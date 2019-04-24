​#оденьгахпросто: как повысить шансы на получение кредита

Парадокс: чтобы жить в долг и дальше, россиянам придется активнее снижать задолженность Фото: avemario/Depositphotos.com

Ставки по потребительским кредитам растут, а банки все жестче подходят к отбору заемщиков. Если вы привыкли жить в долг или у вас уже есть несколько займов, самое время начать снижать задолженность.



Чтобы взять деньги в долг, сейчас требуется предоставить банку паспорт и справку с места работы. Если речь идет о небольшой сумме, то зачастую такой информации для банка достаточно. Правда, при этом обычно банк может поинтересоваться: а все ли в порядке с вашей кредитной историей? По закону это должно происходить только с согласия должника (например, если при подаче заявки на кредит вы ставите галочку в соответствующем пункте). Если окажется, что на вас висит непогашенный долг, денег вы, скорее всего, не получите. Причем неважно, знали вы о непогашенных долгах или нет. Как показывает практика, просрочка может возникнуть, если, например, кредит на вас оформили мошенники.



Однако в ближайшем будущем у банков может прибавиться причин для отказа. Например, если выяснится, что у вас не один, а несколько займов. И чем больше вы должны другим банкам, тем выше шансы, что вам откажут в кредите. Или не станут увеличивать лимит по кредитной карте.

Все будет зависеть от вашего личного показателя PTI (payment-to-income), или уровня кредитной нагрузки. Он указывает, какую часть дохода вы тратите на погашение долгов ежемесячно. Применять его для оценки будущего заемщика банки начнут уже с 1 октября этого года. Также заемщику придется подтверждать заявленный уровень доходов. Как пояснили Банки.ру в ЦБ, показатель долговой нагрузки будет рассчитываться для всех кредитов (займов) (в том числе обеспеченных и необеспеченных кредитов, включая ипотечные кредиты, автокредиты, а также кредиты, предоставляемые с использованием банковских карт, в частности на условиях овердрафта) на сумму (с лимитом) 10 тыс. рублей и выше.

Сейчас закон требует, чтобы банк предупреждал заемщика о рисках, если тот берет в долг более 100 тыс. рублей и его расходы на выплату других кредитов превышают 50% его доходов. Такую же планку предполагается установить и для более мелких займов. Об этом, в частности, говорил глава думского комитета по финансам Анатолий Аксаков.

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Как это может работать? Допустим, вы решили взять на год в банке 50 тыс. рублей. Судя по информации на портале Банки.ру, сейчас банки предлагают потребительские кредиты по ставкам 10—12%. Итоговая сумма с учетом переплаты составит около 53 тыс. рублей, а ежемесячные выплаты — порядка 4,4 тыс. рублей. Таким образом, достаточно иметь ежемесячный доход в размере 10 тыс. рублей. Если у вас есть другие кредиты, то, по идее, банк должен суммировать ежемесячные платежи по ним и оценить, сколько у вас остается денег. Если окажется, что вы уже тратите более половины своей зарплаты на погашение ссуд, вам откажут.

При этом получить отказ можно, даже если платеж составляет менее чем 50% от ежемесячного дохода, полагают эксперты. Ведь, согласно требованиям регулятора, для клиентов «с повышенным уровнем риска» банки должны будут создавать резервы. Понятно, что банкиров вряд ли порадуют подобные расходы, поэтому они постараются отказать таким заемщикам. Собственно, это уже происходит: данные кредитных бюро показывают, что доля одобренных заявок на выдачу кредита наличными заметно упала. Отказывают примерно двум заемщикам из трех.

Скорее всего, число отказов будет расти и дальше. В ЦБ полагают, что избыточная долговая нагрузка граждан тормозит развитие экономики, поэтому планомерно ужесточают требования к банкам, выдающим потребительские кредиты. Последнее повышение нормативов было в апреле. «Меры ЦБ превентивны и действенны. И сокращение выдач кредитов это иллюстрирует», — комментирует директор департамента аналитики и контента Банки.ру Сабина Хасанова. Впрочем, считает она, цель регулятора — не свернуть «розницу» вообще, даже необеспеченную, а сократить темпы роста выдач. По крайней мере, до тех пор, пока нет реального роста доходов граждан. Основное давление оказывается на «дорогие» кредиты с высокими ставками и соответствующим риском, указывает эксперт.

В марте регулятор сообщал, что, по оценкам, основанным на опросе банков, средний уровень долговой нагрузки заемщиков составляет 42% в необеспеченном потребительском кредитовании и 47% в ипотечном. При этом долговую нагрузку свыше 70% имеют лишь 12% и 10% заемщиков соответственно. Как правило, это либо люди с самыми низкими доходами, либо те, кто решает проблему долгов с помощью новых кредитов или получая ссуды в микрофинансовых организациях. Не исключено, что им придется занимать по все более высокой ставке. Или начинать гасить долги, чтобы снизить нагрузку. По словам Сабины Хасановой, кредиты уже подорожали: в I квартале полная стоимость потребительских кредитов сроком до одного года в среднем поднялась на 1,3 процентного пункта, а более длинных — на 0,6 п. п. При этом больше всего выросли ставки по кредитам на небольшие суммы — до 30 тыс. рублей.