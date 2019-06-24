​Вклад «Исчезнувший»

Исчезновение средств с депозита может стать неприятным сюрпризом Фото: AntonioBanderAS/Depositphotos.com

Клиенты банков начали жаловаться на пропажу средств со своих депозитов. С чем это может быть связано и как доказать банку, что ты не забирал деньги раньше времени?

В июне клиент Совкомбанка Сергей обнаружил, что вклад, открытый им полгода назад, забрал кто-то другой. Неизвестный снял с депозита досрочно почти 1,5 млн рублей.

«15.12.2018 я открыл вклад с последующей пролонгацией и пополнением. В тот же день мною была выдана доверенность в банке на имя моей матери. 13.06.2019 мать пришла в указанное отделение банка с целью пролонгировать договор и снять проценты по данному вкладу. Сотрудник банка сообщила ей, что данный вклад был закрыт мною лично 24.05.2019 и все денежные средства в размере 1 441 380 рублей выданы мне в кассе банка на руки. Лично я в банк с целью закрытия вклада не обращался и денежные средства с вклада не снимал», — писал Сергей на форуме Банки.ру под ником long.bank.

В переписке с форумчанами мужчина уточнял, что перед этим эпизодом не терял паспорт и другие важные документы. Банк предоставил ему копию расходного кассового ордера, который выдавался при закрытии депозита, но подпись там стояла чужая.

В Совкомбанке сообщили, что провели внутреннее расследование. Выяснилось, что клиент действительно не забирал свой депозит. «Денежные средства со счета вклада были сняты неустановленным лицом. Служба безопасности готовит документы для подачи заявления в правоохранительные органы», — пояснили в пресс-службе кредитной организации. Совкомбанк пообещал возместить клиенту потери и извинился за инцидент. Вкладчик подтвердил корреспонденту Банки.ру, что деньги вернулись на его счет.

Еще до разрешения ситуации участники дискуссии на форуме напомнили о похожем случае в Росбанке. В июне клиент этой кредитной организации узнал, что его депозит сняли по доверенности. «Год назад открыл депозит в Росбанке в Москве на три года, вчера обнаружил, что депозит по доверенности, которую я не давал, закрыли и деньги получили. На просьбу показать доверенность ответ руководителя отделения весьма не обнадеживающий, что доверенность, вероятно, заперта в личном столе сотрудницы, а сотрудница в отпуске, ну и прочая белиберда, что не волнуйтесь, у нас зато есть данные того, кто ваши деньги забрал, вас же не на вокзале обокрали. Похоже, банку не интересно, почему человек с другой фамилией закрывает чужие депозиты с потерей процентов», — писал пользователь с ником DSP50.

Позднее выяснилось, что пропажа средств вкладчика была технической ошибкой. «На текущий момент ситуация решена, клиенту принесены извинения, он отозвал все свои жалобы», — сообщили в пресс-службе Росбанка. Сам клиент подтверждал это на форуме.

Магия утекающих депозитов

В Совкомбанке инцидент с досрочным снятием вклада неизвестным называют исключительным. «Это первый подобный случай на 500 тысяч вкладчиков в этом году», — заверили в кредитной организации. Там считают, что он показывает необходимость введения биометрической идентификации клиентов в дальнейшем.

Корреспондент Банки.ру пытался узнать у банкиров, как часто деньги с депозитов снимают не клиенты, а злоумышленники. Участники рынка отказываются публично обсуждать эту тему. Несколько топ-менеджеров разных организаций пояснили, что комментировать подобные случаи неэтично, тем более что пропажа средств с депозита клиента может быть связана с разными факторами: технической ошибкой в базе данных или некорректными действиями сотрудников кредитной организации.

Выдача средств с депозита регламентируется положением Банка России № 630-П. Физлица могут получить наличные при закрытии вклада только по расходному кассовому ордеру. Данные о клиенте в этом документе должны совпадать с информацией в паспорте или других документах, удостоверяющих личность.

«При получении суммы вклада в кассе банка также сверяется подпись в расходно-кассовом ордере и паспорте. Дополнительно, с целью информирования клиента о совершенной операции, банк направляет СМС о расторжении договора или отмене автоматического продления вклада», — пояснили в банке «Русский Стандарт». К слову, вкладчик Совкомбанка утверждает, что подобных сообщений при закрытии своего депозита он не получал. «Мой номер почему-то не был внесен в базу при оформлении договора», — пояснил собеседник Банки.ру.

