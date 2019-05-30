С чувством выкупленного долга

Стать «самому себе коллектором» не получится, поскольку должник является участником кредитного договора Фото: EdZbarzhyvetsky/Depositphotos.com

Выкупить долг у банка теперь предлагают даже в Instagram. Должникам обещают существенный дисконт, а покупателям обязательств — пассивный доход. Как устроен этот рынок, выгодна ли процедура клиентам?

«Мечтаешь распрощаться с долгами? Хочешь оставлять деньги не в банке, а тратить их на свои нужды? Приходи на бесплатный вебинар», — призывает в своем Instagram блогер Алена (имя героини изменено. — Прим. Банки.ру). Как утверждает девушка, она выкупает долги физлиц у российских банков за 20% от стоимости обязательств и может научить этому других. Процедуру переуступки прав требования (цессии) Алена также рекомендует превратить в источник дохода: покупать обязательства у банка с дисконтом, а потом получать деньги от должников. На счету Алены уже восемь успешных кейсов, если верить ее Instagram. Блогер не ответила на сообщения корреспондента Банки.ру, поэтому проверить правдивость ее слов невозможно. Впрочем, практика продажи долгов физлицам в России есть, хотя сами банки не любят о ней распространяться.

Цессия на индивидуальных условиях

В 2018 году объем закрытых сделок на рынке цессии составил 293 млрд рублей, подсчитали в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Речь идет о продаже прав требований профессиональным взыскателям — коллекторским агентствам. Банки готовы продавать денежные требования и физлицам, но доля таких сделок на рынке цессии не превышает 1%, говорит президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев.

«Продажа» долга регулируется Гражданским кодексом и законом «О потребительском кредите (займе)» (№ 353-ФЗ). Согласно ему, банк вправе уступить права по кредитному договору любому лицу. По общим правилам согласие должника на сделку не требуется, но он должен быть уведомлен о ней. Однако, когда речь идет о заемщиках-физлицах, есть особенности, говорит партнер юридической фирмы Law & Com Offer Антон Алексеев. «Условие о возможности переуступки прав третьим лицам должно быть согласовано непосредственно при заключении договора. Потребителю должен быть представлен выбор — согласиться или запретить уступку прав по договору третьим лицам», — поясняет юрист.

Сам должник не может выступить покупателем, поскольку является участником кредитного договора. Третьей стороной пока чаще всего выступают либо родственники, либо друзья заемщика, отмечает Эльман Мехтиев. Сделка может быть совершена в любой момент, как только у банка возникло право передачи требований по договору. Например, при выходе заемщика на просрочку. Вот только фактически банк продает не сам долг, а права на него, замечает партнер юридической фирмы «ЮСТ» Александр Боломатов: «Стороной кредитного договора может быть только организация с соответствующей лицензией, например банк. Когда возникает дефолт, идет уведомление клиента о расторжении договора. Тогда появляется возможность требовать возврат долга с процентами, пенями и штрафами. Все это превращается в денежные требования — оборотоспособный актив, который можно продавать». По его словам, практика передачи долгов граждан другим физлицам широко не распространена по одной причине — риска «дикого» коллекторства.

«Государство заинтересовано в том, чтобы такого рода требования не «расползались» по рынку. Чего боятся? Дикого, неорганизованного коллекторства. Предпочитают, чтобы это осталось требованием банка или других поднадзорных организаций, потому что понятно, куда на них жаловаться», — констатирует Боломатов.

Банкам такой способ продажи «плохих» долгов на руку. Это доходнее, чем переуступать портфель коллекторам, а также может снизить издержки на судебные разбирательства с должниками, говорит представитель кредитной организации из топ-30. Но рассказывать клиентам о подобной опции банки не готовы: возможность не платить, а потом через знакомых выкупить свой долг с дисконтом может привести к росту числа недобросовестных заемщиков.

Кто должен сделать первый шаг?

