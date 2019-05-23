оденьгахпросто: как объявить себя банкротом

За четыре года действия закона о персональном банкротстве процедурой воспользовались 107,6 тыс. человек, подсчитали Объединенное кредитное бюро и проект «Федресурс». И технология стремительно набирает популярность. Только в I квартале 2019 года число граждан и индивидуальных предпринимателей, признанных несостоятельными, выросло на 48%. Рассказываем, как объявить себя банкротом, зачем это нужно и сколько придется потратить на процедуру.
Кто может объявить себя банкротом?
Банкротство — не самая приятная процедура, но иногда это единственный вариант избавления от безнадежных долгов. Если оплачивать обязательства в срок не представляется возможным, вы имеете право обратиться в суд с заявлением о признании себя банкротом. Если долги при этом превышают 500 тыс. рублей, подать заявление вы обязаны по закону.
Минусы банкротства
- Ваше имущество распродадут, чтобы расплатиться с кредиторами.
- Процедура банкротства — само по себе дорогое удовольствие. Услуги юристов, финансового управляющего, прочих расходов и пошлин, по подсчетам Банки.ру, обойдутся не менее чем в 100 тыс. рублей.
- Во время процедуры реструктуризации долгов вы не сможете распоряжаться своими доходами и имуществом. В месяц вам будет разрешено тратить со специального счета не более 50 тыс. рублей, если суд не одобрит большую сумму.
- До завершения процедуры вам могут запретить выезд из России.
- Банкротство — черная метка на кредитной истории. Ваши шансы на получение нового кредита в банке станут близки к нулю. Вы будете обязаны сообщать о своем банкротстве при получении займа или кредита в течение пяти лет. В этот срок признать себя банкротом снова и списать долги повторно также нельзя. Подробнее о последствиях банкротства читайте в публикации Банки.ру.
- На три года вам запрещено занимать руководящие должности в компаниях.
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Плюсы банкротства
- Когда вас признают банкротом, ваши долги спишут в полном объеме, даже если распродажа имущества не покроет всю задолженность. Эта норма не касается выплаты долгов по алиментам и возмещению вреда жизни или здоровью.
- У вас не потребуют больше того, что есть у вас в собственности, и не заберут единственное жилье (за исключением ипотечного), земельные участки под ним, вещи индивидуального пользования (кроме предметов роскоши).
- С начала процедуры банкротства кредиторы и коллекторы не будут донимать вас звонками, все разговоры с ними будет вести ваш финансовый управляющий — правда, за ваши деньги (см. выше).
Как проходит банкротство
- Известите кредиторов о том, что вы собираетесь инициировать процедуру банкротства.
- Найдите финансового управляющего — без него процедуру провести нельзя. Этот человек будет управлять вашим имуществом и финансами во время процедуры, формировать реестр кредиторов, подавать обязательные уведомления о ходе банкротства (сейчас это делается через газету «Коммерсант» и Единый федеральный реестр сведений о банкротстве — ЕФРСБ), также он разработает план реструктуризации долга и проведет оценку и распродажу имущества. Выбрать управляющего можно в ЕФРСБ в разделе «Арбитражные управляющие». Обратите внимание на количество завершенных им дел, случаи продления процедуры и отказы от нее, чтобы оценить опыт и добросовестность финуправляющего.
- Оплатите государственную пошлину и положите на депозит суда сумму, необходимую для оплаты услуг и расходов арбитражного управляющего.
- Соберите необходимые документы: о размерах обязательств, доходах и суммах налога за три предыдущих года, банковских счетах, вкладах, недвижимом и движимом имуществе. Понадобятся также копии договоров по сделкам с недвижимостью, ценными бумагами, транспортными средствами, долями в уставном капитале на сумму свыше 300 тыс. рублей.
- Напишите заявление с подробным описанием, кому и сколько вы задолжали и почему не можете расплатиться. Расскажите о своем имуществе, банковских счетах и доходах, укажите организацию, в которой состоит выбранный вами арбитражный управляющий. Заявление с описью всех собранных документов и квитанцией об оплате пошлины сдайте в секретариат арбитражного суда. Подать документы можно лично, по почте или через портал госуслуг.
- Дождитесь, пока суд признает ваше заявление обоснованным. На это может уйти от 15 дней до трех месяцев. Суд может признать заявление необоснованным, например, если не доказана ваша неплатежеспособность. В таком случае производство по делу прекращается.
- Если суд признает заявление обоснованным, ситуация далее может развиваться по трем сценариям.
- На любом этапе ваш финансовый управляющий может договориться с кредиторами о мировом соглашении. Например, вам могут списать часть долга или предоставить отсрочку. В таком случае дело о банкротстве прекращается.
- Арбитражный управляющий может договориться с вашими кредиторами о реструктуризации долга — пересмотре долгов и графика их погашения. При этом дело о банкротстве не закрывается, а план реструктуризации может быть рассчитан максимум на три года. Самостоятельно распоряжаться имуществом в этот период вы не сможете, вам будет открыт специальный счет, с которого вы не сможете тратить больше 50 тыс. рублей в месяц. Реструктуризация возможна, если у вас есть источник постоянного дохода, достаточного для выплаты долга по графику. Норма будет неприменима, если вас есть неснятая судимость по экономическим преступлениям, если вас уже признавали банкротом в течение последних пяти лет или в течение восьми последних лет применялся план реструктуризации.
- Если расплатиться с кредиторами в ходе реструктуризации долга не удастся, вас признают банкротом и начнут распродажу имущества. Вырученные с торгов средства финансовый управляющий распределяет между кредиторами.
Сколько стоит банкротство
Стоимость банкротства зависит от региона, ситуации должника и реестра кредиторов.
- Чтобы повысить шансы в суде, вам понадобятся услуги юриста (от 50 тыс. рублей). Он помогает собирать документы и написать заявление, следит за действиями финуправляющего и может представлять ваши интересы на судебных заседаниях. При самостоятельном банкротстве физлица будет крайне сложно «выбить» денежные средства сверх величины прожиточного минимума.
- Минимальный размер фиксированной платы финуправляющему за одну процедуру — 25 тыс. рублей. Если проводится и реструктуризация долгов, и реализация имущества, сумма удваивается.
- Государственная пошлина — 300 рублей, почтовые расходы и услуги банка — 2—3 тыс. рублей.
- Другие расходы финуправляющего: сообщения в ЕФРСБ (5—7 публикаций по 412 рублей), публикации в уполномоченном СМИ (одно-два сообщения по 11 тыс. рублей), оплата услуг электронной торговой площадки (порядка 7 тыс. рублей).
Вы можете обратиться в юридическую фирму, которая занимается банкротством физлиц. Вам предложат «полный пакет»: консультации и помощь юриста, услуги оценщика, финуправляющего, вплоть до полного представительства с «гарантией положительного решения суда». В среднем за банкротство «под ключ» придется заплатить от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.