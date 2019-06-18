«Ростест» ранее осуществлял тестирование и сертификацию телефонов для российского рынка, однако с 2015 года этим не занимается. Вместо знака PCT на новые устройства теперь наносится обозначение ЕАС (Евразийское соответствие). Такой знак (если он нанесен законно) означает, что в отношении ввезенного в Россию телефона был получен сертификат соответствия техническим регламентам Таможенного союза. Это позволяет убедиться в том, что устройство попало в РФ легально и соответствует заявленным характеристикам. Такая проверка смартфонов дает гарантию того, что устройства будут чинить во всех сервисных центрах страны, к нему есть инструкция на русском языке и программное обеспечение русифицировано.
В противоположность «белым», «серые» телефоны ввозятся в страну без оформления необходимых документов, не проходят «растаможку» и регистрацию. Даже если абонент покупает аппарат за границей для личного пользования и приезжает с ним в Россию, такой смартфон тоже будет считаться «серым». Что касается юридических рисков при покупке таких телефонов, стоит отметить, что покупатель не несет никакой ответственности за сам факт его приобретения — со стороны потребителя все законно.
«Серые» смартфоны существенно дешевле «белых», в среднем — на 10—15% в зависимости от модели. Ведь за них не платят таможенную пошлину, да и условия покупки некоторых аппаратов в других странах могут быть довольно выгодными. «Серый» телефон необязательно является менее качественным или поддельным. Самый большой риск — это отсутствие гарантии производителя. Ремонт по гарантии от продавца, даже если она есть, зачастую может оказаться некачественным, затянуться, а конечный результат не оправдает ожиданий. Кроме того, само устройство по внутренним характеристикам может быть предназначено для другой страны, вследствие чего возможна несовместимость с домашними сотовыми сетями. Очень важно в момент покупки убедиться в том, что аппарат «видит» сеть и работает с сим-картой вашего оператора. Еще одной проблемой могут стать ненужные программы, которые занимают память смартфона (карты Китая, например). Языковой барьер также может стать проблемой. Согласитесь, меню смартфона на иностранном языке удобно далеко не всем. Все эти особенности стоит выяснить перед покупкой.
Такое возможно. Конечно, сам факт покупки смартфона в другой стране не означает наличия на устройстве вредоносного ПО. Но если телефон «привязан» к контракту конкретного иностранного сотового оператора, то пользователям из других стран необходимо проводить процедуру «анлока». Операция подразумевает взлом, т. е. обход механизмов безопасности. В этом случае нельзя гарантировать, что на устройство не установили ничего лишнего. Также следует помнить, что под видом «серого» смартфона вам могут продать краденый аппарат. Поэтому к выбору продавца следует подходить очень внимательно. Есть и специфическая опасность для тех, кто приобретает «серый» iPhone. При покупке стоит проверить, не включена ли на аппарате функция «Найти iPhone». Иначе можно попасть в ситуацию, когда через какое-то время аппарат заблокируется «как украденный», а вам придется откупаться от старых владельцев или даже разбираться с правоохранительными органами. Такую уловку иногда используют мошенники.
Если вы заинтересованы исключительно в «белом» аппарате, стоит приобретать смартфоны только там, где не может быть «серых» устройств, — в магазинах крупных сетевых ретейлеров или у сотовых операторов. Если все же сомневаетесь, какой аппарат вам достался, обратите внимание на следующие признаки: на «белом» телефоне обязательно должен быть проставлен знак ЕАС, в комплекте должна присутствовать инструкция на русском языке, а также не должно быть маркировки иностранных сотовых операторов. Также большинство производителей дают возможность проверить IMEI — уникальный номер вашего устройства — на их сайте и убедиться в легальности поставки именно вашего аппарата в Россию.
Антонина САМСОНОВА, Banki.ru. Автор благодарит за помощь в подготовке материала юриста фирмы «Косенков и Суворов» Елену Изотову, директора по закупкам в объединенной компании «Связной | Евросеть» Михаила Комкова, руководителя группы исследований безопасности мобильных приложений Positive Technologies Николая Анисеню