Минфин перешел финансовый директор компании Андрей Круглов. В апреле также стало известно об уходе еще одного члена правления «Газпрома» — Кирилла Селезнева.

Дальнейший рост стоимости бумаг «Газпрома» под вопросом. Несмотря на консенсус-прогноз рынка — 189 рублей за акцию, факторов для быстрого повышения его капитализации не так уж и много, говорят эксперты. Устойчивый спрос на газ и, как следствие, рост финансовых показателей вкупе с низкой оценкой бумаг компании нивелируются высокими затратами компании на инвестиционные программы и геополитическими рисками из-за проекта «Северный поток — 2». «У компании низкий свободный денежный поток и большие расходы, и это мешает увеличивать дивиденды», — указывает Суверов.

В то же время эксперты не исключают, что в более долгосрочной перспективе эти затраты окупятся и позволят «Газпрому» увеличить капитализацию и предложить акционерам более щедрые дивиденды. «В потенциале дивидендные выплаты компании могут достичь 14—16 рублей в течение двух-трех лет, а это уже несколько выше, чем доходность ОФЗ или банковского депозита», — говорит аналитик «Открытие Брокера» Андрей Кочетков. В «Финаме» ожидают роста котировок акций «Газпрома» до 200 рублей, если цена закрепится выше отметки 170 рублей.

Индекс инсайдера

«Когда мы покупаем доли в отличных компаниях с превосходным менеджментом, наш любимый срок инвестирования — навсегда». Фраза принадлежит известному американскому инвестору Уоррену Баффету. Однако помимо качества управления очень часто оказывается, что на стоимость бумаг значительное влияние оказывает то, есть ли у топ-менеджера доля в компании. «Это абсолютно нормальная практика. По сути, это сигнал: «я уверен в росте капитализации и отвечаю за это «рублем», рискую «собственной шкурой», — комментирует исполнительный директор УК «ФинЭкс Плюс» Владимир Крейндель.

Такая маркетинговая тактика, как правило, срабатывает отлично: покупка акций инсайдерами часто воспринимается рынком как признак того, что компания уверена в своем будущем. Этим пользуются как западные бизнесмены, так и наши. Например, топ-менеджеры «ЛУКОЙЛа», включая его президента Вагита Алекперова, занимающего третью строчку в рейтинге российских миллиардеров Forbes, с завидной регулярностью совершают сделки с акциями своей нефтяной компании. При этом ведут они себя как профессиональные инвесторы, покупая акции в моменты просадки рынка. «Покупки акционерами бумаг «ЛУКОЙЛа» фактически работают как перманентная программа обратного выкупа, что удерживает капитализацию нефтяной компании вблизи исторических максимумов», — говорит Кочетков.

Другой пример — банкир Олег Тиньков, который несколько лет скупал бумаги собственного банка в Лондоне, чтобы поддержать котировки инвесторов. Затем, по его словам, чтобы увеличить ликвидность расписок, он продал их на бирже.

Продажа акций владельцем компании обычно приводит к снижению котировок. При этом стоимость бумаг может падать, даже несмотря на позитивные прогнозы и хорошие фундаментальные показатели компании. Свежий пример — ЛСР, основной бенефициар которой Андрей Молчанов в начале апреля продал 9,71% акций группы. В компании сообщили, что это должно повысить объем free float и вернуть акции в биржевой индекс. Сделка прошла по цене значительно ниже рынка (за 10 млн акций бизнесмен выручил 5,8 млрд рублей), и это толкнуло котировки ЛСР вниз.

Ложные сигналы

Сейчас акции ЛСР торгуются по цене около 666 рублей. Инвесторы, которые успели купить их в начале месяца на минимумах, заработали доходность 8—10%. Восстановить капитализацию застройщик смог после того, как объявил о выплате дивидендов (78 рублей на акцию) и опубликовал квартальные результаты. Группа увеличила продажи на 22%, а объем реализованной недвижимости составил 187 тыс. кв. м.

Однако принцип «покупай — подешевело» в случае с инсайдерами работает далеко не всегда. Самый яркий пример — продажа «Магнита» Александром Галицким. С момента его выхода из бизнеса (февраль 2018 года) бумаги компании упали на треть. Поднять капитализацию не помогла ни поддержка нового акционера, ни приглашенные из Х5 менеджеры, которые скупали акции ретейлера. Новости о возможной покупке сети гипермаркетов «О'кей» только усилили скепсис игроков, тем более что ближайший конкурент «Магнита» — X5 Retail Group продемонстрировала более убедительные финансовые результаты. «Улучшение трафика указывает на то, что X5 продолжает увеличивать свою рыночную долю за счет своего главного конкурента — компании «Магнит», — написали в обзоре аналитики Альфа-Банка.

Это только один из примеров, иллюстрирующих, почему не стоит буквально воспринимать действия топ-менеджеров с бумагами своих компаний. «Сигналы могут быть ложными, в дело могут вмешиваться десятки непредсказуемых факторов. А ведь инвестору важен долгосрочный результат», — предупреждает Владимир Крейндель. Например, по словам руководителя блока акций УК «Система Капитал» Никиты Емельянова, инсайдерские покупки часто бывают имиджевыми: пришел работать в новую компанию — купил ее акции. Кроме того, рассуждает он, продажа бумаг может быть связана с предстоящей крупной покупкой, а вовсе не с ожиданиями ухудшения бизнеса. «Также инсайдеры не являются профессиональными инвесторами, и несмотря на то, что они хорошо знают бизнес компаний, в которых работают, они часто плохо ориентируются в перспективах их акций», — отмечает финансист.

Топовая стратегия

В итоге частному инвестору не следует слепо копировать сделки топ-менеджеров, считают эксперты, опрошенные Банки.ру. «Нужно руководствоваться объективной оценкой бизнеса компании, временного горизонта инвестиций, ожиданиями по доходности/риску и своими личными финансовыми целями», — говорит инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин. По его словам, действия того или иного топ-менеджера не должны выступать главным индикатором, а могут лишь дополнять общую картину. Начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко рекомендует присматриваться к инсайдерским сделкам, если речь об акциях крупной компании, которые к тому же недооценены рынком.

Андрей Кочетков из «Открытие Брокера» считает, что отслеживать инсайдерские сделки стоит, если речь о долгосрочных инвестициях, а топ-менеджер покупает сравнительно небольшой пакет бумаг. «В период негативной ситуации на долговом рынке глава Сбербанка Герман Греф купил крупный пакет облигаций своего банка. Это было блестящим решением, так как после сделки их доходность снизилась, и при этом Греф обеспечил себе высокую доходность на длительный срок», — привел он пример. Поэтому, считает аналитик, покупки инсайдерами бумаг способны дополнить картину и сделать решение инвестора более очевидным.

Альберт КОШКАРОВ, Banki.ru