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Чем рискует человек, который купил «серый» смартфон? И почему их вообще покупают?

«Серые» смартфоны существенно дешевле «белых», в среднем — на 10—15% в зависимости от модели. Ведь за них не платят таможенную пошлину, да и условия покупки некоторых аппаратов в других странах могут быть довольно выгодными. «Серый» телефон необязательно является менее качественным или поддельным. Самый большой риск — это отсутствие гарантии производителя. Ремонт по гарантии от продавца, даже если она есть, зачастую может оказаться некачественным, затянуться, а конечный результат не оправдает ожиданий. Кроме того, само устройство по внутренним характеристикам может быть предназначено для другой страны, вследствие чего возможна несовместимость с домашними сотовыми сетями. Очень важно в момент покупки убедиться в том, что аппарат «видит» сеть и работает с сим-картой вашего оператора. Еще одной проблемой могут стать ненужные программы, которые занимают память смартфона (карты Китая, например). Языковой барьер также может стать проблемой. Согласитесь, меню смартфона на иностранном языке удобно далеко не всем. Все эти особенности стоит выяснить перед покупкой.