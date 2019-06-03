​Стратегия для пенсионера

Финансы на пенсии требуют особого подхода. Если они, конечно, есть Фото: AndrewLozovyi/Depositphotos.com

Суметь накопить на старость — это еще полдела. На пенсии придется позаботиться не только о дополнительном доходе, но и о том, как сохранить свои сбережения.



Пока наши финансовые власти рассуждают о том, какой будет пенсионная система с ИПК, те, кому скоро выходить на пенсию, думают о том, как грамотно организовать свой бюджет. Универсального рецепта нет, однако существующие на рынке продукты позволят предусмотреть буквально все ситуации. Самое главное — правильно их использовать и помнить о подводных камнях.

Банковский вклад: главное — сохранить

Простой и поэтому очень популярный инструмент у пожилых людей. Многие выбирают банковские вклады с возможностью ежемесячно снимать проценты. Это позволяет получать небольшой, но зато регулярный доход. Однако в такой стратегии есть и свои минусы. Во-первых, накопления не растут, поскольку весь текущий доход просто тратится, а во-вторых, снижается потенциальная доходность. Особенно если выбрать вклад с капитализацией процентов.

Так, открыв вклад с ежемесячной выплатой процентов и положив на год 100 тыс. рублей под 7% годовых, в конце срока вкладчик останется с той же суммой. Плюс 7 тыс. рублей, которые банк равномерно выплачивал в течение года. Итоговая сумма на вкладе с капитализацией процентов составит 107,24 тыс. рублей. То есть в первом случае разницу клиент просто «подарит» банку. А если речь о более значительной сумме? А если срок год, а три?

Поэтому банковский вклад больше годится для того, чтобы обеспечить подушку безопасности, защищенную от инфляции. По словам финансового советника «БКС Премьер» Антона Берлинера, вклады — один из самых ликвидных инструментов. Ведь пожилому человеку деньги всегда могут понадобиться внезапно.

Облигации: почувствуй себя рантье

Доходность самых надежных облигаций сейчас выше, чем у вкладов примерно на 1—2 процентных пункта. Как правило, чем дольше срок обращения облигации, тем выше ее доходность. Обычно владельцам облигаций выплачивается регулярный (два — четыре раза в год) купон. Это удобно, если необходимо получать стабильный доход с определенной суммы. В отличие от ставок по вкладам, которые часто меняются в зависимости от конъюнктуры, купонные выплаты стабильны. Например, покупка государственных ОФЗ может обеспечить в течение долгих лет регулярный доход в 6,5—7% годовых. Сейчас ставки купонов облигаций госкомпаний и банков могут доходить до 9—10%.

«Облигации стоит выбирать исходя из размера купона, а не доходности к погашению. Для пенсионера удобнее всего будет, если в портфеле разные бумаги, выплаты по которым разнесены по времени. В идеале, чтобы была возможность получать деньги ежемесячно», — советует Берлинер.

Главный риск — снижение цены облигации. Если в этот момент потребуется ее продать, будет убыток. Так, в случае роста ключевой ставки ЦБ текущая стоимость облигаций, скорее всего, упадет. «Чем дольше срок обращения облигации, тем выше риск», — указывает аналитик компании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков. Поэтому в облигации стоит вкладывать деньги, которые не потребуются лет пять-шесть. Тогда можно дождаться оферты или погашения и полностью вернуть вложенные деньги. Чтобы сэкономить на налогах, можно выбирать облигации, выпущенные после 2016 года. Также стоит оценивать ликвидность облигаций, то есть возможность быстро продать ее по рыночной цене: самые лучшие по этому параметру — ОФЗ.

Пенсия по индивидуальному плану

Индивидуальные пенсионные планы (ИПП) предлагают сейчас многие негосударственные фонды (НПФ). Суть в том, что откладывая в месяц определенную сумму, в момент выхода на пенсию клиент получает дополнительные выплаты. Их размер зависит от суммы взносов, срок выплат и инвестиционного дохода, который заработает фонд. Разумеется, никаких гарантий, что доходность будет высокой, нет. В прошлом году некоторые крупные НПФ показали доходность всего 5—6%, а некоторые получили убыток. Поэтому расчеты пенсионных калькуляторов (он есть на сайте любого фонда) весьма условны.

