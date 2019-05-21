Кредит с медвежьей услугой

«Помощь» банка может стать тяжелым грузом для клиента Фото: Andrey_Kuzmin/Depositphotos.com

Банки все чаще стали предлагать заемщикам программы по снижению финансовой нагрузки вроде кредитных каникул или уменьшения ставки за хорошую платежную дисциплину. Всегда ли такая «помощь» выгодна клиенту?

Рост потребительского кредитования в России не спешит замедляться — в марте этот сегмент вырос на 1,7%, или на 23,6% год к году, сообщал ЦБ. За тот же месяц задолженность россиян по потребительским ссудам увеличилась на 632 млрд рублей, или 4,3%. В этих условиях многие банки стараются предложить клиентам опцию снижения кредитной нагрузки. Правда, такую «помощь» могут оценить не все заемщики. В «Народном рейтинге» Банки.ру можно обнаружить много отзывов тех, кто оказался недоволен специальными или льготными условиями. В основном потому, что не смог ими воспользоваться с выгодой для себя.

Платеж на паузе

Одна из распространенных опций для держателей кредитных карт и карт рассрочки — пропуск ежемесячного платежа. Банк может предложить такую поблажку, сославшись на добросовестность клиента. Условия выглядят привлекательными, но держатель кредитки не всегда понимает, какими могут быть последствия паузы.

«Мне была подключена услуга «платежные каникулы» …оператор банка подтвердил это… Я ничего и не вносил в таком случае. В следующем месяце, апреле, и в приложении, и в выписке на почту я получил сумму минимального платежа, которую успешно внес. Вроде бы делаю все правильно согласно графику, и тут начинается самое интересное. 1 мая я получаю штраф, что, мол, я нарушил правила и не оплатил двойной минимальный платеж после этих так называемых каникул», — писал в «Народном рейтинге» клиент Райффайзенбанка. (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены.)

Позднее пользователь добавил, что после активации опции необходимо было погасить задолженность по карте: «Оказывается после этой «мегауслуги для добросовестных плательщиков» надо было сразу погашать всю сумму задолженности, снимается льготный период и начисляются проценты! Ахтунг! Это реально разводилово…»

Кредитными каникулами стоит пользоваться только в случае острой необходимости.

В Райффайзенбанке пояснили, что при подключении «платежных каникул» никаких дополнительных обязательств у человека не возникает. «Клиент может пропустить текущий платеж, погасить задолженность полностью или погасить любую часть задолженности. Если клиент воспользовался услугой и пропустил платеж в этом месяце, необходимо будет обязательно совершить платеж за следующий месяц», — отмечает руководитель направления по развитию кредитных карт Райффайзенбанка Дмитрий Коловский.

Иногда банки предлагают клиентам пропустить ежемесячный платеж в преддверии праздников. Например, в декабре 2018-го банк ВТБ запустил специальную акцию «Кредитные каникулы». Пользователь форума Банки.ру указывал, что ему поступали СМС-предложения от ВТБ с таким содержанием: «Скоро Новый год, время дарить подарки! Напоминаем, мы продлили беспроцентный период и отменили обязательный платеж в декабре по вашей карте **. Следующий платеж: до 20.01.2019».

Клиент уверяет, что не подключал эту опцию, но в итоге все равно оказался должен банку. «Я из месяца в месяц плачу одинаково, поэтому не заморачиваюсь и оплачиваю… Прошли праздники, приближается 20 января — время очередного минимального платежа. СМС-оповещения о минимальном платеже опять нет… Примерная сумма известна, иду и вношу 16.01.2019. А 28 января приходит СМС: «Александр Николаевич, в течение двух дней погасите просрочку по кредиту.» И начинается... совершив десяток звонков (переключают от одного оператора на другого), посетив офис банка, я так и не смог понять, во что я вляпался… По факту: совершая ежемесячные платежи в достаточных объемах по договору, путем какой-то «акции» банка оказываюсь в долгах и штрафах», — жаловался клиент ВТБ.

Юристы рекомендуют клиентам внимательнее относиться к тому, при каких обстоятельствах банк предлагает кредитные каникулы.

