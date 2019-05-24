Полный бак проблем

Без вмешательства властей цены на бензин летом могут вырасти на 10—15% Фото: believeinme/Depositphotos.com

Биржевые цены на бензин взлетели. Стоит ли опасаться топливного кризиса, о котором предупредили владельцы независимых АЗС?



Цепная реакция

О том, что биржевые цены на бензин резко выросли, сообщили Независимый топливный союз (НТС) и Российский топливный союз (РТС), которые представляют интересы владельцев независимых АЗС. В период с 15 апреля по 15 мая 2019 года оптовые цены на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже выросли на 23% на бензин марки REGULAR (АИ-92) и на 18,5% — на PREMIUM (АИ-95).

«С некоторым лагом оптовые цены транслируются в мелкий опт. Например, в Саратовской области за указанный период цены на АИ-92 выросли на 11,2%, на АИ-95 — на 10,4%, а на летний дизель — на 2%», — информирует НТС.

Оптово-розничная маржинальность по АИ-92 в среднем по России на сегодняшний день составляет 5 рублей за литр, по АИ-95 и дизельному топливу — в районе 6 рублей за литр, свидетельствуют данные союза. Там отмечают, что такой уровень оптово-розничной маржинальности уже приводит к однозначным убыткам предприятий нефтепродуктообеспечения.

В Российском топливном союзе среди причин роста биржевых цен называют как сокращение объема производства из-за весенних ремонтов на НПЗ, так и увеличение поставок топлива на экспорт. Кроме этого, участники рынка указывают на недостаточную эффективность демпфера.

Механизм демпфера Составляющая обратного (отрицательного) акциза для отдельных российских нефтеперерабатывающих заводов. Принцип его действия — в специальной надбавке, которая зависит от разницы средней экспортной цены на нефть и стоимости бензина Аи-92 и дизтоплива на внутреннем рынке. Российский топливный союз обращает внимание на то, что в формуле расчета отсутствует учет текущих оптовых цен, что обеспечивает возможность некоторым НПЗ и получать демпфер, держать крупнооптовые цены выше экспортного паритета.

«Рынок вновь испытывает сложности»

«В результате резкого роста оптовых цен ситуация возвращается к прошлогодней, когда маржинальная доходность розничных продаж моторного топлива оказывалась либо отрицательной, либо ниже минимально требуемой», — отмечают в РТС.

1 июля завершится срок соглашения властей с крупнейшими нефтяными компаниями по сдерживанию роста цен на бензин и дизельное топливо. «У нас с вами буквально месяц для принятия оперативных мер, иначе ситуация на топливном рынке может выйти из-под контроля, что чревато значительными социально-экономическими потрясениями для граждан России», — предупреждает президент Независимого топливного союза Павел Баженов.

Власти уверяют, что у россиян нет причин для беспокойства о ценах на бензин. «Мы ожидали, что биржевые цены немного поднимутся, поскольку они связаны с мировыми ценами на топливо. Но сегодня это преждевременная тревога», — передает РИА Новости слова вице-премьера Дмитрия Козака.

Эксперты отмечают, что кроме мировых трендов на российский рынок влияют и другие факторы.

Российский топливный рынок в апреле — мае, действительно, находится под воздействием общемирового тренда роста спроса на топливо в рамках подготовки к летнему сезону. Но на отечественном рынке при возросшем спросе работают несколько факторов дисбаланса, говорит главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. В частности, по его мнению, демпфирующий механизм правительства показал свою полную неспособность балансировки ценовой конъюнктуры рынка. «Отсутствие эффективного механизма, позволяющего обеспечить маржинальность опту и рознице, наносит колоссальный ущерб всему сектору переработки — в частности, независимые НПЗ перманентно наращивают объемы убытков», — говорит Покатович.

В начале года ситуация для АЗС несколько улучшилась, но сейчас рынок вновь испытывает сложности, указывает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. «Находившаяся в глубоком кризисе розница стала постепенно приходить в себя, однако уже сейчас появились симптомы очередного ухудшения состояния рынка. Все дело в том, что, удовлетворившись временным эффектом от принятых мер, чиновники решили не только не ужесточать требования к НПЗ по части обязательных поставок на внутренний рынок, но и ослабить их уже в апреле. В результате компании быстро переключились на более выгодный для них экспорт, тогда как внутри страны, пока только в отдаленных от европейской части регионах, возник вполне реальный дефицит дизельного топлива, и в ближайшее время ожидается аналогичная ситуация с бензином. Обстановка осложняется тем, что на май были запланированы крупные работы по ремонту заводов и многие НПЗ приостановили поставки», — объясняет Николаев.

Инфляцию заправят бензином?

Цены на бензин регулируются в режиме ручного управления, поэтому вряд ли можно опасаться их серьезного скачка. «Ситуация находится на контроле у президента РФ, поэтому сильного скачка цен не предвидится. Но при этом нефтяные компании будут использовать любую возможность, чтобы взвинтить цены на горючее в стране, так как менеджмент компании в рыночных условиях всегда будет заботиться о рентабельности своего бизнеса», — указывает директор департамента управления активами компании Erarium Group Денис Лисицын.

«Повышение спроса на бензин в летний период пробуждает у производителей еще большее желание заработать. Такое резкое повышение цен на бензин и дизельное топливо может негативно сказаться на общей экономической ситуации. Если это повлияет на инфляцию, государству вновь придется выступить регулятором и договариваться с нефтяниками о каких-либо антикризисных мерах», — добавляет заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин.

Николаев также считает, что правительству вновь придется прибегнуть к прямому регулированию, так как другим способом мотивировать нефтяников поставлять топливо на внутренний рынок, видимо, уже не получится. «Рост акцизов, налоговый маневр, замороженные розничные цены — все это привело к ощутимым финансовым потерям. До 1 июля для рядового потребителя ситуация вряд ли изменится: до этого срока будет действовать соглашение правительства и нефтяников», — говорит он.

Если правительство не вмешается в ситуацию, то в летний период цены на бензин взлетят на 10—15%, что приведет к ускорению инфляции. «На данный момент считаем, что у правительства вряд ли хватит времени, чтобы предложить какие-либо эффективные изменения, например, в отношении демпфирующего механизма, для сдерживания роста топливных цен в летний период с помощью рыночных инструментов. Более вероятным видится продолжение «ручного управления» ценовой конъюнктурой топливного рынка на основе очередных договоренностей правительства с нефтяными компаниями. В противном случае рост цен на бензин этим летом может составить порядка 10—15%, что транслируется в рост цен на 0,1—0,3 процентного пункта до средних уровней в 5,2—5,3% этим летом», — резюмирует Покатович.

Анна ПОНОМАРЕВА, Banki.ru