Два плюса ИПП — возможность получить налоговый вычет от государства (до 15,6 тыс. рублей в год) и юридическая защита накоплений. Эти деньги нельзя взыскать по суду, они не входят в состав совместно нажитого имущества при разводе. Основной минус в том, что пенсионные средства не страхуются государством, поэтому при банкротстве НПФ есть шансы больше не увидеть своих сбережений.

Гендиректор НПФ «Ренессанс пенсии» Елена Горшкова указывает, что, открыв ИПП, клиент сам может выбрать удобный режим пополнения счета и выплат пенсии. Как правило, фонды предлагают срок от пяти лет и выше, а также схемы с пожизненной выплатой пенсии и правом наследования невыплаченного остатка. Также пенсионный план можно открыть для пожилого родственника. Впрочем, и сам пенсионер в любом возрасте может заключить договор с НПФ, говорит она.

НСЖ: защита плюс накопления

Накопительное страхование жизни (НСЖ) в самом названии содержит суть продукта: с одной стороны, это способ обеспечить семью, например, в случае смерти, а с другой — возможность копить постепенно, внося указанную в договоре сумму на счет. Обычно минимальный срок договора — пять лет. По истечении срока страхования клиент забирает назад свои взносы, а в случае его смерти наследники получают гарантированную выплату. По словам директора по маркет-менеджменту СК «Росгосстрах Жизнь» Натальи Беловой, это одна из причин популярности НСЖ среди пожилых людей. «Некоторые хотят заранее приготовить денежный подарок внукам. Либо сохранить сбережения, чтобы в случае ухода из жизни деньги напрямую и быстро были выплачены дочери или сыну», — говорит она.

У НСЖ ряд плюсов: в частности, если с клиентом произойдет страховой случай, то компания все равно должна будет выплатить ему оговоренную сумму. Также есть возможность добавлять в страховку любые опции. Дороже всего обходится страхование от заболеваний и инвалидности, ниже всего тарифы на страхование от несчастных случаев. «Если опираться на данные статистики, то около 40% всех случаев смерти или госпитализации в результате травматизма относятся к лицам в возрасте 65 лет и старше», — говорит генеральный директор СК «Ингосстрах — Жизнь» Владимир Черников. При этом чем старше клиент, тем дороже может обойтись ему страховка.

Также привлекательной стороной этого продукта является наличие налоговых льгот и защита от юридических рисков. Так, по словам Беловой, пенсионеры часто пользуются программами пожизненного страхования, чтобы сформировать капитал на случай внезапной смерти. «Человек копит и все это время знает, что у него есть деньги, чтобы организовать достойные проводы. При этом клиент знает, что получить их никто, кроме него и его наследников, не сможет. Увы, но пожилые люди очень часто сталкиваются с мошенниками», — рассказывает она.

Карты для экономных

Учиться экономить стоит в любом возрасте, а если ваши доходы сильно уменьшились, тем более. «Доходы зависят не только от прибыльности вложений, но и от расходов, которые многие не контролируют в течение жизни», — напоминает Андрей Кочетков из компании «Открытие Брокер». Как вариант можно использовать банковскую карту с cash back, возвратом части потраченных средств на счет.

Сейчас на рынке есть карты, позволяющие вернуть до 5—10% потраченных средств на счет. Однако в каждом случае действуют свои ограничения. Например, одни банки ограничивают выбор магазинов, в которых действует максимальный возврат, другие вводят комиссии или жесткие требования по минимальному ежемесячному обороту. В ряде случаев имеет смысл воспользоваться картами, которые привязаны к определенной торговой сети или АЗС. Бонусы от такой кобрендинговой карты могут оказаться выше, чем у «классики». Например, есть карты, позволяющие помимо кешбэка получать дополнительные бонусы в виде скидок и накопительных баллов от партнера банка.

Дополнительный плюс использования карт с опцией cash back — возможность получать дополнительный доход за счет использования остатка на счете. По данным экспертов Банки.ру, сейчас некоторые банки готовы начислять их владельцам до 10% годовых. По словам директора департамента клиентских отношений ИФК «Солид» Алексея Клочко, в среднем ставки находятся в районе 6—7% годовых. При этом, подчеркивает эксперт, в отличие от вклада воспользоваться суммой на карте можно в любой момент.

Слава ДОБРЫЙ, Banki.ru