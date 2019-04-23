Без мигрантов как без рук

В ряде отраслей значительную долю персонала составляют именно трудовые мигранты Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Трудовая миграция больше не компенсирует естественную убыль населения. Означает ли это, что на рынке труда образуется дефицит кадров и работодателям придется поднимать зарплаты?

Число долговременных международных мигрантов в Россию не растет с 2014 года, а их выбытие продолжает увеличиваться. Миграционный прирост населения в 2018-м был самым низким за все постсоветские годы, он больше не компенсирует потери населения в результате естественной убыли. Об этом говорится в апрельском мониторинге экономической ситуации в России, подготовленном экспертами Института Гайдара.

Россия не зовет

«Потенциал миграции в Россию из многих постсоветских стран близок к исчерпанию, особенно это касается стран западной части бывшего СССР. Число проживающих за пределами России русских и представителей титульных народов России сильно сократилось вследствие более чем четвертьвековой репатриации на историческую родину. Помимо этого, между многими странами и Россией уже не так велика разница в социально-экономическом развитии даже по сравнению с 2000-ми годами. Это делает выбор миграции в пользу России не столь однозначным, жители все большего числа стран переориентируются на миграцию в ЕС и другие страны», — говорится в исследовании.

Численность временных мигрантов, пребывающих в течение года в России, последние три года колеблется на уровне 9,2—10,2 млн человек (в 2013—2014 годах показатели в основном находились в пределах 10—11,5 млн). В начале 2019 года также не наблюдается признаков возврата к докризисным показателям временной миграции. Временная миграция — это по-прежнему в основном миграция из стран СНГ: на 1 апреля 2019-го в России находилось 8,2 млн граждан из этих стран (86%), на 1 марта — 8,1 млн (85%). Лидирующие позиции сохраняют приезжие из стран Средней Азии и с Украины.

Эксперты Института Гайдара указывают, что перспективы миграционного прироста населения России приобретают особую значимость в условиях возобновившейся естественной убыли населения, которую в 2018 году миграция уже не смогла компенсировать.

Кадрам мешает все

В ближайшие годы обойтись без трудовых мигрантов будет сложно, считает финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека. «В России сложилась ситуация условной «монополизации» ряда отраслей, где значительную долю персонала составляют трудовые мигранты, преимущественно из стран Средней Азии. В основном это те сферы, куда по тем или иным причинам не так охотно идут работать российские граждане. Это сферы торговли, транспорта, ЖКХ и благоустройства, а также строительство и сельское хозяйство. Безусловно, какую-то часть дефицита кадров в названных выше отраслях можно будет закрыть, в той же розничной торговле это, на наш взгляд, реально. Но полностью решить проблему кадрового дефицита в России без привлечения приезжей рабочей силы в ближайшие годы будет сложно», — говорит Дейнека.

Можно предположить, что число долговременных мигрантов в России не растет из-за их невидимости для миграционных служб — как правило, процесс регистрации затягивается, человек переезжает из одного населенного пункта в другой и переходит в режим нелегального пребывания на территории страны, рассуждает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. «Сейчас вводятся поправки в законодательстве, для того чтобы ускорить процесс легализации нахождения мигрантов в России и их депортации в случае установки нежелательности нахождения на территории РФ. На данный момент можно говорить о нехватке именно высококвалифицированных кадров — на начало 2019 года эта цифра составила 967,8 тысячи вакантных мест, — однако это проблема сугубо системы образования и повышения квалификации работников», — указывает он.

По словам начальника отдела глобальных исследований «Открытие Брокера» Тимура Нигматуллина, в теории отток квалифицированной рабочей силы из РФ должен оказывать существенное влияние на уровень безработицы. «В 2018 году безработица в России из-за демографии и слабого рубля закрепилась заметно ниже уровня NAIRU — показателя естественного уровня, не влияющего на инфляцию. Все, что под ним, обычно несет в себе проинфляционный эффект. Соответственно, в этом случае из-за недостатка на рынке «свободных рук» создаются предпосылки для повышения работодателями зарплат темпами, опережающими рост производительности труда. Тем не менее повышение МРОТ (повысилась стоимость рабочей силы) и пенсионного возраста (больше количество экономически активного населения) пока ограничивают данный фактор», — отмечает Нигматуллин.

Время работодателя, а не работника

В случае уменьшения числа мигрантов тенденции на рынке не поменяются — сейчас время работодателя, а не работников, уверена ведущий аналитик «Эксперт Плюс» Мария Сальникова. «Диктовать тенденции оплаты труда будут работодатели, а не население страны. Работа в стране есть, при желании удовлетворять потребности отдельных граждан и семей в целом можно существующими предложениями оплаты на рынке труда. На экономике России сокращение миграционных потоков скажется лишь ухудшением официальной статистики по приросту населения. Улучшить условия для молодых семей и спровоцировать желание поддержать рост демографии в стране за один 2019 год социальными «плюшками» не получится», — считает она. «Вопрос не в количестве мигрантов, а в их качестве. Работу без специализированных знаний и навыков смогут выполнять граждане Российской Федерации. Можно сказать, что наступает момент, когда населению нужно просто работать, невзирая на престижность деятельности и уровень оплаты. Или просиживать дома и ждать лучших времен или лучшего предложения на рынке труда месяцами», — добавляет эксперт.

Даже при росте кадрового дефицита у бизнеса не будет возможности платить больше, считает Сергей Дейнека. «Во многом сокращение притока мигрантов в последние годы было вызвано снижением уровня оплаты труда, которое дополнительно усугубилось девальвацией российской национальной валюты. С большой долей вероятности можно предполагать, что кадровый дефицит будет расти, однако бизнес сможет реагировать на эти вызовы крайне ограниченно и точечно, тратя деньги только на особо ценных специалистов. Работодатели всегда заинтересованы в сохранении кадров, но для увеличения выплат персоналу требуется развитие бизнеса и экономическое развитие страны в целом. Мы же наблюдаем в последние годы неуверенный экономический рост, который не позволяет компаниям наращивать свои расходы на персонал», — резюмирует эксперт.

Анна ПОНОМАРЕВА, Banki.ru