Проверка документов и подписей — не единственный способ защиты от мошеннических действий, говорит начальник управления статистического анализа банка «Ренессанс Кредит» Сергей Афанасьев. «Кроме идентификации и проверки документов, например, у нас в банке на все операции, включая закрытие вклада, настроено до пяти уровней контроля (в зависимости от степени риска операции), которые включают в себя технические и организационные типы защиты», — сказал собеседник Банки.ру, уточнив, что чаще всего такой контроль невидим для клиентов.

Методику проверок кредитные организации не раскрывают, чтобы этой информацией не могли воспользоваться потенциальные мошенники. «Но меры регулярно актуализируются», — заявили в Райффайзенбанке.

Дублер вкладчика по доверенности

Согласно Гражданскому кодексу, в России действия с вкладами может совершать не только клиент, но и другой человек, на которого оформлена доверенность. Вкладчик сам решает, какие операции он разрешит выполнять своему доверенному лицу: пополнять вклад, снимать деньги со счета, совершать переводы между счетами, закрывать депозит, пролонгировать или все сразу. Доверенность можно оформить при открытии вклада или самостоятельно у нотариуса.

Составление такого документа в банке может быть бесплатным, но лучше потратить деньги и сделать все самостоятельно, считает зампред коллегии адвокатов «Де-юре» Антон Пуляев. «Для распоряжения денежными средствами третьим лицам лучше выдавать нотариальную доверенность, в которой следует четко предусмотреть объем полномочий», — говорит юрист.

Как бы ни оформлялась доверенность, в дальнейшем кредитная организация обязана проводить идентификацию и доверенного лица. «При обращении доверенного лица банк проведет его идентификацию и проверку предоставленной доверенности, в случае обращения с нотариально удостоверенной доверенностью проверка будет проведена также с использованием информационных ресурсов Федеральной нотариальной палаты», — объяснили в банке «Русский Стандарт».

Страховка от угона вклада

Фактическая кража средств с депозита не считается в России страховым случаем. АСВ возмещает вклады, только если кредитная организация лишилась лицензии или если ЦБ ввел мораторий на исполнение требований кредиторов. Но это не значит, что у клиента нет возможности вернуть свои накопления, если вдруг кто-то другой забрал его депозит.

Пострадавший может потребовать возврата средств от банка через суд. Списание денежных средств со счета осуществляется кредитной организацией исключительно на основании распоряжения клиента, напоминает Пуляев о статье 854 Гражданского кодекса. «По данному вопросу давно сформирована судебная практика, и если банк не сможет доказать, что получил от клиента распоряжение о перечислении или выдаче денежных средств, то требования клиента подлежат удовлетворению», — подчеркивает юрист.

Распоряжение клиента, данные в расчетно-кассовом ордере и данные в паспорте человека должны совпадать. «Если подпись под расходным кассовым документом не клиента, то ничего здесь доказывать не надо — банк обязан вернуть деньги. Шансы на это стопроцентные», — говорит партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко.

Если в документах все сходится, но есть сомнения в достоверности подписи, можно ходатайствовать в суде о проведении почерковедческой экспертизы. Проверка может проводиться и в досудебном порядке. По словам Шевченко, в крупных банках есть свои эксперты-почерковеды в штате, кредитная организация также может нанять такого специалиста самостоятельно, чтобы не доводить разбирательства с клиентом до суда. «По-хорошему это должна быть головная боль банка, чтобы сор из избы не выносить или хотя бы не представлять себя в негативном свете, что банк раздает деньги кому попало», — констатирует юрист.

Помимо сверки документов и подписей банки при расследовании таких инцидентов нередко проверяют записи с видеокамер, установленных в отделениях. Тут для клиента решающим фактором будет срок давности «кражи»: если он пришел в банк почти сразу после инцидента, есть шанс «поднять» последние записи. «Мне еще повезло», — признается Сергей. Его мать пришла закрывать вклад в Совкомбанке примерно через две недели после злоумышленников. «А если это вклад не двухмесячный с пролонгацией, а годовой? И человек приходит через год и узнает, что «он сам» закрыл вклад месяцев восемь назад. Тогда как? — говорит собеседник Банки.ру. — Я лично для себя сделал вывод: брать выписки минимум раз в месяц».

Юлия КОШКИНА, Banki.ru.