оденьгахпросто: как защитить пожилых родителей от денежных потерь

Старайтесь уделять внимание своим родным, тогда у них не возникнет потребности в общении с мошенниками Фото: belchonok/Depositphotos.com

В разделе «Народный рейтинг» портала Банки.ру можно прочитать множество возмущенных отзывов о том, как пожилым людям навязали ненужные дополнительные услуги или убедили их вложить деньги в инвестиционный продукт, называя его «вкладом с повышенной доходностью». Именно пенсионеры становятся легкой добычей как для телефонных мошенников, которые представляются банковскими сотрудниками, так и для других злоумышленников. Следуя правилам финансовой безопасности, можно защитить своих родителей, бабушек, дедушек и других пожилых родственников от денежных потерь.

• Совет о том, что не стоит держать вместе пластиковую карту и ПИН-код к ней, вызовет у большинства улыбку. Но именно так поступают многие пожилые (и не только!) люди. Банкиры рассказывают, что нацарапанный на карте ПИН-код — это тоже не шутка. Стоит удостовериться, не совершают ли ваши родные подобных ошибок, выяснить, знают ли они о том, что нельзя сообщать информацию по карте кому бы то ни было.

«На мой телефонный номер поступило СМС-сообщение, в котором сообщалось о том, что с моего счета в ВТБ якобы были сняты средства, и был указан телефонный номер, на который необходимо позвонить для того, чтобы предотвратить хищение. По этому номеру ответил мужчина, который представился сотрудником банка ВТБ и сказал, что мне необходимо сказать ему номер из СМС-сообщения, чтобы предотвратить это хищение. Я имею слабое зрение и не умею читать на латинском языке, я назвала ему номер из СМС от банка, в результате все средства, а именно 50 тыс. рублей, были списаны с моего счета. Деньги, которые я копила очень долгий период времени. Если учесть, что моя пенсия 12 тыс. рублей, из которых половину я отдаю за коммунальные услуги и часть за лекарства, на еду остаются гроши», — поделилась своей историей на форуме пользователь Банки.ру.

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• Пожилые люди часто с недоверием относятся к советам младших членов семьи, не желая выслушивать от них поучения. Если есть проблемы с тем, как донести информацию о финансовой безопасности, можно рассказать «историю о знакомом», потерявшем деньги из-за действий мошенников. Полезными могут оказаться и возможности интернет-банкинга: установите лимиты для расходных операций по карте, подключите автоплатежи для оплаты услуг ЖКХ. Также можно подключить СМС-информирование об операциях по карте на свой номер телефона.

• Денежные потери можно понести не только из-за мошенников. Покупка ненужных товаров или услуг — по сути те же выброшенные деньги, только уже по собственной воле.

«У бабушки побывал представитель компании, устанавливающей пластиковые окна. И хотя окна у нее вполне хорошие, она поддалась на уговоры и согласилась на установку. Выяснили, что на это дело она оформила кредит, да еще и со всеми возможными страховками», — поделилась своей историей пользователь портала. Объясните, что, оформляя какую-нибудь услугу или продукт, не надо торопиться. Можно и нужно попросить договор, чтобы изучить его и посоветоваться с родными. Нелишним будет напомнить о том, что за объявлениями о различных акциях и скидках для пенсионеров зачастую стоят самые беспринципные продавцы.

• Недобросовестная продажа финансовых услуг — еще одна опасность, подстерегающая пожилых людей. В «Народном рейтинге» содержится много жалоб на то, что пенсионерам под видом вкладов с повышенной доходностью продали инвестиционное или накопительное страхование жизни. «Недавно наблюдала, как менеджер раскручивала пожилую женщину на ИСЖ. У нее закончился вклад, она пришла заключать новый, выбирала-выбирала и попала в оборот. Смотреть на это было неприятно, у меня чесался язык вмешаться в это безобразие, но это как-то не принято», — рассказала посетитель форума.

Отделение банка — это то место, где меньше всего ожидаешь быть обманутым. Именно доверие к финансовым институтам заставляет не глядя подписывать договор, положившись на профессионализм сотрудника. А ситуации, когда человек просто пришел оформить карту, а ему подключили все мыслимые и немыслимые услуги, можно и вовсе назвать стандартной практикой. Расскажите своим родным про то, с какими уловками банковских сотрудников можно столкнуться. По возможности сопровождайте их во время визита в банковское отделение. Также можно оформить доверенность на выполнение операций по текущим счетам.

• Зачастую мотивацией, из-за которой пожилые люди вступают в диалог с мошенниками или не очень добросовестными продавцами, становится нехватка общения. Старайтесь уделять внимание своим родным, тогда у них не возникнет такой потребности.