«Вы попробуйте сами предложить ВТБ выкупить долг. Услышите трехэтажный мат службы безопасности и более ничего», — писал на форуме Банки.ру пользователь с ником predator67. Его комментарий как нельзя лучше иллюстрирует главное сомнение должников: стоит ли самому предлагать банку уступить долг третьему лицу? Какие банки на это согласятся?

Инициатором может выступить как банк, так и должник, особенно когда обе стороны понимают, что долг невозвратный, считает старший инвестиционный консультант компании «БКС Брокер» Максим Ковязин. «Не каждый желающий сможет прийти в банк и сказать: «Хочу купить долг Ивана Ивановича». Для банка это слишком большие риски, прежде всего репутационные», — не соглашается Эльман Мехтиев.

Участники профильных форумов утверждают, что практика продажи долгов физлицам существует в Кредит Европа Банке, «Русском Стандарте» и ВТБ. Причем последний предлагает эту опцию заемщикам уже присоединенных к группе ВТБ 24 и Банка Москвы. В «Русском Стандарте» корреспонденту Банки.ру пояснили, что такой сервис есть в каждом крупном банке, но это исключительная опция, если «должник сам просит». В Кредит Европа Банке цессию с физлицами тоже назвали стандартным инструментом. «ВТБ при работе с кредитами использует весь спектр инструментов, разрешенных законом», — сообщили в пресс-службе кредитной организации. Из многочисленных сообщений на форумах можно сделать вывод, что банк сам инициирует продажу долга с дисконтом.

«Сегодня позвонили из ВТБ и предложили выкуп моего долга на третье лицо, это второй раз уже, в январе 2018 года тоже предлагали. От долга за 20%, это около 130К (тысяч рублей. — Прим. ред.), вот решила с вами посоветоваться, дали подумать три недели», — делилась своим опытом одна из участниц профильного форума в начале мая.

Банки.ру направил в системно значимые банки вопрос, заключают ли они договоры цессии с физическими лицами. Большинство игроков либо не ответили на запрос, либо отказались от комментариев. В Альфа-Банке сообщили, что осуществляют уступку прав требования по кредитным договорам в соответствии с Гражданским кодексом.

Инициатива третьих лиц подозрительна

Упомянутая выше блогер Алена — не единственная, кто предлагает выкупить долг у банка с дисконтом. В Интернете и социальных сетях можно найти множество аналогичных объявлений от граждан и «юридических фирм». Не все компании могут приобрести обязательства по потребительскому кредиту, обращает внимание Антон Алексеев. По закону «О потребительском кредите (займе)» это могут быть юрлица, у которых есть лицензия на выдачу потребительских займов (например, другие банки), коллекторские агентства или специализированные финансовые общества. «Главное управление Банка России по Саратовской области еще в 2014 году сообщало о мошеннических схемах по выкупу кредитов», — напоминает юрист.

Схема была такова: граждане вносили на счет «юрфирмы» комиссию за работу и 20—35% от суммы долга, мошенники сами платили по кредиту два-три раза, а потом бесследно исчезали. Риски повторения такого сценария сохраняются и сейчас, констатирует Антон Алексеев.

Не каждый долг пригоден к продаже

Как отмечают собеседники Банки.ру, банки обычно не готовы продавать права требования по залоговым ссудам — ипотеке или автокредитам. Реализовать имущество может и сам кредитор. Это косвенно подтверждают отзывы граждан на профильных форумах — клиенты, которым предлагали опцию цессии, имели долг по кредитным картам или потребительским кредитам. К слову, даже в стандартных сделках по передаче «плохих» долгов коллекторам банки не отступают от этого правила. По данным НАПКА, в 2018 году 73% всех кейсов сформировали кредиты наличными, еще 11% сделок пришлось на кредитные карты.

