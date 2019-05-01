оденьгахпросто: как сэкономить в майские праздники

Даже в майские выходные можно путешествовать без серьезного ущерба для бюджета Фото: EdZbarzhyvetsky/Depositphotos.com

Улететь отдыхать на период майских праздников — идея заманчивая, но затратная. Из-за высокого спроса авиабилеты дорожают, туроператоры поднимают цены, а номера в дешевых отелях бронируют за несколько месяцев. Как сохранить не только красивые фотографии на память о поездке, но и сбережения на следующий отпуск?

Выбираем программы лояльности для путешественников. Многие банки предлагают дебетовые карты с повышенным кешбэком, бонусами и милями за покупки в категории «путешествия». Ознакомиться с предложениями банков и подобрать выгодный для себя вариант можно, воспользовавшись расширенным поиском на Банки.ру.

Экономим на проживании. Дешевую комнату, студию и даже дом можно подобрать на сайте Airbnb. Если вы предпочитаете отели — следите за акциями на Booking и в других метапоисковиках, например Roomguru. Можно найти и абсолютно бесплатный ночлег — на сервисе Couchsurfing. Портал объединяет людей, готовых пустить путешественника к себе на ночь в обмен на общение и приятную компанию.

Сокращаем расходы на связь. Не забудьте уточнить тариф для зарубежных поездок у своего оператора. Если не собираетесь звонить и отправлять СМС, можно и вовсе ограничиться подключением к местному Wi-Fi и офлайновыми картами и переводчиком. В таком случае не забудьте еще при посадке в самолет отключить функцию передачи мобильных данных. Иначе, даже если вы не будете заходить в соцсети и Интернет, ваш баланс уйдет в минус за несколько минут. Если Интернет нужен, да еще и на длительный период, то выгоднее всего купить сим-карту местного оператора. Для звонков можно также воспользоваться международными картами путешественников, например Dreamsim, GlobalSim, Orange Mundo.

Ищем бесплатные экскурсии. Есть множество сайтов, на которых можно найти мини-туры с гидом совершенно безвозмездно. Так, портал предлагает пешеходные экскурсии в популярных у туристов европейских городах, а также в Иерусалиме, Тель-Авиве и Нью-Йорке, Free tours by foot ориентируется на США и Европу, Pancho tours — на города Испании и Португалии.

Оформляем туристическую страховку. Страховка для выезжающих за рубеж, даже если она не требуется для оформления визы или въезда в страну, поможет избежать значительных расходов, если во время отдыха у вас внезапно заболит зуб или обнаружится аппендицит. Сравнить предложения и выбрать недорогую страховку можно на Банки.ру.

Перед отъездом отключаем бытовые приборы из розетки. Так в майские можно сэкономить до трети расходов на электричество. Почти все устройства потребляют электроэнергию в режиме «ожидания» — красный огонек на телевизоре, часы на микроволновке и таймер на духовке. Выключать технику нужно еще и потому, при незапланированном скачке напряжения можно потерять целое состояние на сгоревшей электронике.

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Зарабатываем на карманные расходы. Подработать во время отпуска можно с помощью сервисов доставки заказов и посылок с путешественниками (gransjoy, grabr). Привезете бутылку вина из Бордо или крем для лица из Кореи — получите около 10 долларов.