Его история закончилась хорошо: банк разобрался в ситуации и отменил начисленные пени и штрафы, ведь клиент услугой не воспользовался. В пресс-службе ВТБ не стали комментировать этот случай, но напомнили, что при запуске новых услуг и сервисов банк размещает дополнительную информацию на сайте и в новостной ленте системы «ВТБ-Онлайн». Клиент также может получить разъяснения об услугах и акциях в кол-центре или отделениях банка.



Кредитными каникулами стоит пользоваться только в случае острой необходимости, считает ведущий эксперт по банковским продуктам Банки.ру Екатерина Марцукова. «Кредитные каникулы дают возможность приостановить погашение основного долга на какое-то время. Однако этот перерыв в конечном итоге увеличит вашу переплату, ведь проценты во время каникул продолжают начисляться на сумму долга, которая во время каникул не уменьшается совсем», — поясняет эксперт.

Юристы рекомендуют клиентам внимательнее относиться к тому, при каких обстоятельствах банк предлагает кредитные каникулы. СМС-рассылки или сообщения в мобильных приложениях не дают полного понимания условий, на которых заключается соглашение, говорит юрист компании «Глазунов и Семенов» Вадим Паутов. Во многих случаях банки принимают заявки на согласие с условиями акции дистанционно, но лучше не сводить отношения с банком к обмену сообщениями.

«Необходимо заключать все-таки письменное дополнительное соглашение с банком, даже если отсрочка платежа дается всего на один месяц. Клиенту лучше обратиться в сам банк, выяснить все подробности и условия и только потом принимать решение. Полезно просто поискать в Интернете отзывы тех, кто уже пользовался предлагаемой банком опцией», — перечисляет Паутов. Он также напоминает, что клиент может потребовать от менеджера перерасчета графика платежей, а также взять паузу на изучение допсоглашения. Так же, как и в случае с кредитным договором, гражданину дается пять дней на подписание документа.

Заслужи пониженную ставку

Чтобы стимулировать платежную дисциплину заемщиков, некоторые банки готовы смягчать условия кредитования для добросовестных клиентов. Такие услуги, в частности, предлагают Почта Банк, Совкомбанк, Промсвязьбанк. Как правило, главным требованием является внесение процентов по займу без просрочек в течение длительного периода, свыше 12 месяцев. Банк также может предложить перерасчет ставки по кредиту тем, кто активно совершает покупки с помощью карты. Например, держатели карт Почта Банка, которые тратят в магазинах свыше 10 тыс. рублей в месяц, могут подключиться к тарифному плану «Активный», который предусматривает смягчение условий по уже выданным кредитам.

Правда, не все клиенты осознают, что опция снижения ставки может быть платной даже при соблюдении всех условий.

«Банк заявляет, что через полтора года после отдачи кредита отправит вам обратно сумму разницы между нынешней ставкой 18,9% и 9,9%, а сам тут же забирает 10% в виде допплатежей на гарантию этой ставки. До подобного могли додуматься только мошенники», — писал клиент Совкомбанка. В кредитной организации сослались на договор. Согласно ему, клиент может отказаться от платной опции в течение 30 дней после подписания документов.

Обещание банка снизить ставку не должно быть главным критерием при выборе продукта, замечает Марцукова. «Если снижение ставки происходит не в момент подписания договора, а позже, при выполнении каких-либо условий, то нужно взвесить возникающие риски. Обещанную скидку лучше воспринимать как приятный бонус, которую вы можете получить при благоприятном стечении обстоятельств, но при принятии решения сравнивать базовые условия в разных банках», — говорит эксперт по банковским продуктам Банки.ру. По ее словам, выплата единовременной комиссии может быть не всегда выгодной в сравнении с переплатой по ссуде. «Попросите сотрудника банка распечатать вам два графика платежей, чтобы оценить переплату в обоих случаях с учетом комиссии за услугу», — советует эксперт.

