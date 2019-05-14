Плачу и плачу

Счета за услуги телеком-операторов, которые вы не подключали, могут стать неприятным сюрпризом Фото: SIphotography/Depositphotos.com

Откуда платные подписки на контент берутся в вашем телефоне, как от них отказаться и, самое главное, как вернуть списанные оператором деньги? Рассказываем!



Проблема платных операторских подписок по-прежнему актуальна. Закон «О связи» меняется, абоненты судятся, но нет-нет да и обнаружат у себя очередную услугу, которую они не подключали, но все равно вынуждены за нее платить. А иногда такие услуги появляются даже не случайно или по неосторожности, а как подарок: вот тебе, абонент, прекрасная опция, пользуйся бесплатно! Но недолго… скажем, неделю. А потом, как в сказке про Золушку, карета превращается в тыкву, лакеи — в мышей, а подарочные услуги становятся платными. Странно? Вполне обычная практика!

Осторожно, акция!

Для потребителей слово «акция» чаще всего ассоциируется с чем-то хорошим и приятным: это возможность попробовать что-то новое или купить больше за меньшие деньги. И компании, в том числе в сфере телекоммуникаций, этим активно пользуются. Сидит себе абонент на тарифе, подписок не подключает, кино в телефоне не смотрит, гудок мелодией не заменяет. Если его не трогать и никак не провоцировать, вряд ли он что-то дополнительное купит. И тут на помощь операторам приходят акции.

Один из самых распространенных способов уговорить абонента воспользоваться новой услугой — предложить ему какое-то время делать это бесплатно, а потом решить, нужна она ему или нет. Чаще всего здесь используется два механизма. В первом случае по истечении бесплатного периода услуга отключается и абоненту приходит сообщение о том, как ее подключить уже на платной основе. Во втором варианте после бесплатного периода действие услуги не прекращается, но включается тарификация. По правилам, в этом случае перед тем, как услуга станет платной, абонент получает сообщение со стоимостью и правилами предоставления услуги, а также с информацией о том, как ее отключить. Понятно, что львиную долю негатива у пользователей вызывает именно второй вариант. Ведь для того, чтобы «не попасть» на дополнительную тарификацию, абоненту нужно получить и прочесть сообщения, разобраться с механизмом отключения и совершить необходимые действия. Но СМС не всегда читаются вовремя, письма попадают в спам, да и отключать что-то прямо сейчас может быть неудобно, а потом оно и забудется. А тарификация тем временем будет действовать.

«Народный рейтинг» операторов связи буквально пестрит такими историями. Так, один из пользователей Банки.ру под ником PoupkinVassily рассказывает о том, как он с удивлением заметил сообщение о подключении ему услуги «Антивирус» от оператора «Ростелеком». По словам пользователя, ему пришло сообщение о том, что он стал участником акции «Безопасный Интернет», в рамках которой услуга до 31 мая будет бесплатной, а потом обойдется в 139 рублей в месяц. Получив СМС 1 мая, пользователь не стал ждать окончания бесплатного периода и сразу отключил ее в личном кабинете. «Выходит, «Ростелеком» самовольно (без какого-либо моего согласия) подключил мне эту «акцию», — удивляется PoupkinVassily. «В приведенном примере все правила были соблюдены, — утверждают в пресс-службе «Ростелекома». — Абоненту предложили протестировать продукт бесплатно в течение промопериода. Абоненту эта услуга оказалась не нужна, он зашел в личный кабинет и отключил ее». Однако другие пользователи жалуются на списание денег за эту услугу и утверждают, что не подключали ее. Примеры можно посмотреть, например, здесь и здесь. Кстати, в обоих случаях после обращения в компанию деньги абонентам вернули.

«Чтобы не пропустить сообщение об акции, необходимо проверить, не попадают ли сообщения от оператора в спам, — советуют в пресс-службе «Ростелекома». — В сообщении всегда есть ссылка на полные условия акции, включая отказ от участия в ней. Всегда надо изучать полные условия акции. Конечно, не реже одного раза в месяц надо заходить в личный кабинет, чтобы проверить подключенные услуги и дополнительные опции, корректность начислений, отключить невостребованные сервисы».

«Я что-то нажала...»

VAS (от англ. Value Added Services, дополнительные услуги операторов) — рынок довольно интересный. Это всевозможные подписки, замена гудка мелодией, радары и антивирусы. И практически каждый абонент хотя бы раз случайно находил у себя опцию, которую, по его мнению, не подключал. Как так происходит?

Стать «счастливым обладателем» подписки можно, случайно перейдя по ссылке, ответив на СМС или позвонив по определенному номеру. Но, возможно, абонент не хотел ничего подключать, он планировал только посмотреть условия или просто кликнул на картинке.

«Пик споров по платным подпискам пришелся на 2011—2013 годы, которые стали толчком для законодательного уточнения, что дополнительные услуги, технологически неразрывно связанные с услугами подвижной радиотелефонной связи, могут оказываться только с согласия абонента, — рассказывает руководитель практики интеллектуального и информационного права юридический группы «Яковлев и партнеры» Анна Никитова. — Для этого в закон о связи в 2014 году были внесены дополнения: согласие абонента должно быть выражено посредством совершения им действий, однозначно идентифицирующих абонента и позволяющих достоверно установить его волеизъявление на получение данных услуг (пункт 5 статьи 44 ФЗ «О связи»). В связи с такой формулировкой возникает вопрос: какие действия сотовые операторы могут трактовать как волеизъявление на получение услуги?»

