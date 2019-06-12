оденьгахпросто: как найти наследство в банке

Поиск наследства в банке — настоящее приключение. Можно найти клад, а можно и долги Фото: aivo/Depositphotos.com

Иногда умерший не оставляет завещания или наследственного договора. Наследники могут только догадываться, что им досталось — миллионы на банковских счетах и страховые выплаты или долговая яма. Прежде чем вступать в права наследования, нужно тщательно взвесить все за и против.

Сами банки не станут звонить наследникам, чтобы обрадовать новостями о хранящихся у них сбережениях. То же и со страховыми компаниями, продающими полисы накопительного и инвестиционного страхования жизни. «В случае смерти застрахованного у страховщика нет обязанности связываться с выгодоприобретателями, более того, в договоре страхования не всегда указываются контакты выгодоприобретателей, а только Ф. И. О. и дата рождения», — подчеркивает гендиректор «ВСК — Линия жизни» Олег Воляник. По полисам страхования жизни заемщиков обращаются сами банки, а выплаты производятся в счет погашения кредитов, отмечает заместитель генерального директора «РЕСО-Гарантии» Элина Мелик-Пашаева.

В то же время в России не существует системы розыска «спящих» активов, как, например, в Швейцарии. Там еще с 1990-х годов Swiss Banking Ombudsman помогает наследникам искать банковские вклады и ячейки, оставленные им богатыми родственниками. У нас в стране найти наследство в банке — задача нетривиальная: чтобы узнать, где «клад» зарыт и существует ли он вообще, нужно проявить смекалку и находчивость.

Наследник и нотариус в поисках вклада

Российское законодательство о соблюдении банковской тайны не позволяет самостоятельно наводить справки об активах умершего. Поэтому здесь не обойтись без помощи нотариуса, ведущего наследственное дело. Обратиться к нему можно не позднее шести месяцев после смерти родственника.

По запросу нотариуса банк предоставляет информацию не только по наличию денежных средств наследодателя на расчетных счетах, но и об аренде ячейки или сейфа. Бывают случаи, когда вклад был в банке, у которого ЦБ впоследствии отозвал лицензию. Тогда нотариус делает запрос в Агентство по страхованию вкладов. Он также может обратиться в Федеральную налоговую службу, куда поступают сведения об открытых счетах граждан в кредитно-финансовых учреждениях.

Нотариус может направлять неограниченное количество запросов в банки, НПФ, страховые компании и другие финансовые организации. Однако для экономии времени и расходов область поисков лучше сузить. И в этом помочь можете вы.

Нужно пообщаться со знакомыми, соседями и родственниками умершего и попытаться выяснить, клиентом какого банка он был. Обычно люди пенсионного возраста предпочитают хранить сбережения в крупных и государственных банках. Можно узнать, через какой банк наследодатель получал зарплату — нередко люди открывают депозиты в том банке, который обслуживает их работодателя. Страхование жизни, НСЖ и ИСЖ также обычно оформляются в компаниях, связанных с банком, где у человека есть активы.

Можно ли унаследовать пенсию

Наследовать можно и накопительную часть пенсии, правда, только в случае, если человек не дожил до пенсионного возраста или, выйдя на пенсию, не успел получить выплаты. Если накопительную пенсию ваш родственник получил хотя бы раз, все оставшиеся средства на лицевом счете наследованию не подлежат. Обратиться в территориальное управление Пенсионного фонда по месту жительства умершего или НПФ также нужно в течение шести месяцев после смерти наследодателя. В случае пропуска срока его можно восстановить только в судебном порядке.

Как отказаться от токсичного наследства

В ходе получения наследства может выясниться, что умерший оставил долгов больше, чем активов. При этом нужно иметь в виду, что наследники отвечают по кредитным обязательства солидарно, то есть пропорционально долям полученного ими имущества. И отвечают в пределах стоимости перешедшего к каждому из них наследства.

Перед принятием наследства надо провести небольшое расследование: выяснить, были ли у вашего родственника кредиты, задолженность по платежам за услуги ЖКХ или штрафам. На сайте ФССП можно посмотреть, нет ли действующих исполнительных производств. Рекомендуется также проверить, не находится ли наследуемое имущество в залоге. Это можно сделать в реестре залогового движимого имущества и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (объединен с ЕГРН ).

Если вы все же решили, что вам лучше обойтись без причитающегося вам наследства, нужно подать соответствующее заявление нотариусу. Здесь сроки такие же — в течение полугода со смерти наследодателя. Можно и просто проигнорировать потенциальное наследство — не заявлять о вступлении в права наследования. Но в таком случае нельзя делать ничего, что может расцениваться как действия по фактическому принятию наследства. Вы не должны быть зарегистрированы или проживать в квартире умершего, распоряжаться его вещами, оплачивать за него коммунальные платежи и налоги на недвижимость.