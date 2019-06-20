Бонус к зарплате

Банки предлагают клиентам-зарплатникам всевозможные «плюшки» Фото: booblgum/Depositphotos.com

Российские банки продолжают бороться за зарплатных клиентов, предлагая им специальные условия и ставки. Правда, с оговорками. На что следует обращать внимание, чтобы не упустить выгоду?

Зарплатные клиенты приносят российским банкам 130 млрд рублей в год, подсчитало недавно агентство Frank RG. Согласно исследованию, почти две трети прямых доходов приходится на депозитную маржу, еще одна важная статья доходов — комиссии за переводы с карты на карту. Только 13% зарплат уходят переводами в другие кредитные организации, при этом растет популярность «индивидуальных» зарплатных проектов — когда клиент сам открывает счет и просит работодателя перечислять туда оклад.

Банки все больше работают с физлицами, соглашаются топ-менеджеры кредитных организаций. «Растет финансовая грамотность клиентов и их потребности», — говорит руководитель дирекции по развитию дистанционной выдачи продуктов розничного бизнеса Альфа-Банка Рустам Шубенок.

Банки.ру проанализировал предложения кредитных организаций из топ-30 по активам и выяснил, на какие преимущества могут рассчитывать клиенты-зарплатники.

Карты, деньги, двойной кешбэк

Корпоративные зарплатные проекты обычно предполагают выпуск новых карт для всех сотрудников организации. Выбор категории карты (обычная или премиальная), как правило, остается за работодателем. В большинстве случаев обслуживание зарплатных карт премиум-сегмента бесплатно и не зависит от объема операций. Работники с премиальными картами также могут рассчитывать на дополнительные бонусы вроде priority pass, консьерж-сервиса или бесплатной страховки для выезда за рубеж. Но нестандартные опции часто доступны только для тех, кто соблюдает требования к остатку или обороту. Например, держатели премиальных карт Альфа-Банка могут рассчитывать на бесплатный трансфер, если держат на счетах свыше 1 млн рублей и тратят не менее 50 тыс. рублей в месяц.

Выгодные условия могут сохраняться не на весь срок действия карты. Как только человек поменяет работу, есть риск, что его пластик потеряет статус зарплатного и будет обслуживаться по общим тарифам.

Другое дело, когда клиент сам решил перевести свою зарплату в банк и оформить индивидуальный зарплатный проект. Дебетовые карты для зарплатников сейчас предлагают большинство крупных кредитных организаций. Это могут быть как специальные продукты, так и возможность получить любую карту из линейки на более выгодных условиях при переводе зарплаты. Второй подход более гибкий, поскольку клиент может совместить выгоду от разных продуктов, считает вице-президент Почта Банка Григорий Бабаджанян. «В Почта Банке клиенты могут получать заработную плату на карту «Пятерочка», совместив таким образом преимущества трех продуктов: сберегательного счета с начислением процентов на остаток, программы лояльности «Пятерочка», которая позволяет накапливать бонусные баллы за любые покупки, а также программы лояльности платежной системы «Мир», — приводит он пример.

Чаще всего в предложениях банков для зарплатников фигурирует слово «бесплатно». Но изучение тарифных планов показывает, что это не всегда так. Например, «Мультикарта» ВТБ будет стоить клиенту 249 рублей в месяц, если траты по счету окажутся меньше 5 тыс. рублей. В Россельхозбанке существует три уровня зарплатного тарифного плана «Индивидуальный». Чем выше уровень, тем больше привилегий по карте, но и жестче условия обслуживания. Стоимость обслуживания зарплатной премиум-карты составит 399 рублей в месяц, если клиент не выполнит минимальные требования — объем поступлений на счет должен превышать 100 тыс. рублей в месяц, а расходы — 75 тыс. рублей. В Московском Кредитном Банке зарплатная карта без подключения пакета услуг хотя и будет бесплатной, но не принесет такого же дохода, как корпоративная зарплатная карта. Речь идет о начислении 6% на остаток средств на счете.

Сбережения на особых условиях

Зарплатные клиенты не только держат стабильно высокие остатки на своих счетах, но и могут выступать лояльными вкладчиками. Согласно исследованию Visa, 61% клиентов открывают депозит в своем зарплатном банке.

Впрочем, специальные зарплатные вклады не являются распространенным банковским продуктом, утверждает руководитель направления аналитики вкладов и депозитов Банки.ру Юлия Прошина.

«Сейчас на рынке представлено всего девять вкладов, предназначенных для зарплатных клиентов. Зарплатные вклады есть в линейке Юникредит Банка, Новикомбанка, Генбанка, банка «Агропромкредит» и других. Доходность по ним составляет от 1% до 7,35% годовых», — отмечает аналитик.

Если оценивать выгоду подобных предложений, выбор может быть не в пользу «родного» банка. Например, в линейке Райффайзенбанка есть депозит «Зарплатный ЕВРО», но доходность его намного ниже, чем в среднем по рынку — 0,01% годовых против 0,8—1% в других кредитных организациях, согласно базе Банки.ру. «Для клиентов определенного банка выгоднее открывать накопительные счета, чем вклады под процент ниже рыночного», — замечает Прошина. По ее словам, банки гораздо охотнее предлагают повышенные ставки для зарплатников по стандартным сберегательным продуктам.

Почта Банк делает надбавку 0,25 процентного пункта к ставке вклада при подключении тарифного плана «Зарплатный» и добавляет 1 п. п. к стандартной ставке на остаток средств на сберегательном счете. Райффайзенбанк предлагает зарплатникам улучшенные условия по накопительному счету «На каждый день» (+ 1 п. п. к ставке). Совкомбанк начисляет зарплатникам 5,3% годовых на остаток на счете. Правда, такое условие действует лишь один месяц с момента заключения договора. Это еще раз подтверждает тезис о том, что сберегательные продукты могут содержать особенности, не всегда очевидные и выгодные даже зарплатным клиентам.