Попросить сделать два графика платежей — правильное решение, соглашается ведущий финансовый советник «БКС Премьер» Антон Берлинер. «Правда, многие банки не хотят этого делать и отказываются под разными предлогами. Но это законное требование клиента, и отказ сделать это должен настораживать», — заключает эксперт. Он также рекомендует соотнести стоимость услуги и экономию на процентах. «Некоторые банки готовы делать перерасчет только спустя длительный срок после оформления кредита, но это может быть не слишком выгодно — может так получиться, что льготная ставка будет действовать только в последний год ссуды, когда уже гасится тело кредита и прошел срок основной переплаты по процентам», — объясняет Берлинер.

Если снижение ставки происходит не в момент подписания договора, а позже, при выполнении каких-либо условий, то нужно взвесить возникающие риски.

Внимательно читать договор нужно в любом случае, говорят юристы, но можно поступить чуть хитрее. «Чтобы не «проглядеть» важные детали соглашения, можно более детально выспрашивать у менеджера обо всех дополнительных опциях, а также об условиях расторжения договора. Причем просить назвать, в каком именно пункте договора прописаны те или иные условия», — отмечает партнер юридической группы «Яковлев и партнеры» Вероника Сальникова. Если банковский сотрудник не может четко и подробно рассказать о каждом пункте договора, это повод насторожиться, считает юрист.

Некоторые клиенты также сходятся во мнении, что банк намеренно не дает воспользоваться льготной ставкой. Чаще всего такие подозрения возникают, если допускается просрочка платежа на несколько дней из-за задержки перевода или поломки банкомата.

«В 2015 году оформил потребительский кредит с суперставкой. Берешь под 29%, платишь вовремя, закрыл кредит, получил разницу под 16%. Проплатил я почти четыре года без просрочек, и тут 26.03 у меня образовалась просрочка. Кредит я оплачивал через банкомат 16.03, 10 400 рублей. Деньги чудесным образом попали на кредитную карту, которой я уже не пользовался. Я деньги положил. До даты платежа. Их не списали. Поставили меня в должники. Будьте бдительны с банкоматами банка», — отмечал заемщик Почта Банка.



Случаи технических проблем с платежами довольно редки, считает вице-президент Почта Банка Григорий Бабаджанян. По его словам, подобные обращения заемщиков всегда рассматриваются в индивидуальном порядке — если платеж был задержан по техническим причинам, опцию снижения ставки клиент не потеряет. «Но мы рекомендуем клиентам вносить платежи по кредиту заблаговременно», — подчеркивает Бабаджанян.

В спорных ситуациях лучше заручиться письменными подтверждениями, что платеж был отправлен, — выписками из онлайн-банка, чеками из банкомата.

Совкомбанк тоже готов делать исключения, утверждает его главный управляющий директор Андрей Спиваков. «В банке существует практика компенсаций и положительных решений в пользу клиента, если он не разобрался в условиях продукта или, например, не внес платеж вовремя в связи с временно неактивным банкоматом, когда способы оплаты в населенном пункте ограниченны», — перечисляет топ-менеджер.

Промсвязьбанк устанавливает четкий срок, когда просрочку платежа можно считать технической, рассказала руководитель центра разработки продуктов потребительского кредитования Промсвязьбанка Ирина Головлева: «Снижение ставки по такому кредиту произойдет, если «техническая» просрочка не превышает семи дней. Изменение происходит автоматически при выполнении всех условий без дополнительного обращения клиента в банк (о событии клиент получает СМС). Обращений от клиентов, допустивших более длительную просрочку платежа, практически не бывает».

«В спорных ситуациях лучше заручиться письменными подтверждениями, что платеж был отправлен, — выписками из онлайн-банка, чеками из банкомата. Это может быть дополнительным доказательством того, что заемщик выполнял свои обязательства», — рекомендует Паутов. По его словам, отношения с банком лучше основывать на переписке.

Конечно, клиент может попытаться оспорить условия кредитного договора в суде — Гражданский кодекс стоит выше отдельного соглашения. Но это самый сложный путь, констатирует Сальникова. «Доказать, что договор был незаконным, не так просто из-за неоднозначных формулировок, которые используются при составлении документа. Банки страхуют себя от таких последствий», — замечает эксперт.

Юлия КОШКИНА, Banki.ru