«Цессия может проводиться по любому типу кредита. Проведение цессии рассматривается индивидуально по каждому клиенту с учетом ряда факторов: платежная дисциплина, наличие залога по кредиту, жизненная ситуация клиента», — пояснили в пресс-службе Кредит Европа Банка. Там также добавили, что в момент принятия решения кредитор ориентируется на «минимизацию финансовых убытков в ходе сделки».

Цессию три года ждут

Ведение дела по задолженности требует привлечения юристов, это дополнительная нагрузка на сотрудников и дополнительные затраты, отмечает Максим Ковязин. Расходы можно начинать фиксировать с момента возникновения просрочки, когда есть условия для расторжения кредитного договора. В течение трех лет после дефолта клиента у банка есть право обратиться с иском в суд. Как следует из примеров на форумах, предложение провести «индивидуальную» цессию озвучивается банком через два-три года с момента просрочки по кредиту.

«Ну вот и мой роман с ВТБ подошел к концу. От даты последнего платежа до сего знаменательного события — ровно три года. Мне не приходило писем или СМС, все по звонку, так что кто ждет этого предложения — отвечайте на звонки», — рекомендовал один из пользователей.

Уступка прав требования третьему лицу возможна как до обращения в суд, так и после — во время разбирательства и даже исполнительного производства. Но цессия до суда — большая редкость. «Брал лям (1 млн рублей. — Прим. ред.) под 19%. Просрочка немного больше 600 дней. Решение гражданского суда — оспорено. Вот, наверно, и решили списать мой «трудный» долг», — делился опытом клиент ВТБ.

Форумчане также утверждают, что «индивидуальную цессию» предлагают тем, чей долг перед банком составляет от 600 тыс. рублей до 3 млн.

Цена вопроса

Главная рекомендация от тех, кто обсуждает с банком выкуп собственного долга, — торг уместен. Изначально банк предлагает клиенту передать права требования третьему лицу за 20—30% от суммы задолженности, но размер «отступных» можно снизить до 10%.

«Это варьируется. По долгам до 1 миллиона будет 20%, свыше 1 миллиона — 10%», — рассказывает корреспонденту Банки.ру форумчанин, знающий условия таких сделок. Собеседник в банке из топ-30 утверждает, что настолько существенный дисконт кредитор предлагать не будет. В лучшем случае банк согласится на сделку за возврат 50—70% от суммы долга. Обычно выкупить долг можно за 20—40% от суммы долга, все зависит от переговорных позиций сторон сделки, считает Максим Ковязин.

Хотя разброс цифр значителен, из них видно, что переуступка прав требования третьему лицу — исключительно выгодное дело для кредиторов. «Ошибочно полагать, что долг приобретается по той же цене, что и в случае продажи портфеля коллекторскому агентству. В рамках «индивидуальной» цессии ценник выше в разы и на порядки», — говорит Эльман Мехтиев из НАПКА.

Выкуп с последствиями

10—20% от суммы долга — не единственная цена, которую придется заплатить заемщику. Любая сделка по кредиту отражается на кредитной истории клиента, замечают в Кредит Европа Банке.

В процессе переуступки прав требования кредитный договор расторгается, банк выдает клиенту справку об отсутствии задолженности по этому соглашению. Для будущего кредитора не важно, кому и как был выплачен долг — важен сам факт погашения и отсутствия действующей просроченной задолженности, говорит Эльман Мехтиев.

«В кредитной истории заемщика договор будет отмечен как закрытый со статусом «Переуступка прав», а также должна появиться информация о том, кому были переуступлены права. Влияние на качество кредитной истории зависит от политики каждого конкретного банка и тех факторов, которые являются для него значимыми при оценке рискового профиля потенциального заемщика», — пояснили в Объединенном кредитном бюро.

Однако сама по себе передача долга по договору цессии чаще всего касается безнадежных кредитов — тех, по которым клиент не платил годами. Это исчерпывающе характеризует платежную дисциплину и добросовестность клиента, вряд ли такой заемщик станет желанным для других банков.

Юлия КОШКИНА, Banki.ru