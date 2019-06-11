США vs Huawei: кто пострадает и чья возьмет

Google «разводится» с Huawei из-за санкций Фото: Zuma/TASS

Китайский гигант Huawei попал под санкции США. Как это отразится на российской экономике и простых потребителях?



Цифровая эпоха только наступает, а соответствующая война уже началась. Об этом говорил на пленарном заседании ПМЭФ-2019 президент РФ Владимир Путин, имея в виду ситуацию вокруг Huawei. По его словам, компанию пытаются не просто потеснить, а бесцеремонно вытолкнуть с глобального рынка.

Проблема с Huawei не ограничится одной компанией. Пострадать от введенных против нее санкций может множество крупных международных игроков и конечные потребители.

Из-за чего американцы разозлились на Huawei

В последнее время Huawei серьезно расширила продуктовую линейку. Кроме мобильных телефонов и компьютеров, с которыми Huawei когда-то выходила на рынок, китайский гигант производит телекоммуникационное и серверное оборудование, вышел на рынок систем безопасности и «умных финансов». И такой ход не мог остаться незамеченным со стороны США, где работают крупные конкуренты Huawei, в первую очередь Cisco и Ericsson.

В конце прошлого — начале нынешнего года американские власти выступили с обвинениями в отношении китайской компании Huawei и ее руководства.

Претензии у США были следующие:

— сотрудничество с иранскими компаниями в нарушение международных санкций, наложенных на эту страну;

— кража американских технологий;

— устройства, производимые компанией, якобы «шпионят» за своими владельцами: записывают разговоры, в том числе в выключенном состоянии, и передают информацию китайским разведслужбам.

В конце мая 2019 года агентство Министерства торговли США расширило список компаний, на которые распространяются специальные лицензионные требования для экспорта, реэкспорта или перевозки коммуникационных технологий или услуг. В список попала не только Huawei, зарегистрированная на территории КНР, но и 68 филиалов в 26 странах мира, рассказывает юрист компании «Яковлев и партнеры» Олег Онищук. Таким образом, американским компаниям, а также компаниям, ведущим бизнес в США, запрещено сотрудничать с этим китайским производителем.

«Вслед за американским правительством были вынуждены отказаться от работы с Huawei компании Google, Intel, Qualcomm, Broadcom и Xilinx, — комментирует портфельный менеджер «Открытие Брокера» Тимур Нигматуллин. — Причем Google внесла персональный запрет и заблокировала доступ Huawei к платформе Android и всем сопутствующим сервисам». Именно этот факт и привлек внимание общественности, ведь без операционной системы смартфон превращается в «кирпич». Не стоит также забывать, что оборудование компании активно используется при построении операторских сетей.

На что повлияют санкции

«Дальнейшая работоспособность продукции компании Huawei будет зависеть от того, какие еще компании прекратят сотрудничество с ней», — считает Олег Онищук.

Пока наибольшая опасность для рядовых пользователей кроется в отказе от сотрудничества с китайцами со стороны Google и Microsoft.

Google заявила, что такие сервисы, как Google Play, Gmail, сервисы безопасности Google Play protect, будут функционировать на устройствах, произведенных до момента вступления в силу приказа Бюро промышленности и безопасности США, но без обновлений. На новых телефонах Huawei сервисы Google будут недоступны.

«Отсутствие обновлений не такой критичный недостаток, поскольку основные функции реализованы у Huawei в собственной оболочке EMUI», —успокаивает аналитик TelecomDaily Илья Шатилин.

Розница пока не зафиксировала реакции потребителей на американские санкции против Huawei. По информации от пресс-службы объединенной компании «Связной | Евросеть», продажи смартфонов Huawei в их сети за последние две недели находятся на уровне первых двух недель апреля.

Помимо мобильных телефонов компании Huawei, санкции коснутся и ноутбуков: Microsoft не будет сертифицировать устройства Huawei и перестанет поддерживать сервисы, которые связаны с системами Windows.

В 2020 году операторы планируют развернуть первые коммерческие сети пятого поколения. Huawei является крупнейшим производителем оборудования для таких сетей. Но российским операторам, работающим с подсанкционным китайским поставщиком, ничего не угрожает. Так что «умным городам» и Интернету вещей с Huawei в России — быть. Когда-нибудь.

Чем ответит Китай

7 июня Google предупредила власти США о рисках, связанных с санкциями против Huawei. По мнению американской компании, китайский гигант может разработать свою версию ПО для мобильных гаджетов, что приведет к возникновению еще одной версии Android. А это якобы может сделать операционную систему уязвимой для хакерских атак.

Создание собственной ОС — логичная реакция на санкции со стороны Huawei: производитель защитит бизнес от геополитических рисков. Конечно, возникнут проблемы с тем, что под новую ОС нет достаточного количества программ и приложений. Но и это дело времени.

Сейчас «под раздачу» попала Huawei, но кто даст гарантию, что другие китайские компании, например Xiaomi или Vivo, не пополнят в какой-то момент «черный список» США? Как может отреагировать Китай на межгосударственном уровне?

«Спектр ответных мер у Китая значительный, — утверждает старший юрист BGP Litigation Денис Дурашкин. — В него входит и отказ от финансирования американского долга, а Китай является крупнейшим кредитором США. Отказ от использования американской валюты — тоже одна из возможных мер. Кроме этого, ответной мерой может стать nuclear option — приостановка импорта редкоземельных материалов». По словам Дурашкина, Китай располагает самыми значительными запасами таких материалов в мире. Редкоземельные материалы критически необходимы для производства электроники.

Конечно, перечисленные меры больнее всего ударят по самому Китаю. Так что, скорее всего, сторонам придется договариваться и учитывать интересы друг друга.

Антонина САМСОНОВА, Banki.ru

