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Постоялец отказывается платить курортный сбор. Что дальше?

Если турист не желает уплачивать курортный сбор, оператор должен предупредить его об административной ответственности и предложить заполнить форму отказа. Штраф за неуплату сбора составляет от 500 до 2 тыс. рублей. Если отдыхающий не хочет подписывать отказ, гостиница составляет соответствующий акт. При нежелании туриста подписывать и этот акт оператор делает в нем отметку об отказе плательщика ставить свою подпись. Затем в течение пяти рабочих дней гостиница уведомляет региональное министерство туризма о невозможности удержания курортного сбора с постояльца, а то в свою очередь возбуждает дело об административном правонарушении. Подозреваемого в нарушении пригласят на составление протокола, но его присутствие не обязательно. Протокол, а затем копия постановления о привлечении к административной ответственности придут по почте. С момента отказа туриста заплатить сбор до привлечения его к административной ответственности может пройти до двух месяцев, а после привлечения к ответственности ему дается еще 60 дней на добровольную уплату штрафа. При этом заплатить придется и штраф, и сумму курортного сбора.