Кредит вдогонку

Почти во всех российских банках существуют специальные предложения по кредитам для зарплатников. И привилегии по этим продуктам гораздо шире, чем по депозитам, — особые условия могут распространяться на кредиты наличными, классические потребкредиты и ипотеку.

«Для банка зарплатные проекты — это не только дешевые деньги, переводимые работодателем, но и мощный канал кросс-продаж любых продуктов, причем не только финансовых», — подчеркивает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.

Зарплатный клиент равно качественный клиент, и это не миф, отмечает Рустам Шубенок. «Это максимально приближенно к действительности, потому что про этого клиента мы знаем существенно больше», — объясняет топ-менеджер Альфа-Банка.

Как правило, зарплатные клиенты выносятся в особую категорию заемщиков, для которых прописаны иные тарифы и условия по продуктам — банки адаптируют под них свою стандартную продуктовую линейку. Фиксированную «скидку» по потребительским кредитам, например, обещают Сбербанк, МКБ, Райффайзенбанк и ЮниКредит. Все, за исключением последнего, предлагают таким заемщикам дисконт в 1 п. п. от итоговой ставки по займу. Почта Банк дает скидку 2% годовых к ставке по кредиту наличными.

На сайтах банков также часто встречается кредитный калькулятор, который позволяет при расчете кредита указать, что ты являешься зарплатным клиентом. Такой подход, в частности, применяют ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк, «ФК Открытие» и «Ак Барс». Минус в том, что подобные калькуляторы не всегда отображают реальную информацию о конечной выгоде для клиента, констатирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.

В ВТБ пояснили, что дисконт по ставке составляет 0,3—0,5 п. п. в зависимости от вида займа. «В банке есть специальная программа потребительского кредитования с более низкими фиксированными процентными ставками для зарплатных клиентов (в среднем процентная ставка ниже на 0,4%)», — сообщил директор по развитию розничных продуктов банка «Ак Барс» Тимур Губайдуллин. В пресс-службе банка «Открытие» ответили, что размер сниженной ставки зависит от оценки заемщика. В Альфа-Банке не дали разъяснений о кредитных предложениях, в Газпромбанке не ответили на запрос Банки.ру.

Хотя для зарплатных клиентов действуют специальные предложения, решение по размеру процентной ставки принимается для каждого заемщика индивидуально, говорит начальник отдела развития зарплатных проектов департамента развития розничных продаж МКБ Алексей Котин. «Бывает, что у человека большая задолженность перед другими банками либо за ним бегают приставы, потому что он не платит алименты, либо еще что-то. Есть много причин, по которым профиль клиента может не подходить банку», — поясняет Рустам Шубенок.

Индивидуальная оценка может осуществляться и до того, как человек подает заявку на кредит, замечает Жидкова. Кредитные предложения для зарплатных клиентов нередко формируются индивидуально. «Это рассылка СМС-сообщений, предложение «висит» в личном кабинете в онлайн-банке, человеку могут звонить сотрудники банка с предложением», — перечисляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру. По ее оценке, в среднем для таких клиентов ставки по ссудам ниже на 0,5—2 п. п.

Банки также могут выдвигать формальные требования к заемщикам-зарплатникам. Например, «ФК Открытие» указывает, что клиент может рассчитывать на специальные условия по потребкредиту, если проработал в компании и получал зарплату не менее трех месяцев. МКБ увеличивает этот срок до шести месяцев в зависимости от суммы, которая зачисляется на зарплатный счет. Еще один нюанс — нередко игроки прописывают в условиях, что льготная кредитная ставка действует до тех пор, пока клиент получает зарплату на карту банка. Соблюдать это требование особенно сложно при ипотеке. Кроме того, стоит оценить, много ли даст «дисконт» к вашей ставке по сравнению с другими предложениями банка. Например, Совкомбанк обещает зарплатным клиентам снижение ставки по кредиту на 5%, но не ниже 14,9% годовых.

Даже если банк не имеет специальных ставок для отдельных категорий клиентов, он может предложить зарплатнику иные «плюшки». Например, рассмотрение заявки с минимальным пакетом документов, быстрый ответ, больший срок ссуды или большую сумму. «Для клиентов «с улицы» срок кредита обычно не превышает пять лет, а сумма займа варьируется от 1 миллиона до 3 миллионов рублей. Зарплатникам одобряют ссуды на семь-восемь лет на сумму до 5 миллионов рублей, и это плюс, — указывает Жидкова. — Другая сторона — ставка. Да, она определенно ниже, чем для заемщиков «с улицы» в рамках этого банка. Но бывает, что если сравнить с другими банками, ставка окажется не такой уж и привлекательной».

Как получить максимальную выгоду от своего зарплатного проекта?

Банки.ру решил свести рекомендации экспертов к пяти пунктам, которые могут быть полезны зарплатному клиенту:

Если есть возможность, выбирайте категорию и вид карты самостоятельно с учетом ваших трат и уровня зарплаты.

Изучите все случаи, когда карта или услуги по обслуживанию счета перестают быть бесплатными.

Депозит в «родном» банке не всегда выгоднее. Сравнивайте предложения разных игроков.

Обещание банка снизить вам ставку как зарплатному клиенту не всегда гарантирует максимальный дисконт.

Выясните, нет ли риска потерять льготную ставку.

Юлия КОШКИНА, Banki.ru.