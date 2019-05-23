оденьгахпросто: как объявить себя банкротом

Личное банкротство позволяет избавиться от долгов, но само по себе стоит недешево Фото: diy13@ya.ru/Depositphotos.com

За четыре года действия закона о персональном банкротстве процедурой воспользовались 107,6 тыс. человек, подсчитали Объединенное кредитное бюро и проект «Федресурс». И технология стремительно набирает популярность. Только в I квартале 2019 года число граждан и индивидуальных предпринимателей, признанных несостоятельными, выросло на 48%. Рассказываем, как объявить себя банкротом, зачем это нужно и сколько придется потратить на процедуру.

Кто может объявить себя банкротом?

Банкротство — не самая приятная процедура, но иногда это единственный вариант избавления от безнадежных долгов. Если оплачивать обязательства в срок не представляется возможным, вы имеете право обратиться в суд с заявлением о признании себя банкротом. Если долги при этом превышают 500 тыс. рублей, подать заявление вы обязаны по закону.

Минусы банкротства

Ваше имущество распродадут, чтобы расплатиться с кредиторами.

Процедура банкротства — само по себе дорогое удовольствие. Услуги юристов, финансового управляющего, прочих расходов и пошлин, по подсчетам Банки.ру, обойдутся не менее чем в 100 тыс. рублей.

Во время процедуры реструктуризации долгов вы не сможете распоряжаться своими доходами и имуществом. В месяц вам будет разрешено тратить со специального счета не более 50 тыс. рублей, если суд не одобрит б о льшую сумму.

льшую сумму. До завершения процедуры вам могут запретить выезд из России.

Банкротство — черная метка на кредитной истории. Ваши шансы на получение нового кредита в банке станут близки к нулю. Вы будете обязаны сообщать о своем банкротстве при получении займа или кредита в течение пяти лет. В этот срок признать себя банкротом снова и списать долги повторно также нельзя. Подробнее о последствиях банкротства читайте в публикации Банки.ру.

На три года вам запрещено занимать руководящие должности в компаниях.

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Плюсы банкротства

Когда вас признают банкротом, ваши долги спишут в полном объеме, даже если распродажа имущества не покроет всю задолженность. Эта норма не касается выплаты долгов по алиментам и возмещению вреда жизни или здоровью.

У вас не потребуют больше того, что есть у вас в собственности, и не заберут единственное жилье (за исключением ипотечного), земельные участки под ним, вещи индивидуального пользования (кроме предметов роскоши).

С начала процедуры банкротства кредиторы и коллекторы не будут донимать вас звонками, все разговоры с ними будет вести ваш финансовый управляющий — правда, за ваши деньги (см. выше).

Как проходит банкротство

Известите кредиторов о том, что вы собираетесь инициировать процедуру банкротства. Найдите финансового управляющего — без него процедуру провести нельзя. Этот человек будет управлять вашим имуществом и финансами во время процедуры, формировать реестр кредиторов, подавать обязательные уведомления о ходе банкротства (сейчас это делается через газету «Коммерсант» и Единый федеральный реестр сведений о банкротстве — ЕФРСБ), также он разработает план реструктуризации долга и проведет оценку и распродажу имущества. Выбрать управляющего можно в ЕФРСБ в разделе «Арбитражные управляющие» . Обратите внимание на количество завершенных им дел, случаи продления процедуры и отказы от нее, чтобы оценить опыт и добросовестность финуправляющего. Оплатите государственную пошлину и положите на депозит суда сумму, необходимую для оплаты услуг и расходов арбитражного управляющего. Соберите необходимые документы: о размерах обязательств, доходах и суммах налога за три предыдущих года, банковских счетах, вкладах, недвижимом и движимом имуществе. Понадобятся также копии договоров по сделкам с недвижимостью, ценными бумагами, транспортными средствами, долями в уставном капитале на сумму свыше 300 тыс. рублей. Напишите заявление с подробным описанием, кому и сколько вы задолжали и почему не можете расплатиться. Расскажите о своем имуществе, банковских счетах и доходах, укажите организацию, в которой состоит выбранный вами арбитражный управляющий. Заявление с описью всех собранных документов и квитанцией об оплате пошлины сдайте в секретариат арбитражного суда. Подать документы можно лично, по почте или через портал госуслуг. Дождитесь, пока суд признает ваше заявление обоснованным. На это может уйти от 15 дней до трех месяцев. Суд может признать заявление необоснованным, например, если не доказана ваша неплатежеспособность. В таком случае производство по делу прекращается. Если суд признает заявление обоснованным, ситуация далее может развиваться по трем сценариям.

На любом этапе ваш финансовый управляющий может договориться с кредиторами о мировом соглашении. Например, вам могут списать часть долга или предоставить отсрочку. В таком случае дело о банкротстве прекращается.

Арбитражный управляющий может договориться с вашими кредиторами о реструктуризации долга — пересмотре долгов и графика их погашения. При этом дело о банкротстве не закрывается, а план реструктуризации может быть рассчитан максимум на три года. Самостоятельно распоряжаться имуществом в этот период вы не сможете, вам будет открыт специальный счет, с которого вы не сможете тратить больше 50 тыс. рублей в месяц. Реструктуризация возможна, если у вас есть источник постоянного дохода, достаточного для выплаты долга по графику. Норма будет неприменима, если вас есть неснятая судимость по экономическим преступлениям, если вас уже признавали банкротом в течение последних пяти лет или в течение восьми последних лет применялся план реструктуризации.

Если расплатиться с кредиторами в ходе реструктуризации долга не удастся, вас признают банкротом и начнут распродажу имущества. Вырученные с торгов средства финансовый управляющий распределяет между кредиторами.

Сколько стоит банкротство

Стоимость банкротства зависит от региона, ситуации должника и реестра кредиторов.

Чтобы повысить шансы в суде, вам понадобятся услуги юриста ( от 50 тыс. рублей ). Он помогает собирать документы и написать заявление, следит за действиями финуправляющего и может представлять ваши интересы на судебных заседаниях. При самостоятельном банкротстве физлица будет крайне сложно «выбить» денежные средства сверх величины прожиточного минимума.

). Он помогает собирать документы и написать заявление, следит за действиями финуправляющего и может представлять ваши интересы на судебных заседаниях. При самостоятельном банкротстве физлица будет крайне сложно «выбить» денежные средства сверх величины прожиточного минимума. Минимальный размер фиксированной платы финуправляющему за одну процедуру — 25 тыс. рублей . Если проводится и реструктуризация долгов, и реализация имущества, сумма удваивается.

. Если проводится и реструктуризация долгов, и реализация имущества, Государственная пошлина — 300 рублей , почтовые расходы и услуги банка — 2—3 тыс. рублей.

, почтовые расходы и услуги банка — Другие расходы финуправляющего: сообщения в ЕФРСБ (5—7 публикаций по 412 рублей), публикации в уполномоченном СМИ (одно-два сообщения по 11 тыс. рублей), оплата услуг электронной торговой площадки (порядка 7 тыс. рублей).

Вы можете обратиться в юридическую фирму, которая занимается банкротством физлиц. Вам предложат «полный пакет»: консультации и помощь юриста, услуги оценщика, финуправляющего, вплоть до полного представительства с «гарантией положительного решения суда». В среднем за банкротство «под ключ» придется заплатить от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.