По ее словам, прямое волеизъявление может быть выражено, например, как ответное сообщение или введение указанного на картинке кода. «Очевидно, что абонентом должны быть совершены конкретные осознанные действия на мобильном устройстве, направленные на подключение к соответствующей контент-услуге. Отсутствие таковых должно исключать возможность автоматического списания денежных средств со счета абонента при осуществлении перехода. При этом следование по ссылке может являться лишь желанием абонента ознакомиться с подробными условиями предоставления услуги, и решение о необходимости приобрести такую услугу еще не принято», — добавляет эксперт.

Что считать осознанным действием, до сих пор не понятно. Тем более что бывают ситуации, когда подписка есть, а вот действий никаких не было. Как, например, в нашумевшей истории, когда «умные» гаражные ворота с сим-картой МТС подписались на новостные рассылки.

Абонент «спит» — списания идут

Давайте представим ситуацию: абонент пользуется телефоном, никаких подозрительных рассылок или сообщений не получает, периодически пополняет счет, за балансом не особенно следит. А потом вдруг узнает о наличии у него каких-то информационно-развлекательных услуг. Как такое происходит? Очень просто.

Не все услуги предполагают рассылку контента. Возьмем, например, услугу замены гудка мелодией. Сам абонент эту мелодию не слышит, он же сам себе не звонит. А его собеседники могут об этом и не рассказать. Абонентская плата за эту услугу не очень большая, при больших расходах на связь на такую сумму можно и не обратить внимания. И довольно долго платить за услугу, о которой даже не догадываешься.

Бывает и так: человек подключил услугу, какое-то время ею пользовался, а потом просто забыл отключить. Таких абонентов называют спящими. В результате на недорогих сервисах они со временем могут потерять довольно существенную сумму. Так что, даже если ничто не предвещает наличия у вас подобных услуг, не ленитесь хотя бы раз в месяц заходить в личный кабинет и проверять, нет ли у вас каких-то новых платных опций.

Таким «спящим» абонентом стал читатель Банки.ру под ником tartarelin, абонент «Билайна». Он жалуется на то, что ему постоянно без его согласия подключают информационно-развлекательные услуги, причем деньги списываются, но никакого контента не приходит. Впрочем, в пресс-службе оператора сообщили, что сервис был подключен абонентом, отправка им соответствующего сообщения зафиксирована в детализации. «В последний день бесплатного использования клиенту было отправлено СМС-напоминание о том, что завтра сервис станет платным, с указанием цены и способа использования услуги», — сообщили в компании. По информации пресс-службы, абонент подключил услугу «Астрологический портал», для пользования которой нужно перейти по ссылке. Похоже, СМС абонент не увидел, на портал не переходил, а деньги тем временем списывались.

Ничего в личном



Есть и такие услуги, которые подключает оператор, но данных о них нет в личном кабинете. В такую ситуацию попал пользователь нашего портала с ником Antilos. По его словам, ему был подключен пакет сериалов «Амедиатеки» для «МегаФон.TV», за услугу списано в общей сложности 765 рублей. Абонент жалуется, что списания идут, услуга в личном кабинете не отображается, как ее отключить — непонятно. «Правомерно ли действие оператора и как я могу вернуть свои деньги, нагло списанные оператором?» — задает вопрос читатель Банки.ру.

«Подписка на «Амедиатеку» подключается и управляется через приложение «МегаФон.TV», — рассказывают в пресс-службе «МегаФона». — Да, действительно, у абонента есть подписка на «Амедиатеку» с 15 марта. Действовал промопериод — семь дней бесплатно. С 22 марта пакет оплачивался согласно условиям — 17 рублей в сутки. Все пакеты и контент пользователь активирует сам. В «МегаФон.TV», когда клиент выбирает пакет и нажимает «Активировать», появляется подробная информация об оплате (условия и каким образом нужно оплатить) и кнопка «Подтвердить». После того как клиент подтверждает покупку контента, ему приходит СМС с информацией: что и когда он подключил».

В пресс-службе «МегаФона» также отметили, что в личном кабинете подписка, действительно, не отображается, поскольку управляется только в приложении «МегаФон.TV», в разделе «Расходы, пополнения и детализация». При этом в личном кабинете информация о списании денег все же есть: она отображается как дополнительные расходы с примечанием «МегаФон.TV». В данном случае вернуть списанные деньги у абонента не получится, так как для подключения «Амедиатеки» необходимо зайти в приложение и совершить два нажатия, что вряд ли можно сделать случайно. Оператор считает такое действие осознанным.

Что же делать?

Вольно или невольно оказаться подписанным на дополнительные услуги может каждый. Особенно обидно, если за них спишется приличная сумма денег.

Если вы попали в такую ситуацию и уверены, что сами ничего не подключали, обращайтесь к оператору и настаивайте на своей правоте. Да, вам придется запастись терпением, но, скорее всего, деньги вам вернут. Не помогло простое обращение — пишите письмо в центральный офис оператора (если планируете отвезти его лично — заготовьте две копии, чтобы на вашем экземпляре поставили входящий номер и расписались о вручении, если отправляете почтой — выбирайте заказное письмо с уведомлением о вручении). Если и это не помогло (что маловероятно), можно обратиться в суд.



Ну и конечно, не переходите по непонятным ссылкам, не отвечайте на подозрительные СМС и не перезванивайте на незнакомые номера без крайней необходимости. А еще можно подключить специальный контентный счет, с которого будут проводиться списания за подобные услуги. Если держать на этом счете 0 рублей, то и услуги подключаться не будут.

В любом случае, следите за списаниями и не забывайте заходить в личный кабинет хотя бы раз в месяц. Ситуации бывают разные, а деньги лучше держать под контролем.

Антонина САМСОНОВА, Banki.ru